Gazastreifen: Israel schießt auf Krankenwagen in Gaza und meldet den Tod von Terroristen

Nach eigenen Angaben ist die israelische Armee im Norden stationiert Gazastreifen Auf einen angeblich von Hamas-Terroristen eingesetzten Krankenwagen wurde geschossen. Bei dem Angriff, der mit einem Kampfjet verübt wurde, seien mehrere Terroristen getötet worden, teilte das Militär mit. Der Vorfall ereignete sich in einem Kampfgebiet. Zivilisten in der Region wurden wiederholt aufgefordert, in den südlichen Gazastreifen zu ziehen.

Hamas sagte, bei einem israelischen Militärangriff auf einen Krankenwagenkonvoi in der Nähe des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt seien 13 Menschen getötet und 26 weitere verletzt worden. Ob es sich dabei um denselben Vorfall handelte, war zunächst unklar.

Laut der von der Hamas Der vom Gesundheitsministerium im Gazastreifen kontrollierte Angriff auf den Krankenwagenkonvoi ereignete sich vor dem Eingang des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt. Die BBC sagte, sie habe die Echtheit mehrerer Videos über den Vorfall überprüft. Demnach zeigen mindestens drei an diesem Freitag ins Internet gestellte Videos rund 20 schwerverletzte oder möglicherweise tote Menschen im Eingangsbereich des Al-Shifa-Krankenhauses. Auch Schäden an der Front eines Krankenwagens sind in den Videos zu erkennen, ein Krater durch einen Raketeneinschlag oder Granatsplitter durch Projektile sind jedoch nicht zu erkennen.

WHO-Chef „schockiert“ über Angriff

Israel gibt an, dass die Hamas das Al-Shifa-Krankenhaus als Kommandozentrale nutzt. Israelische Medien berichteten kürzlich unter Berufung auf Sicherheitskreise, die Hamas habe rund 30.000 Menschen rund um die Klinik konzentriert, um sie als menschliche Schutzschilde gegen israelische Angriffe zu nutzen.

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte, er sei schockiert über den Angriff. Patienten, medizinisches Personal, Einrichtungen und Krankenwagen müssten „jederzeit geschützt“ sein.schrieb er auf X. Er forderte erneut einen Waffenstillstand.