Vor 25 Jahren starb die Olympiasiegerin Florence Griffith Joyner, besser bekannt als „Flo-Jo“, im Schlaf.

Griffith Joyner ist bekannt für ihren Stil – lange lackierte Nägel und farbenfrohe einbeinige Laufanzüge – und wurde auch dafür gefeiert, dass sie die schnellste Frau war, die die 100-Meter- und 200-Meter-Sprints lief.

Die Olympischen Sommerspiele 1988 in Seoul

Griffith Joyner brach während der Olympia-Qualifikation 1988 den 100-Meter-Weltrekord mit einer Zeit von 10,49 Sekunden.

Griffith Joyner brach bei den Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul, Südkorea, den 200-Meter-Weltrekord. Griffith Joyner, Gwen Torrence und Evelyn Ashford waren Teamkollegen des USA-Teams und trugen rot-weiße Trikots. Griffith Joyner war in Spur fünf und trug an jedem Handgelenk ein goldenes Armband und goldene Ohrringe.

Als die Kamera zu Beginn des Rennens auf ihr Gesicht fokussierte, lächelte sie. Sie überquerte die Ziellinie in 21,34 Sekunden, holte sich die Goldmedaille und stellte dabei einen neuen Weltrekord auf. Als das Rennen vorbei war, kniete sie auf dem Boden und drückte ihre Hände in die Strecke, wobei ihre langen, rot, weiß, blau und gold lackierten Nägel für die ganze Welt sichtbar waren.

Griffith Joyner gewann zwei weitere Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen in Seoul – im 100-Meter-Lauf und in der 4 x 100-Meter-Staffel – und wurde ein bekannter Name.



Ihr Erfolg verhalf ihr zu Werbeverträgen in Japan sowie zu Schauspielrollen und Gastauftritten im amerikanischen Fernsehen – darunter in der Seifenoper „Santa Barbara“ und der Sitcom „227“. Griffith Joyner arbeitete mit LJN Toys zusammen, die eine Puppe nach ihrem Vorbild vermarkteten – lange lackierte Nägel und einbeiniger Laufanzug inklusive.

Griffith Joyners Stil und Geschwindigkeit machten sie international bekannt, doch ihre Leistung bei den Olympischen Spielen wurde von manchen durch Skepsis getrübt. Ein Jahr nach den Spielen, 1989, erzählte ein ehemaliger amerikanischer Leichtathlet namens Darrell Robinson einem europäischen Magazin, dass Griffith Joyner ihm Geld gegeben habe, um ihr Wachstumshormone zu kaufen.

Griffith Joyner bestritt die Vorwürfe und teilte dem mit New York Times„Es sind alles erfundene Lügen über Drogen. Ich wäre ein Idiot, wenn ich Drogen nehmen würde.“

Im Jahr 1998 sagte der Sportkommentator John Feinstein gegenüber NPR Morgenausgabe„Die Gerüchte gab es 1988 in Seoul, und ich denke, das erste, worauf ich hinweisen muss, ist, dass sie nie positiv getestet wurde“, sagte er.

„Aber sie wurde erst spät ein Star. Sie war damals 28 Jahre alt … Diese Gerüchte wird es immer geben, und sie wurde während ihrer gesamten Karriere immer wieder danach gefragt, was sie jedoch immer dementierte.“

Die medizinische Kommission des Internationalen Olympischen Komitees gab an, dass sie während der Olympischen Spiele 1988 bei Griffith Joyner strenge Drogentests durchgeführt habe – und ihr Testergebnis sei stets negativ gewesen.

Griffith Joyner sprach 1991 mit der Journalistin Ann Liguori über die Vorwürfe: „Ich wusste, dass ich nie Drogen genommen hatte, also ließ ich mich davon nicht stören, wenn die Leute das sagten. Ich wusste, dass es etwas war, das in den Nachrichten stand“, sagte sie sagte.

„Die Leute suchten nach Dingen, mit denen sie mit dem Finger auf Sportler zeigen konnten. Ich habe einfach versucht, es nicht persönlich zu nehmen und mich einfach auf die Dinge zu konzentrieren, die ich tun und weitermachen musste.“

Griffith Joyner zieht sich von der Rennstrecke zurück

Am 22. Februar 1989, fünf Monate nach den Olympischen Spielen in Seoul, gab Griffith Joyner ihren Rücktritt von der Leichtathletik bekannt.

Als sie mit Liguori über ihren Ruhestand sprach, sagte Griffith Joyner: „Ich bin 1989 in den Ruhestand gegangen, weil ich nicht mehr 100 % trainieren konnte, wie ich es vom Training gewohnt bin. Wenn ich nicht alles geben kann, will ich es nicht.“ gib es überhaupt.“

Griffith Joyner setzte ihr Leben fort. Sie wurde Mutter, widmete sich dem Modedesign und kombinierte weiterhin Sport und Stil. Sie entwarf sogar die NBA-Trikots von 1990 für die Indiana Pacers.



Griffith Joyner war unter dem ehemaligen Präsidenten Bill Clinton auch die erste weibliche Co-Vorsitzende des US President’s Council on Physical Fitness and Sports – eines bundesstaatlichen Beratungsausschusses zur Förderung von Gesundheit und körperlicher Aktivität. Im Weißen Haus sprach Griffith Joyner 1994 über die Bedeutung körperlicher Fitness.

„Wir alle haben manchmal die Ausrede vorgebracht, dass wir einfach zu beschäftigt sind, dass wir keine Zeit haben, Sport zu treiben oder körperlich aktiv zu sein“, sagte sie.

„Nun, wenn unser geschäftigster Bürger, Präsident Clinton, sich die Zeit nimmt, regelmäßig zu laufen und körperlich aktiv zu werden, dann weiß ich, dass es für jeden von uns Möglichkeiten gibt, die Zeit zu finden und sich die Zeit zu nehmen.“

Flo-Jos Vermächtnis

Griffith Joyner unternahm den Versuch, an den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta teilzunehmen. Doch eine Verletzung verhinderte die Qualifikation – und sie nahm nie wieder an Olympischen Spielen teil.

Zwei Jahre später starb Griffith Joyner an einem epileptischen Anfall, der durch eine Anomalie der Blutgefäße in ihrem Gehirn verursacht wurde.

Nach ihrem Tod tauchten erneut Vorwürfe wegen leistungssteigernder Drogen auf.

Der Präsident der medizinischen Kommission des IOC, Prinz Alexandre de Merode, veröffentlichte nach ihrem Tod eine Erklärung über Florence Griffith Joyner: „Wir haben alle möglichen und erdenklichen Analysen an ihr durchgeführt. Wir haben nie etwas gefunden. Es sollte nicht der geringste Verdacht bestehen.“

Heute gilt Griffith Joyner als eine der größten Leichtathletinnen, die sowohl mit ihrer Geschwindigkeit als auch mit ihrer Mode den Sprint der Frauen revolutioniert hat. Und mehr als 35 Jahre nach ihren Siegen bei den Sommerspielen in Südkorea hält sie immer noch die Weltrekorde im 100- und 200-Meter-Sprint.