De stimme noch voor Kamala Harris is abgeben. Dat is de aard van de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carterder heute 100 Jahre alt wird, zum Ziel setzt. „Ik zou graag meer willen weten over Kamala Harris als ik ernaar kijk“, dus zei Carter dat hij graag een paar dagen zou willen doorbrengen met een blik op zijn verleden en zijn leven. Erzählte Carters Single Jason van de Regionale Zeitung «Atlanta Journal Constitution». Deze Briefwahlunterlagen vonden op 5 november plaats in de zuidelijke deelstaat Georgië, de thuisbasis van de ex-Präsidenten, rond een Monat voor de Präsidentschaftswahl.

Sinds de Demokratin ren ik rond in het Witte Huis Harris en de Republikein Donald Trump. Carter wolle, dat de Trump-periode endgültig zu End hehe is, zei alleen. Georgië zal het bijzondere hart van de deelstaten zijn – hier vindt u de juiste dingen voor u. Carter is nog steeds bezig met plezier maken op een boerderij – met de stroming en het water. De enige industriële boeren en kerningenieurs uit de Ortchen Plains zullen op zichzelf misschien geen geweldige resultaten boeken. Als Außenseiter-kam in de VS-Hauptstadt Washington. Na de Wahl 1976 komt de Demokrat in ons Witte Huis, waarna we elkaar weer moeten zien. Beide presidenten verloren in 1980 hun respect tegenover de Republikein Ronald Reagan.

Carter en zijn schieerde Präsidentschaft

Seine Amtszeit ist in de Geschichtsbücher als de glücklos einggangen. Laten we eens kijken naar een andere Amerikaanse president met een waardevol signaal Het kabinet van de president Zo zijn er Blamagen en Niederlagen die zich bezighouden met Carter – vom Geiseldrama von Teheran bis zijn zum sowjetischen Einmarsch in Afghanistan. Selbst Triumphe wie das Friedensabommen von Camp David tussen Egypte en Israël waren verbaasd over de dag. Het is dus belangrijk op te merken dat de tijd waarna de president aanwezig is, ik verantwoordelijk ben voor respect en erkenning.

De democratie is machtig in de Folgejahren einen Namen als Vermittler in Krisen en met humanitaire Hilfe. 1982 was er een gemeenschap met Ehefrau Rosalynn in Atlanta, het Carter Center for Förderung von Demokratie, Menschenrechten und wirtschaftlicher Entwicklung besonders in ärmeren Ländern. Als Vermittler bij Friedensbemühungen maakte Carter een einde aan zichzelf. 2002 ontving de Friedensnobelpreis. Signaler Home Plains was altijd verdrietig. In de hoofdstad Washington woon ik in mijn eigen huis met een paar honderd woonruimten. Uw jubileum wordt gevierd tijdens dit Erdnussfestival.

Schmerzlicher Abschied von seiner Ehefrau Rosalynn

Aan het einde van het jaar moet Carter met plezier kijken. Seine Ehefrau Rosalynn staarde in Alter von 96 jaar – je zou je gezonheidstoestand snel kunnen verschuiven, tot meer dan Demenz. Die Carters waren 77 jaar lang erfgenaam. Bei der Trauerfeier wurde auch offenbar, die slecht is over de gezondheidsstatus van Carters zelf. Bereits voor overige zorg tijdens uw verblijf na medische zorg en naast de thuiszorg.

Houd er rekening mee dat uw gezondheidsvoordelen goed zijn. De tragische gebeurtenissen uit Rosalynns leven met de ex-president gingen in november verloren in een Rollstuhl bei, gewärmt von eener Decke. Es wirkte, alsof er geen wirklich wacht. „Er is een lichaam dat sterk is en in staat is om meer alleen te zijn, maar er is nog steeds emotionele opwinding“, zei Carter’s Only Jason een paar weken.

Witze in Wahlkampfüber Carters hohes Alter

Carter is de eerste en laatste Amerikaanse president. Sein hohes Alter hat vor allem in Präsidentschaftswahlkampf immer wieder für Laughter herhalten müssen. Als de 81ste verjaardag van de Amerikaanse president Joe Biden nog in het Witte Huis ronddwaalt, is de sfeer van de Komiker Colin Jost traditioneel tijdens het galadiner van het Washington Press Corps: “Weet je, Jimmy Carter leeft nog en denkt: ik had iets beters kunnen doen. »Als Biden een tv-debat zou geven na de rampzalige gebeurtenissen Troef dat de Handtuch werven moeten, witzelte van een ander, dat Carter voor Biden ins Rennen gehen konnte.

Het feit dat de voormalige president nu een ambt in het Weißenhuis heeft, durfde dat theoretisch gezien niet aan, en durfde dat zelfs niet te doen voor het hoogste ambt in de staat in zijn ras. Geprägt heeft zijn Präsidentschaft voor allem de hoge Verbraucherprise en de «Schmach von Teheran». Damals nahmen Iraanse studenten Dutzende Amerikaner bij een overval op de US-Botschaft als Geiseln. Carter’s Beliebtheitswerte rutschten in den Keller. Er waren schließlich Elite-soldaten, die tijdens de strijd zouden sterven, evenals hun soldaten. Maar die actie eindigde in een Debakel. Er kwamen acht soldaten wonen.

De Vorfall kost de Wiederwahl – de Ära Reagan gestart Aber weg seiner Verdienste nach seiner Zeit in Weißen Haus verguld door de Zuid-Amerikaanse staatsleraar als de beste ex-president, in het land jemals hatte.

