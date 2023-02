Gasgroßhändler: Uniper rechnet für 2022 mit deutlich geringeren Verlusten

Genaue Zahlen will Uniper Mitte Februar veröffentlichen. Foto

Die Verluste beim Energiekonzern Uniper waren nur halb so hoch wie zunächst befürchtet – rund 19,1 Milliarden Euro.

Deutschlands größter Gasgroßhändler Uniper rechnet mit deutlich geringeren Verlusten als zuletzt angenommen. Nach vorläufigen Zahlen beliefen sich die Verluste aus Gasersatzbeschaffungskosten für das Geschäftsjahr 2022 auf 13,2 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen in Düsseldorf mit.

Hinzu kämen künftige Verluste durch laufende Gasersatzbeschaffungskosten in Höhe von rund 5,9 Milliarden Euro, insgesamt rund 19,1 Milliarden Euro. Anfang November bezifferte der kürzlich verstaatlichte Konzern diesen Wert auf rund 40 Milliarden Euro.

Die Kosten entstanden, nachdem Russland im vergangenen Jahr zunächst weniger und dann kein Pipelinegas mehr nach Deutschland lieferte. Seitdem kauft Uniper Erdgas auf anderen Märkten zu deutlich höheren Preisen ein, um weiterhin Industrieunternehmen und mehr als 500 Stadtwerke mit Gas versorgen zu können.

Uniper betonte, dass tatsächliche Verluste und erwartete Verluste aus Gasersatzbeschaffungskosten auch in Zukunft bei sich ändernden Gaspreisen stark schwanken würden.

Ergebnis abhängig von der Höhe der Ersatzgasbeschaffungskosten

„Die Höhe der zukünftig erwarteten Verluste basiert im Wesentlichen auf den Gaspreisen zum Zeitpunkt der Bewertung“, erklärte Uniper-Finanzvorstand Tiina Tuomela. Durch den deutlichen Rückgang des Gaspreises Ende 2022 hätten die erwarteten Verluste für künftige Gasersatzbeschaffungskosten von rund 30 Milliarden Euro auf rund 5,9 Milliarden Euro gesenkt werden können. „Das Ergebnis von Uniper wird auch in den kommenden Quartalen von der Höhe der Gasersatzbeschaffungskosten abhängen.“ Diese Kosten wiederum hingen stark vom Gaspreis ab.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird nun ein Verlust vor Zinsen und Steuern von rund 10,4 Milliarden Euro erwartet (2021: plus 1,2 Milliarden Euro). Beim bereinigten Konzernüberschuss rechnet das Unternehmen mit einem Verlust von rund 7 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 906 Millionen Euro im Vorjahr. Genaue Zahlen will Uniper am 17. Februar veröffentlichen.

dpa