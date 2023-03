Conservatieve leider Pierre Poilièvre stelde woensdag enkele scherpe vragen aan premier Justin Trudeau over de manier waarop zijn regering omgaat met Chinese verkiezingsinmenging.

Trudeau sloeg terug met een eigen vraag: waarom zitten conservatieve parlementsleden die een extreemrechtse Duitse politicus hebben ontmoet nog steeds in de Tory-caucus?

Onder druk van de conservatieven om precies te zeggen wat zijn kantoor wist over beweringen over politici die met Peking samenwerkten, nam Trudeau een pauze van zijn geschreven antwoorden over de kwestie om te eisen dat Poilièvre zich “verontschuldigt” voor de ontmoeting van drie conservatieve parlementsleden met Christine Anderson.

Anderson is een lid van het Europees Parlement en vertegenwoordigt de Alternative for Germany (AfD)-partij, die onder toezicht staat als een vermoedelijke extremistische groepering in Duitsland en wordt beschuldigd van het bagatelliseren van nazi-misdaden, tegen immigratie en het propageren van anti-moslimideologie.

Christine Anderson, kandidaat van de Duitse anti-immigratiepartij Alternative for Germany (AfD), woont een laatste campagne-evenement bij voorafgaand aan de EU-verkiezingen in Frankfurt, Duitsland, 24 mei 2019. (Ralph Orlowski/Reuters)

“Ik wil wijzen op een ander probleem waarvan ik weet dat het de Canadezen bezighoudt. Onlangs hebben parlementsleden van de Conservatieve Partij willens en wetens gegeten met een extreemrechtse Duitse politicus”, zei Trudeau in het vragenuurtje.

Onder een koor van boegeroep vanaf de oppositiebanken zei Trudeau dat Anderson’s “extreemrechtse, xenofobe, antiwetenschappelijke, pro-Poetin-opvattingen algemeen bekend zijn”.

“(Poilièvre’s) zorgvuldig opgestelde veroordeling die noch hij, noch zijn parlementsleden in het openbaar zullen herhalen, is gewoon niet voldoende”, zei hij. “Het wordt tijd dat hij de Canadezen echte antwoorden geeft en zijn excuses aanbiedt.”

Poilièvre negeerde Trudeau’s prik en ging door met vragen over de vermeende inmenging van Peking.

Conservatieve parlementsleden Leslyn Lewis, Dean Allison en Colin Carrie ontmoetten Anderson eind vorige maand als onderdeel van haar recente tournee door Canada.

De Duitse politica Christine Anderson, in het midden, poseert met een groep waaronder Niagara West-Glanbrook-parlementslid Dean Allison, vierde van rechts, Oshawa-parlementslid Colin Carrie, derde van links, en Haldimand-Norfolk-parlementslid Leslyn Lewis, vierde van links. (Twitter)

Anderson is een soort volksheld geworden in kringen van anti-vaccinatiemandaten vanwege haar steun aan de protesten van “Freedom Convoy” vorig jaar nabij Parliament Hill.

Anderson is ook een vocale criticus van Trudeau geweest.

Toen Trudeau vorig jaar het Europees Parlement toesprak, noemde Anderson de premier “een schande voor elke democratie” omdat hij strenge COVID-19-beperkingen op het gebied van de volksgezondheid invoerde.

Ze noemde hem ook een dictator die burgers behandelt als ’terroristen’.

Anderson’s Canadese bezoek werd georganiseerd door konvooi-elementen.

De Duitse politica Christine Anderson, tweede van links, poseert met de organisatoren van de konvooiprotesten van afgelopen winter in Calgary, waaronder Tamara Lich, tweede van rechts. (Christine Anderson/Facebook)

Na Trudeau’s oproep om excuses, viel Lewis de premier lastig en zei: “Het is tijd om je excuses aan te bieden voor blackface.”

Foto’s van Trudeau in blackface doken op tijdens de verkiezingscampagne van 2019. Trudeau zei destijds dat het hem “zeer speet” voor de racistische daad.

Nadat foto’s van de Anderson-bijeenkomst op sociale media verschenen, was er verontwaardiging van sommige Canadezen over de ontmoeting van parlementsleden met zo’n controversieel figuur.

Het Centrum voor Israël en Joodse Zaken, een Joodse belangenbehartigingsorganisatie, zei “diep bezorgd” te zijn over het feit dat parlementsleden een ontmoeting hadden met iemand als Anderson. Anderson’s AfD wordt ervan beschuldigd de Holocaust te bagatelliseren.

Het kantoor van Poilièvre bracht vervolgens een verklaring uit waarin Anderson’s opvattingen als “verachtelijk” werden veroordeeld, terwijl hij volhield dat zijn drie parlementsleden niet op de hoogte waren van haar politiek en de ontmoeting betreurden.

Carrie, die het rijden van Oshawa vertegenwoordigt, sprak op sociale media zijn spijt uit. Noch Allison noch Lewis hebben in het openbaar iets over de bijeenkomst gezegd.

KIJK | Trudeau haalt de ontmoeting van parlementsleden met een extreemrechtse politicus aan terwijl Poilièvre aandringt op inmenging in de verkiezingen: Trudeau buigt zich over vragen over verkiezingsinmenging Tijdens het vragenuur ontweek premier Justin Trudeau vragen van conservatieve leider Pierre Poilièvre over verkiezingsinmenging en schoot terug met een verwijzing naar een ontmoeting tussen de extreemrechtse Duitse politicus Christine Anderson en conservatieve parlementsleden.

Toen hem maandag werd gevraagd naar Anderson, wees Poilièvre op Trudeau’s gebruik van blackface in het verleden om ongemakkelijke vragen over zijn eigen parlementsleden af ​​te wenden.

“Op dit moment maak ik me meer zorgen over de gemene en racistische opvattingen van de premier”, zei hij tegen verslaggevers, wijzend op Trudeau’s gebruik van blackface voordat hij de politiek inging.

Toen hem maandag rechtstreeks werd gevraagd of hij van plan is Lewis, Allison of Carrie uit de caucus te verwijderen, antwoordde de conservatieve leider: “Nee.”

Trudeau kreeg ook uitstel van Poilievre’s ondervraging woensdag toen een backbench liberaal parlementslid Trudeau vroeg naar abortus.

“Toegang tot abortus is een probleem dat ons allemaal aangaat. Kan de premier dit Parlement vertellen wat de regering doet om ervoor te zorgen dat iedereen het recht heeft om beslissingen te nemen over zijn eigen lichaam?” zei Taleeb Noormohamed.

Trudeau zei dat universele toegang tot abortus “gegarandeerd” en “beschermd” is in Canada. Hij waarschuwde dat sommige conservatieve parlementsleden dat recht willen aanvechten.

“Er zijn er nog steeds, ook in dit Huis, die het debat over het recht (op) abortus weer op de spits willen drijven. Dit kan niet worden genegeerd en we moeten waakzaam blijven. We zullen aan deze kant van het Huis altijd ondubbelzinnig opstaan voor het fundamentele recht van vrouwen om te kiezen’, zei Trudeau.

Trudeau gebruikte abortus als een politieke wig in de laatste twee verkiezingscampagnes, pleitte voor toegang tot de dienst en suggereerde dat conservatieven de vrouwenrechten zouden terugdraaien.

Tijdens de conservatieve leiderschapsrace zei een woordvoerder van Poilièvre dat een door hem geleide regering “geen wetten zal invoeren of goedkeuren die abortus beperken”.