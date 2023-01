Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Berlin (dpa) – Der Deutsche Bundestag hat am Freitag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Auch die Holocaust-Überlebende Rozette Kats sprach in der Gedenkstunde. Im Mittelpunkt standen in diesem Jahr diejenigen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Identität von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. „Wer sich nicht an die nationalsozialistischen Normen hielt, lebte in Angst und Misstrauen“, sagte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. „Am stärksten betroffen waren die vielen tausend Frauen und Männer, die wegen ihrer Sexualität – teilweise unter Vorspiegelung falscher Tatsachen – in Konzentrationslager deportiert wurden.“

Bundeskanzler Olaf Scholz erinnerte an die historische Verantwortung Deutschlands für die Ermordung von Millionen Juden in der Zeit des Nationalsozialismus. „Das Leid von sechs Millionen unschuldig ermordeten Juden ist unvergessen – ebenso wie das Leid der Überlebenden“, schrieb die Kanzlerin auf Twitter. Damit so etwas nie wieder passiert, wird am Holocaust-Gedenktag der historischen Verantwortung Deutschlands gedacht.

Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz im besetzten Polen. Die Nazis hatten dort mehr als eine Million Menschen ermordet. Seit 1996 wird dieses Datum in Deutschland als Holocaust-Gedenktag begangen.