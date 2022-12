GCAP: Japan, Großbritannien und Italien schließen sich zusammen, um einen Kampfjet der sechsten Generation zu bauen

CNN

Das Vereinigte Königreich, Japan und Italien gaben am Freitag bekannt, dass sie sich zusammenschließen, um einen Kampfjet der sechsten Generation zu bauen, der mit den besten Kampfflugzeugen konkurrieren oder sie in den Schatten stellen soll, die derzeit von China und Russland – und möglicherweise sogar den Vereinigten Staaten, dem Hauptverbündeten – eingesetzt werden des Trios.

„Wir kündigen das Global Combat Air Program (GCAP) an – ein ehrgeiziges Unterfangen, bis 2035 ein Kampfflugzeug der nächsten Generation zu entwickeln“, sagten britische, japanische und italienische Staats- und Regierungschefs in einer gemeinsamen Erklärung.

Die Erklärung der Staats- und Regierungschefs erwähnte China oder Russland nicht namentlich, sagte aber, dass der neue Kampfjet benötigt werde, weil „Bedrohungen und Aggressionen zunehmen“ gegen die „regelbasierte, freie und offene internationale Ordnung“.

„Die Verteidigung unserer Demokratie, Wirtschaft und Sicherheit sowie der Schutz der regionalen Stabilität werden immer wichtiger“, sagten die Staats- und Regierungschefs.

In einer separaten Erklärung sagte die britische Regierung, dass die Entwicklung des neuen Kampfflugzeugs voraussichtlich 2024 beginnen und bis 2035 fliegen soll.

Es werde Technologien von jedem der drei Partner präsentieren, hieß es in der britischen Erklärung.

„Das Ziel ist, dass dies ein Jet der nächsten Generation wird, der durch ein Netzwerk von Fähigkeiten wie unbemannte Flugzeuge, fortschrittliche Sensoren, hochmoderne Waffen und innovative Datensysteme verbessert wird“, fügte es hinzu.

Der neue Jet gilt als Ersatz für die britischen Typhoon-Jäger und die japanischen F-2.

Das neue Programm sieht vor, dass Großbritannien, Japan und Italien ohne die Unterstützung der USA, des weltweit führenden Kampfflugzeugherstellers, ihren eigenen Weg gehen.

Alle drei Länder sind Teil des US-amerikanischen F-35-Stealth-Fighter-Programms der fünften Generation, in dessen Rahmen alle drei die F-35 fliegen und Versionen des Kampfflugzeugs in Italien und Japan zusammengebaut werden. Es wird nicht erwartet, dass der neue Jet das F-35-Programm beeinflusst.

In einer gemeinsamen Erklärung mit dem japanischen Verteidigungsministerium unterstützte das Pentagon die Entwicklung des neuen Kampfflugzeugs.

„Die Vereinigten Staaten unterstützen Japans Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit mit gleichgesinnten Verbündeten und Partnern, einschließlich mit dem Vereinigten Königreich und Italien – zwei engen Partnern unserer beiden Länder – bei der Entwicklung seines nächsten Kampfflugzeugs“, heißt es in der amerikanisch-japanischen Erklärung.

In der Zwischenzeit hieß es in der Erklärung zwischen Großbritannien, Japan und Italien, das neue Flugzeug sei so konzipiert, dass es sich in die Verteidigungsprogramme aller ihrer Verbündeten und Partner integrieren würde.

„Die zukünftige Interoperabilität mit den Vereinigten Staaten, mit der NATO und mit unseren Partnern in ganz Europa, im Indo-Pazifik und weltweit – spiegelt sich in dem Namen wider, den wir für unser Programm gewählt haben. Dieses Konzept wird im Mittelpunkt seiner Entwicklung stehen“, hieß es.

Die Staats- und Regierungschefs sagten, das GCAP-Programm werde „die souveränen Fähigkeiten aller drei Länder unterstützen, hochmoderne Luftkampffähigkeiten zu entwerfen, bereitzustellen und zu verbessern“.

Kritiker sagen, dass strenge US-Exportkontrollen für Militärtechnologie manchmal die Möglichkeiten der Kunden von Flugzeugen wie der F-35 einschränken, sie an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.

Die USA haben auch einen Kampfjet der sechsten Generation – bekannt als Next-Generation Air Dominance (NGAD)-Programm – in Arbeit. Sie soll der Nachfolger der F-22 werden, die zusammen mit der F-35 als der beste Kampfjet der Welt gilt.

Das NGAD-Programm hat ähnliche Ziele wie der gemeinsame Plan zwischen Großbritannien, Japan und Italien.

„Die Air Force beabsichtigt, dass NGAD ab 2030 den Kampfjet F-22 ersetzt, möglicherweise einschließlich einer Kombination aus bemannten und unbemannten Flugzeugen“, heißt es in einem Dokument der US Congressional Research.

Aber ab sofort verfolgen die USA das NGAD-Programm allein.

Die britischen, japanischen und italienischen Staats- und Regierungschefs hoben die Vorteile einer Zusammenarbeit hervor.

„Es wird unsere Verteidigungszusammenarbeit, Wissenschafts- und Technologiezusammenarbeit, integrierte Lieferketten vertiefen und unsere Verteidigungsindustriebasis weiter stärken“, heißt es in ihrer gemeinsamen Erklärung.

Das Programm soll auch einen wirtschaftlichen Aufschwung bringen.

„Dieses Programm wird breitere wirtschaftliche und industrielle Vorteile bringen und Arbeitsplätze und Lebensgrundlagen in ganz Japan, Italien und Großbritannien unterstützen“, heißt es in der Erklärung.

Die britische Erklärung besagt, dass eine Analyse von PricewaterhouseCoopers aus dem Jahr 2021 voraussagt, dass das neue Kampfflugzeugprogramm bis 2050 etwa 21.000 Arbeitsplätze pro Jahr unterstützen und geschätzte 32,1 Milliarden US-Dollar (26,2 Milliarden Pfund) zur Wirtschaft beitragen könnte.

Unterdessen wird angenommen, dass auch China und Russland Flugzeuge der sechsten Generation verfolgen.

China und Russland fliegen jetzt Kampfflugzeuge der fünften Generation – Pekings J-20- und J-31-Jets und Moskaus Su-57.

Aber die von den USA entworfenen F-35 werden weithin als gleichwertig oder besser als die chinesischen oder russischen Flugzeuge angesehen.