Gastkommentar: Der letzte Kampf des russischen Imperialismus | Kommentare | DW

Welch ein Kontrast: An seinem 70. Geburtstag meldete sich Wladimir Putin nur mit einer trockenen, emotionslosen Verlesung des Protokolls des Treffens der Präsidenten der GUS-Staaten am selben Tag zu Wort. Ganz anders war sein Auftritt genau eine Woche zuvor, als er mit einer fast pathologischen, hysterischen Hassrede die Annexion der vier ostukrainischen Teilgebiete herausgeschrien hatte.

Jetzt räumte Putin plötzlich ein, dass „wir es mit einer Tragödie in der Ukraine zu tun haben“. Ohne natürlich zuzugeben, dass diese Tragödie auf seinen brutalen Angriffskrieg zurückzuführen ist. Also plötzlich kein Sondereinsatz mehr nach Plan. Die militärische Realität in der Ukraine mit ihren hohen Verlusten an Soldaten und Material und den schändlichen Niederlagen der russischen Armee ist ohnehin kaum zu leugnen. Die staatliche Propaganda ist den Massen an entlarvenden Nachrichten, Fotos und Videoclips in den sozialen Medien und der russischen Militärblogger-Szene nicht mehr gewachsen.

Putins Machtbasis erodiert

In der Woche zwischen der aggressiven Rede zur Annexion und dem eintönigen Bericht über das Protokoll hat sich die politische Situation für Putin grundlegend verändert: Das militärische Desaster in der Ukraine wird immer offensichtlicher und untergräbt damit Putins Machtbasis – immerhin seine Größenwahn hatte er die schnelle Annexion der gesamten Ukraine angestrebt.

DW-Gastautor Jörg Himmelreich

Erste Anzeichen eines diadochen Kampfes um Putins Nachfolger zeichnen sich bereits ab: Ramsan Kadyrow, den Putin wegen seiner skrupellosen Tschetschenen-Kämpfer dringend braucht, kritisiert offen die Armeeführung um Verteidigungsminister Schoigu und Stabschef Gerasimow, der ebenso dringend benötigt wird Putin. Trotzdem – oder gerade deswegen – wurde Kadyrow von Putin vergangene Woche mit der Ernennung zum Armeegeneral belohnt. Putin muss seiner Machtbasis erste Zugeständnisse machen – bis vor kurzem völlig undenkbar.

Gleichzeitig versucht Putin mit der Betonung der Zusammenarbeit in der „Gemeinschaft Unabhängiger Staaten“ (GUS) verzweifelt den Eindruck zu widerlegen, Russland sei international isoliert. Aber auch das ist nur die Kulisse eines Potemkinschen Dorfes. Denn die Spannungen und Fliehkräfte innerhalb der GUS sind viel zu stark, als dass Putin sie kontrollieren könnte.

Das Dilemma des russischen Imperialismus

So scheiterte sogar Putin an dem klassischen Dilemma des russischen Imperialismus: sich aufgrund seiner Kultur, seines Reichtums an natürlichen Ressourcen und seiner Masse an Land und Leuten allen anderen ethnischen Gruppen auf dem eurasischen Kontinent überlegen zu fühlen. Und damit ein historisch begründetes Recht auf dauerhafte imperiale Kolonisierung und Expansion zu beanspruchen. Allerdings ohne dauerhaft über die nötigen Ressourcen zu verfügen, um dieses Imperium zusammenzuhalten. Dies führte dazu, dass das russische Zarenreich im Ersten Weltkrieg zusammenbrach, ebenso wie später die UdSSR mit ihrem Zusammenbruch im Jahr 1991.

Die nationalen Bewegungen des 19. Jahrhunderts – darunter auch die ukrainische – führten mit ihrer Niederlage im Ersten Weltkrieg zum Untergang von drei Reichen: dem Zarenreich, dem Osmanischen Reich und dem Habsburgerreich. Der UdSSR gelang es, das russische Reich, das mit der Oktoberrevolution von den Kommunisten übernommen wurde, bis 1991 auszudehnen.

Das Scheitern der alten Denkweise

Tatsächlich ist der russische Einmarsch in die Ukraine ein ideologischer Konflikt des 19. Jahrhunderts: zwischen dem Imperium und dem nach Unabhängigkeit strebenden Nationalstaat Ukraine. Sie wird vom Imperium mit den militärischen Mitteln des 20. Jahrhunderts durchgeführt – mit der berüchtigten russischen Feuerwalze, die mit der weit überlegenen Masse an Waffen und Soldaten jeden Gegner platt macht.

Gegen die junge Ukraine mit ihren intelligenten Kriegstaktiken des 21. Jahrhunderts und dem Hightech-Waffenarsenal aus den USA hat dieses Imperium trotz seiner Überzahl keine Chance. Putin, ein Mann des imperialen Denkens des KGB und der UdSSR des letzten Jahrhunderts, scheitert, weil er nicht versteht, wie modernisierte militärische Technologie und politisches Denken geworden sind.

Das Zeitalter der Imperien ist längst vorbei. Einmal mehr in seiner Geschichte hinkt Russland Putin weit hinterher, diese Moderne zu erkennen und mitzugestalten, anstatt sie ahistorisch und rückwärtsgewandt umkehren zu wollen. Dieser Versuch ist zum Scheitern verurteilt, wie sich in den letzten Wochen einmal mehr gezeigt hat.

dr legal Jörg Himmelreich ist Professor Affiliate an der École Supérieure de Commerce à Paris (ESCP), Campus Berlin. Bereits 2007 warnte er in der Zeitschrift „Internationale Politik“ der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik erstmals vor Wladimir Putins Vorgehen.