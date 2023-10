Die Palästinenser in Gaza bereiten sich auf eine bevorstehende Bodenoffensive der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) vor, um die islamistische Gruppe Hamas auszurotten, die von den USA, der EU, Deutschland und einer Reihe anderer Länder als Terrororganisation eingestuft wird.

Es kommt eine Woche, nachdem die Hamas einen Terroranschlag inszeniert hat, bei dem mehr als 1.300 Israelis getötet und Dutzende weitere entführt und als Geiseln genommen wurden.

„Bataillone und Soldaten sind im ganzen Land stationiert und bereit, die Bereitschaft für die nächsten Phasen des Krieges zu erhöhen – mit Schwerpunkt auf einer bedeutenden Bodenoperation“, sagte die IDF in einer Erklärung am Samstagabend.

Während Arbeiter einer israelischen Militärbasis ihre Bemühungen fortsetzten, die Toten am jüdischen Sabbat zu identifizieren, warfen israelische Streitkräfte Flugblätter ab, in denen sie die Palästinenser in Gaza-Stadt aufforderten, nach Süden zu fliehen.

Schätzungsweise Zehntausende Palästinenser machten sich am Wochenende auf den Weg, Gaza-Stadt zu evakuieren.

Am Sonntag flüchteten andere in die Nähe von Krankenhäusern in der Hoffnung, von den Kämpfen verschont zu bleiben.

Treibstoff, Wasser und medizinische Versorgung sind im Gazastreifen Mangelware.

Laut WHO häuft sich in Ägypten die humanitäre Hilfe für Gaza

Zuvor, am Freitag, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, die Woche der Angriffe auf Gaza sei „nur der Anfang“.

Die Vereinten Nationen haben gewarnt, dass eine Massenflucht im dicht besiedelten Gazastreifen ohne humanitären Korridor eine „katastrophale Situation“ darstellen könnte.

Nach Angaben der Gaza-Behörden wurden mehr als 2.200 Menschen getötet, ein Viertel davon Kinder, während fast 10.000 verletzt wurden.

