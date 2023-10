Zum ersten Mal seit den Angriffen von Hamas-Kämpfern in Israel am 7. Oktober ist ein Konvoi von Lastwagen mit humanitärer Hilfe in den Gazastreifen eingereist.

Ägyptische Beamte sagten, dass am Samstagmorgen 20 Lastwagen voller medizinischer Hilfsgüter sowie einiger Lebensmittel und Wasserflaschen nach Gaza gelangten, bevor Ägypten die Grenze erneut schloss. Staatsbürger der USA und anderer ausländischer Länder, die im Gazastreifen festsitzen, könnten nicht nach Ägypten einreisen, sagten die Beamten.