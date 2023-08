Das Bemerkenswerte an den Vorfällen mit dem Hund im Weißen Haus ist, dass die gleichen Fakten mit einer anderen politischen Persönlichkeit zu einer ganz anderen Art der Berichterstattung hätten führen können und vielleicht zu einer Geschichte, die nicht einfach so aufgetaucht ist verschwinden dann während eines Sommernachrichtenzyklus.

Bedenken Sie: Die mächtigste Familie des Landes schien tatenlos zuzusehen, wie ihr Hund wiederholt Dutzende anonymer Menschen bedrohte, die für sie arbeiteten. Der Hund lebt in der Villa des Chefs, zusammen mit dem gesamten Pflegepersonal, das ihn begleitet. Er hat Zugang zu allen möglichen Trainingsprogrammen und vermutlich auch zu Türen mit haustiersicheren Schlössern. Und doch musste ein verängstigter Geheimdienstagent wie ein Löwenbändiger einen Stuhl schwingen, um sich vor einem weiteren Biss zu schützen.

Wenn Commander beispielsweise Nancy Reagan gehört hätte, hätte sich die Marie-Antoinette-Erzählung wie von selbst geschrieben: Schauen Sie sich diese elitäre Frau an, die in die Kameras lächelt, während ihr Hund die Hilfe terrorisiert!

Aber die Bidens haben sich über Jahrzehnte hinweg den Ruf erarbeitet, normale Menschen der Mittelschicht zu sein und nicht kontaktlose Eliten. Sie sind keine Plutokraten wie die Trumps oder Intellektuelle wie die Obamas oder Aristokraten wie die Bushs, die alle möglicherweise noch stärker von einer Nachrichtenserie betroffen gewesen wären, in der es darum ging, dass ihr schlecht erzogener Hund Mitarbeiter angreift, die sich dann Gedanken über den richtigen Weg machen müssen Unterlagen zu Verletzungen einreichen. Um die Stärke dieser Erzählung zu erkennen, lesen Sie einfach die Berichterstattung auf Biter-Gate.

Es ist nicht so, dass das Zeug keine mediale Aufmerksamkeit erregt hätte. Wie alles, was im Weißen Haus passiert, wurde darüber berichtet. Größtenteils war der Ton jedoch eher im Sinne von „böser Hund!“ als „schlechter Mensch!“ Es gab Anrufe bei prominenten Hundetrainern und mehr als ein Wortspiel darüber, dass Commander in die Hundehütte geschickt wurde.

Vielleicht ist es so, wie es sein sollte. Jeder, der schon einmal einen sich schlecht benehmenden Hund hatte, kann die gemischten Gefühle in diesem Moment nachvollziehen: Einerseits liebt man seinen Hund. Auf der anderen Seite schrecken Sie vor dem Schaden zurück, den es angerichtet hat. Vielleicht ist die Unfähigkeit, ein geliebtes Haustier zu kontrollieren, nur ein weiterer Teil von Bidens Alltags-Schtick. Oder vielleicht besteht einer der Vorteile einer Karriere, die man mit der Perfektionierung einer normalen Persönlichkeit verbracht hat, darin, dass die Leute nicht auf die vernichtendste Interpretation dessen zurückgreifen, was passiert ist.

Was jedoch anschaulich ist, ist, dass selbst die konservativen Medien, die sich die Mühe gemacht haben, die Bissaufzeichnungen aufzuspüren und entschlossen zu sein scheinen, eine vernichtende Interpretation des Geschehens zu fördern, auch den offensichtlichsten Handlungsstrang vermieden haben: Dass dies alles eine furchtbar unsensible Person darstellt Verhalten der ersten Familie.

Stattdessen zitierte Judicial Watch in einer Erklärung, die die Veröffentlichung des FOIA-Funds begleitete, die Papierspur als Beispiel für „Korruption“ und beschuldigte die Führung des Geheimdienstes vage der Komplizenschaft mit dem „Deep State“, indem sie versuchte, die Beweise zu verbergen. Ein früherer New York Post Die Geschichte bezog sich auf Chris Whipples jüngstes Buch über das Weiße Haus unter Biden, in dem der Präsident angeblich sagte, er traue der Hundebiss-Behauptung eines Secret-Service-Agenten nicht und betrachte die Agentur als voller MAGAs.

Wenn Sie Biden verleumden wollen, ist dieser verworrene Verschwörungstheorie-Zeug für ein Glas Wasser ein schrecklich langer Weg.

Einen Hund zu haben, der das Personal beißt, ist nicht korrupt. Was es sein mag, ist rücksichtslos, berechtigt und verantwortungslos. Das ist nicht der Stoff für ein Amtsenthebungsverfahren, aber es ist trotzdem irgendwie mies. Doch selbst Biden-Gegner können es nicht ganz so darstellen.

Wie eine andere surreale Geschichte dieses Sommers – Bidens offensichtliche Weigerung, sein siebtes Enkelkind, eine uneheliche Tochter von Hunter Biden, anzuerkennen – ist es ein Fall, in dem die Macht eines seit langem etablierten Rufs (Joe Biden, Familienvater) auf Fakten trifft das Gegenteil suggerieren. Es bedurfte einer scharf verurteilenden Kolumne von Maureen Dowd, bevor das Weiße Haus verkündete, dass Biden die Enkelin, Navy Joan Roberts, tatsächlich anerkannte. Die Bestätigung kam spät an einem sommerlichen Freitagnachmittag. Bidens Ruf als Mann, der sich der Familie verschrieben hat, ist nach wie vor stark.