Sie sind aus ganz Nordrhein-Westfalen angereist: Der Innenhof der Klosteranlage in Sankt Augustin bei Bonn ist am Freitag voller Feuerwehrleute in dunkelblauen Uniformen. Mehr als 2000 Menschen – Bürger und Einsatzkräfte – wollen Abschied nehmen von den beiden Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, die am 18. August beim Löschen eines Feuers ums Leben kamen.

Aus einem vermeintlichen Standardeinsatz sei ein Albtraum geworden, sagt NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sichtlich gerührt. Ein Brand in einem Motorradgeschäft. Der 36-jährige Feuerwehrmann und der 37-jährige Feuerwehrmann der Löschgruppe Niederpleis gehörten zu den ersten, die am Unfallort eintrafen. „Sie wollten einfach nur helfen.“

„Lieber Gott, hiermit lege ich die Leitung dieser Mission in Deine Hände.“

Sankt Augustins Bürgermeister Max Leitterstorf (CDU) bezeichnet den 18. Juni als „den dunkelsten Tag in der Geschichte“ der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr. Erst in diesem Jahr habe er dem 36-Jährigen das Silberne Abzeichen für 25 Jahre Dienst bei der Feuerwehr verliehen, sagt er mit brüchiger Stimme. Der 37-Jährige war auch im Karneval aktiv und arbeitete nebenberuflich bei einer Werksfeuerwehr.