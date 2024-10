„Wenn Politik auf Wirklichkeit trifft“ – onder dit motto trifft sich die Talkrunde mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ainmal wöchentlich bei „Hart aber fair“. Een probleem: Zuschauerinnen en Zuschauen hebben de macht, sich live in de Discussion met het opzetten en hun Fragen en Meinungen per Telefon, E-Mail of Social Media en de Teilnehmer der Sendung zu schicken.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Hier vindt u informatie over Sendetermine, gastenverblijven en huidige gasten.

“Hart aber fair”: Thema en gasten op 7 oktober

Der Fall AfD: Einfach verbieten? Uw Wahlerfolge in Oost-Duitsland, de provozierte Eklat in Thüringer Landtag: Nach de jonge Ereignissen van wollen Bundestagsabgeordnete meer Parteien schnellstmöglich een Verbot der AfD erreichen. Is dat een grote mislukking voor een succesvol feest? Of moeten we een ondemocratische Vorhaben of een politieke Gegner loslaten?

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Michael Kellner (B’90/Grüne) – Parlement. Staatssecretaris van de federale minister van Economische Zaken en Klimaatbeleid

Serap Güler (CDU) – Bundestagsabgeordnete en Mitglied im Bundesvorstand

Ruth Moschner – Moderator en autorin

Alexander Leschik – Ex-AfD-Funktionär en Student

Ronen Steinke – Journalist “Süddeutsche Zeitung” en jurist

Albrecht von Lucke – Politoloog en publicist

Sendetermine von „Hart aber fair“

In Rule am Montagabend im Ersten wordt een nieuwe generatie „Hart aber fair“ geboren. Live gepresenteerd in Keulen of Berlijn.

Het volgende reguliere seizoen is geopend van uur Montag (7.10.2024) ik ben Ersten.

Verzenden geslaagd? Wiederholungen van „Hart aber Fair“

Dienstdag, 8.10.2024: 02.35 uur (Das Erste)

Dienstdag, 8 oktober 2024: 20:15 uur (tagesschau24)

Mittwoch, 9.10.2024: 1.05 Uhr (3sat)

“Hart aber fair”: nieuwe en oude ervaringen in de stroom

Parallel aan uw tv-uitzending kunt u op internet het actuele nieuws over „Hart aber Fair“ live bekijken. In de WDR-Mediathek lieten ze Ausgaben noch Monate nach ihrer Erstausstrahlung abrufbar.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Wer gematigd “Hart aber fair”?

Van 2001 tot 2022 de Duitse journalist en tv-moderator Frank Plasberg durch die Sendung. Signaalvolger is Schauspieler en Fernsehmoderator Louis Klamroth.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

In het kader van andere politieke talkshows in het programma van de ARD treedt zij op met „Hart aber fair“ in een privéproductie. De transmissie is een gezamenlijke productie van de externe componenten en Schnipselmann und klarlogo. Auftraggeber is de Westdeutsche Rundfunk Keulen (WDR).

RND/pf/mit Materiaal van ARD