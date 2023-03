New York

Een in New York gevestigd speelgoedbedrijf is betrokken geraakt bij de ineenstorting van Silicon Valley Bank en smeekt klanten om hulp om het hoofd boven water te houden.

Camp, een door durfkapitaal gesteunde detailhandelaar, stuurde vrijdag een e-mail naar klanten waarin hij aankondigde dat het de prijzen verlaagde en de verkoop zou gebruiken om zijn voortgezette activiteiten te financieren nadat een groot deel van zijn geld vastzat in het bankfaillissement.

“Helaas hadden we de meeste liquide middelen van ons bedrijf bij een bank die net failliet was gegaan. Ik weet zeker dat je het nieuws hebt gehoord’, zei mede-oprichter Ben Kaufman in een e-mail aan klanten.

Hij drong er bij klanten op aan om de code “BANKRUN” te gebruiken om 40% korting te krijgen op alle koopwaar, in een duidelijke knipoog naar de run op de bank die mogelijk heeft bijgedragen aan het neerhalen van de geldschieter in Silicon Valley. Camp zei ook dat klanten de volledige prijs konden betalen, wat naar eigen zeggen op prijs zou worden gesteld.

Kaufman zei dat het bedrijf “hoopte dat dit snel zal worden opgelost”.

CNN heeft niet bevestigd of Camp geld had bij Silicon Valley Bank toen de bank instortte.

Silicon Valley Bank kwam vrijdag onder controle van de Amerikaanse Federal Deposit Insurance Corporation, waarmee een verbluffende periode van 48 uur werd afgesloten waarin de vrees voor een liquiditeitscrisis bij het bedrijf sommige startups ertoe bracht geld op te nemen.

De plotselinge ineenstorting van de geldschieter in Silicon Valley heeft tech-investeerders en startups ertoe aangezet om hun financiële blootstelling aan de bank te achterhalen, waarbij oprichters zich zorgen maken over het krijgen van hun geld, het maken van loonlijsten en het dekken van bedrijfskosten.

De zich snel ontvouwende gevolgen bij Silicon Valley Bank komen op een uitdagend moment voor startups en tech-industrieën. Stijgende rentetarieven hebben de gemakkelijke toegang tot kapitaal uitgehold, waardoor de waarderingen van startups enorm zijn gestegen en ambitieuze, geldverliezende projecten zijn gefinancierd.

Kaufman, een voormalig BuzzFeed-manager, richtte Camp op in 2018. Het heeft negen winkels in Californië, Connecticut, Massachusetts, New York, New Jersey en Texas.