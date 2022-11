Gedenken an „Peanuts“-Schöpfer Charles Schulz an seinem 100. Geburtstag: NPR

Bildunterschrift umschalten Ben Margot/AP

Der Mann, der uns Charlie Brown, Snoopy und das Ganze gebracht hat Erdnüsse gang würde heute 100 Jahre alt werden.

Der Karikaturist Charles Schulz starb im Februar 2000, in der Nacht, bevor sein letzter Comic in der Sonntagszeitung erschien.

Aber die Charaktere, die er im Laufe von fünf Jahrzehnten geschaffen und entwickelt hat, bestehen immer noch in Form von Wiederholungen, beliebten TV-Specials, einem Film und einem Museum, das Schulz‘ Werk gewidmet ist. Ebenso der Komfort, den sie bieten.

Das sagen die Witwe von Schulz, Jeannie Schulz, und Gina Huntsinger, die Direktorin des Charles M. Schulz Museums in Santa Rosa, Kalifornien. Sie sprachen mit Morgenausgabe über Schulz‘ Leben und Vermächtnis, das Huntsinger „allgegenwärtig“ nennt.

Sie sagt, er habe einen globalen Einfluss gehabt, von der Popularisierung des Begriffs „Sicherheitsdecke“ (sieht dich an, Linus) bis hin zur Inspiration Erdnüsse Fans aus der ganzen Welt, um das Museum zu besuchen. Der häufigste Kommentar, den sie bekommt, ist, dass sich die Leute getröstet fühlen, wenn sie etwas Nostalgisches wiedersehen, das sie immer noch zum Lachen bringt.

Jeannie Schulz bietet eine weitere Erklärung für die anhaltende und weit verbreitete Anziehungskraft des Comics.

„Ich sage immer, dass Sparky den menschlichen Zustand zum Ausdruck gebracht hat. Er hat über echte Emotionen geschrieben, die Kinder empfinden, und es wird immer mit ein bisschen Humor vorgetragen“, sagt sie. „Jeder kann diesen Streifen in vier Sekunden lesen und sich darin trösten, weil er über Menschlichkeit spricht.“

Erdnüsse ästhetisch und emotional neue Wege gegangen

Erdnüsse konzentriert sich auf die Abenteuer und Perspektiven von Kindern und blendet bekanntlich alle Erwachsenen aus, die nicht auf dem Bildschirm stehen. Und es entstand aus einem anderen Schulz-Comic über frühreife Kinder.

Nachdem er im Zweiten Weltkrieg gedient hatte, begann Schulz, der immer Karikaturist werden wollte, an seiner Alma Mater, Art Instruction, Inc., an einem wöchentlichen Panel-Comic namens zu arbeiten Li’l Folks.

„Einer der Direktoren der Kunstunterrichtsschulen, wo er als Korrektor des Kunstunterrichts der Menschen arbeitete, sagte: ‚Ich denke, Sie sollten bei den kleinen Kindern bleiben’“, erinnert sich Jeannie Schulz. „Das hat er bei allen Syndikaten eingereicht, um zu sehen, ob er einen Vertrag bekommen könnte: Kleine Kinder, keine Eltern.“

Schulz‘ ursprünglicher Beitrag bei United Feature Syndicate war eher ein Panel-Cartoon als ein Strip, was bedeutet, dass er keine „bestimmten Charaktere“ hatte, erinnerte sich Schulz selbst 1990 in einem Interview mit NPRs Fresh Air. Als er nach New York ging, um den Vertrag zu unterzeichnen, brachte er ein halbes Dutzend Strips mit, und der Syndizierungsdienst sagte sofort, sie würden lieber einen Strip nehmen, weil sie leichter zu vermarkten seien.

„Sie sagten: ‚Nun, Sie müssen sich ein paar bestimmte Charaktere ausdenken'“, erinnerte sich Schulz. „Also sagte ich: ‚Nun, das ist kein Problem‘, weil ich bereits wusste, dass ich gerne einen kleinen Hund zeichne, und ich ging einfach nach Hause und fragte meinen Freund Charlie Brown, ob ich seinen Namen verwenden könnte, und er sagte, das sei in Ordnung. Und so habe ich geschaffen [Peppermint] Patty und Shermy und das waren die vier Hauptfiguren.“

Der Erste Erdnüsse Der Streifen erschien im Oktober 1950 in Zeitungen im ganzen Land. Und sie waren nicht wie die anderen Cartoons auf den lustigen Seiten zu dieser Zeit, sagt Huntsinger.

Ästhetisch waren die Linien von Schulz einfach und minimalistisch und verwendeten nur das, was notwendig war, um die Geschichte zu erzählen. Und kreativ, sagt Huntsinger, war er ein Genie.

„Wir könnten uns mit seinem Streifen identifizieren, als könnten wir uns als Charlie Brown sehen – unser Drachen steckt wieder in einem Baum fest oder die Frustration, dass etwas passiert“, sagt sie. „Und außerdem war Charles Schulz der Erste, der wirklich über Emotionen in dem Streifen sprach, also hat es die Zeichentrickindustrie verändert … er war so anders als das, was auf der Seite stand, als er anfing.“

Es bleibt auch bei Wiederholungen eine Quelle des Trostes

Schulz verbrachte über die Jahrzehnte viel Zeit mit seinen Figuren (wie auch das Publikum: Bis 2000 Erdnüsse lief in mehr als 2.500 Zeitungen in 75 Ländern).

Und er bezog sich auf jeden von ihnen und erzählte Frische Luft dass er bezweifelte, dass es möglich wäre, „jeden Tag etwas mit einer Gruppe von Charakteren zu tun … ohne dass jeder dieser Charaktere ein bisschen von mir selbst ist“. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie sich im Laufe der Zeit ein wenig verändert haben, fügte er hinzu.

„Ich versuche, in ihrer Persönlichkeit konsistent zu sein, aber ich denke auch, dass keiner von uns jemals wirklich konsequent in den Dingen ist, die wir tun und sagen“, sagte er. „Wir alle haben unsere kleinen guten und schlechten Seiten; das haben die Charaktere.“

Und während das Universum, das er geschaffen hat, weiterlebt, war Schulz sehr klar, dass er nicht wollte, dass jemand wiederbelebt wird Erdnüsse nach ihm. Sein Syndikatsvertrag sah vor, dass der Streifen aufhören würde, wenn er aufhörte zu zeichnen.

Schulz selbst erzählt Frische Luft dass seine Kinder diejenigen waren, die auf dieser Klausel bestanden, weil sie sagten: „Wir wollen nicht, dass jemand anderes Papas Streifen zeichnet.“

„Ich hoffe, dass niemand sonst den Strip anfasst, denn der Strip bin ich“, sagte er.

Während also viele Künstler Schulz‘ Fußstapfen füllen wollten, sagt Jeannie, die Erdnüsse Cartoons, die Menschen (sie selbst eingeschlossen) heute in Zeitungen sehen, sind alle Wiederholungen.

„Und was mich erstaunt, ist, dass es immer noch lustig ist“, sagt sie. „Du willst es immer noch lesen. Im Moment geht Snoopy nach Needles oder irgendwohin, um Spike zu finden, und es ist einfach lustig.“

Sie sagte, dass sich viele Menschen daran erinnern, dass sie von dem getröstet wurden Erdnüsse Crew als Kinder – wie sie von der Schule nach Hause rennen, um sich mit den Taschenbüchern in ihrem Zimmer einzuschließen – und suchen immer noch Trost in ihnen. Huntsinger stimmt zu.

„Wir haben so vielen Leuten zugehört, die sich rund um die Hundertjahrfeier unterhalten haben, und einer der Karikaturisten sagte: ‚Weißt du, die Leute versuchen uns die ganze Zeit Dinge zu verkaufen, als ob du glücklich sein sollst, sollst du um dies zu tun, und Charles Schulz sagte es so, wie es war. Also sagten die Leute: Ja, ich verstehe diese Charaktere, ich fühle mich als Teil davon, sie sprechen zu mir.

Die Interviews für diese Geschichte wurden von A Martínez geführt, von Taylor Haney produziert und von HJ Mai bearbeitet.