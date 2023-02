Het statistische Bundesamt bestätigt seine erste Schätzung: Danach steigt the Inflation in Deutschland im Januar wieder leicht an. Das dürfte am Auslaufen staatlicher Hilfsmaßnahmen liegen, zo sterven experts. Haupttreiber sind nach wie vor the Energypreise, aber auch Dienstleistungen sind deutlich teurer.

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland is in januari vrij toegankelijk. De inflatie bleef achter bij 8,7 procent, terwijl het statistische Bundesamt in Wiesbaden de beste resultaten boekte. Im December hatte die Teuerung 8,6 Prozent betragen.

Preiserhöhungen gab es demnach bij vielen Waren en zunehmend auch bij Dienstleistungen. “Besonders spürbar für die privaten Haushalte waren aber auch im Januar die steigenden Preise for Energie and Nahrungsmittel”, erklärte die Präsidentin in Statistikamtes, Ruth Brand.

Dus lagen die Preise für Energieprodukte trotz der Entlastungsmassnahmen der Regierung um 23,1 Prozent over dem Level of Vorjahresmonats. Ursächlich für die Preiserhöhung im januari 2023 tijdens de wegval van December-Soforthilfe der Regierung sein, erläuterten die statistische gegevens.

Gasdruk stijgt tot meer dan 50 procent

Im Einzelnen stiegen die Preise für Erdgas um 51,8 Prozent, für Fernwärme um 26,0 Prozent. Die Preise für Brennholz of Holzpellets zijn zo goed als 49,6 procent. Die Preise für leichtes Heizöl lagen 30,6 Prozent over denen im januari 2022. Strom verteuerte sich trotz Strompreisbremse and Wegfall der EEG-Umlage um 25,7 Prozent. Benzin en Diesel an der Tankstel verteuerten sich nur um 7,0 Prozent.

Auch de Nahrungsmittelpreise heeft een sterke invloed op de Teuerungsrate, dus de statistische gegevens. Het inzicht in de energie en de inflatie bleef achter bij 5,6 Prozent.

Die Preise für Dienstleistungen stiegen im January 4,5 Prozent – daunter die für Nettokaltmieten um 2,0 Prozent. Erhöhten sich die Preise etwa für die Wartung and Reparatur von Wohnungen um 16,9 Prozent of Gaststättendienstleistungen um 10,9 Prozent. Facturering van de statistiek nur sehr wenige Dienstleistungen wie Telekommunikationsdienstleistungen um 1,1 Prozent.

Der Verbraucherpreisindex für Deutschland wird in regelmäßigen Abständen auf een nieuwe Basisjahr umgestellt – mit den Ergebnissen für Januari 2023 volgde de Umstellung von der bisherige Basis 2015 auf das Basisjahr 2020, volgens de statistische gegevens. Het kan zijn dat de Wägungsschema’s actieve en methodische opties kunnen worden.