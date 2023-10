BBundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) will die Demokratie fördern – durch die Unterstützung von Organisationen, die Demokratie fördern (Demokratieförderungsgesetz). Die verfolgten Ziele sind vielfältig: Vor allem geht es um die „Förderung und Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und des zivilgesellschaftlichen Engagements“ (§ 1 Abs. 1 GE). Die Beschreibung der Ziele ist sehr vage; Als Unterstützung dienen finanzielle Spenden an soziale Organisationen. An die Förderung ehrenamtlicher Arbeit wird nicht gedacht.

Die Zuständigkeit des Bundes für dieses Gesetz lässt sich nicht ohne weiteres mit dem Grundgesetz begründen. Der Minister konzentriert sich auf die „Natur der Sache“. Sie argumentiert im Gesetzentwurf mit den überregionalen Aktivitäten der förderfähigen Vereine. Das überzeugt nicht: Das Bundesverfassungsgericht sei aufgrund der „Natur der Sache“ streng bei den Befugnissen. Schon Adenauers Bundesregierung wollte die Zuständigkeit für die Rundfunkgesetzgebung aus der „Natur der Sache“ ableiten. In Karlsruhe wurde diese Argumentationsstrategie („Radiowellen kennen keine Landesgrenzen“) nicht anerkannt (BVerfGE 12, 205, 242f.). Bei der Förderung der Demokratie gibt es noch weniger Hinweise auf eine „Natur der Sache“, die die Kompetenz des Bundes rechtfertigen könnte.