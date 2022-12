Gas- und Strompreisbremse: Habeck sieht ausreichend Schutz vor Missbrauch

Stand: 04.12.2022 14:28 Uhr

Laut Wirtschaftsminister Habeck können missbräuchliche Strom- und Gaspreiserhöhungen durch die Energiepreisbremse wirksam verhindert werden. Die dafür vorgesehene Klausel ist jedoch ein wirksames Instrument. Kritik gab es von der Opposition.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht im Gesetzentwurf für eine Gas- und Strompreisbremse ausreichend Schutz vor einem möglichen Missbrauch durch die Stromkonzerne. Ungerechtfertigte Tariferhöhungen der Anbieter konnten wirksam verhindert werden.

„Zunächst einmal gehe ich davon aus, dass sich alle natürlich an die Gesetze halten und in der Notsituation, in der wir uns befinden, nur die wirklich notwendigen Preise an die Verbraucher weitergeben“, sagte er vor seiner Abreise nach Afrika. Wenn es darum geht, eine „Grauzone zu testen“, ist die beabsichtigte Missbrauchsklausel im Gesetz sicherlich ein klares Instrument, dagegen vorzugehen.

Preiserhöhungen, die nicht durch steigende Beschaffungskosten zu rechtfertigen sind, sollen bis Ende 2023 verhindert werden. Grundsätzlich sollen die Preise für das gesamte nächste Jahr – gültig vom 1. Januar bis 31. Dezember – nicht steigen dürfen. Es sei denn, der Lieferant kann nachweisen, dass das Plus „sachlich gerechtfertigt“ ist, wie es der Gesetzentwurf der Bundesregierung vorsieht.

Kritik aus der Opposition

Die Oppositionspartei Die Linke hatte den geplanten Schutz zuvor als unzureichend kritisiert und strengere Kontrollen gefordert. „Die Bundesregierung muss jeden neuen Tarif für 2023 für Strom und Gas genehmigen“, sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es darf nicht sein, dass die Preisbremse für die Lieferanten zur Kassenaufforderung und für den Steuerzahler zum Fass ohne Boden wird. Es seien Kontrollen mit „Krallen und Zähnen“ nötig, die die Preise nach unten korrigieren, forderte Bartsch.

Die Union forderte außerdem strenge Kontrollen gegen missbräuchliche Erhöhungen der Strom- und Gaspreise. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Andreas Jung sagte dem „Tagesspiegel“: „Es darf nicht sein, dass sich schwarze Schafe unter den Energieversorgern auf Kosten der Allgemeinheit eine goldene Nase verdienen.“

Die Preisbremsen sollen die stark steigenden Kosten für Haushalte und Unternehmen abfedern. Dazu soll ein Grundverbrauch an Gas und Strom staatlich subventioniert werden, es gelten aber weiterhin die aktuellen, hohen Marktpreise. Die Bremsen sollen ab März 2023 greifen, rückwirkende Erleichterungen sind jedoch für Januar und Februar geplant.