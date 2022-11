Die Bundesregierung will in der ab März geplanten Gaspreisbremse eine Entlastungslücke für die Monate Januar und Februar schließen. Laut einem am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur vorgelegten Gesetzentwurf soll die für März festgelegte Entlastungssumme sozusagen „rückwirkend“ auf die Monate Januar und Februar verlängert werden.