GASTCOMMENTAAR – De ondergang van Hamas in Israël zegt: de Islam is aan het desintegreren

Dit is het hoogste moment sinds een religie verloren is gegaan in het Westen, wiens religie levend, intellectueel en levenspraktisch is. Het is niet meer mogelijk om kaal te worden.

GASTCOMMENTAAR – De ondergang van Hamas in Israël zegt: de Islam is aan het desintegreren

Zwitserland nieuws