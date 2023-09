Bonn (dpa) – Vor 75 Jahren fand in Deutschland ein Festakt zum Gedenken an die Eröffnung des Parlamentarischen Rates und die Anfänge der deutschen Verfassung statt. Die Veranstaltung fand in Bonn, der ehemaligen Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, statt. Zu den Teilnehmern gehörte auch Bundeskanzler Olaf Scholz.

Der Parlamentarische Rat erarbeitete das Grundgesetz als Verfassung für einen neuen westdeutschen Staat nach dem Zweiten Weltkrieg. Die feierliche Eröffnung des Konzils fand am 1. September 1948 im Naturkundemuseum König in Bonn statt – und dieses historische Datum wurde 75 Jahre später an gleicher Stelle begangen. Das Museum war eines der wenigen Gebäude, die während des Krieges unbeschädigt blieben.

Die eigentlichen Beratungen fanden in der 500 Meter entfernten Pädagogischen Akademie statt. Das Grundgesetz wurde schließlich am 23. Mai 1949 in Bonn unterzeichnet und 1990 mit der Wiedervereinigung von West- und Ostdeutschland für ganz Deutschland verabschiedet.