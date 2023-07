Als Gastwirt leitete Gunter Völker zunächst Feldküchen auf dem Balkan, dann eröffnete er Restaurants in Kabul und Erbil. Ein Gespräch über Warlords im Wirtshaus – und die Sehnsucht der deutschen Soldaten, die bald in Litauen stationiert werden.

14 Jahre lang kochte Gunter Völker als Nachschubgruppenführer der Bundeswehr – in Feldküchen in Bosnien, im Kosovo und in Mazedonien, während auf dem Balkan Krieg tobte. Danach leitete er deutsche Restaurants in Kabul und im Irak Erbil.

Eine Taverne war schon immer ein neuralgischer Anlaufpunkt für Krisen, meist persönliche. Doch warum wird man Vermieter in internationalen Krisengebieten? Was kann ein solcher Mensch über die Essgewohnheiten deutscher Soldaten verraten, die bald erstmals dauerhaft im Ausland stationiert sind? Litauen?

Der Stern erreicht die Menschen in Sri Lanka. Dort betreibt er „Captain Gunni’s“, ein kleines Holzrestaurant in Hikkaduwa. Derzeit kämpft Völker noch mit den örtlichen Behörden um eine Ausschanklizenz für deutsches Bier. Er ist sowieso umwerfend. Völker trägt ein helles Hawaiihemd und ist mitten in der Siesta.

Herr Völker, über Sie Restaurant In einer Online-Rezension in Hikkaduwa heißt es: „Wer in Sri Lanka Appetit auf deutsche Küche hat, sollte unbedingt zu Gunni gehen.“ Wer in Sri Lanka hat Appetit auf deutsche Küche?

Sehr viele. Einheimische, die schon einmal im Ausland waren. Aber auch deutsche Touristen, die schon lange hier sind und langsam genug von Reis und Curry haben. Wir sind aber auch kein Restaurant, in das man jeden Tag geht, sondern eine gute Alternative.

Hat deutsches Essen im Ausland nicht einen eher, nun ja, bescheidenen Ruf?

Das ist wieder das typisch deutsche Problem. Nur im Deutschland nichts davon ist mehr wichtig. Amerikaner und Asiaten sind begeistert von der deftigen mitteleuropäischen Küche.