Gary Rossington, het laatst overgebleven originele lid van Lynyrd Skynyrd die ook hielp bij de oprichting van de groep, stierf zondag op 71-jarige leeftijd. Er werd geen doodsoorzaak gegeven.

“Het is met ons diepste medeleven en verdriet dat we moeten melden dat we vandaag onze broer, vriend, familielid, songwriter en gitarist Gary Rossington hebben verloren”, schreef de band op Facebook. “Gary is nu met zijn Skynyrd-broers en familie in de hemel en speelt het mooi, zoals hij altijd doet. Houd Dale, Mary, Annie en de hele familie Rossington alstublieft in uw gebeden en respecteer de privacy van de familie in deze moeilijke tijd.”

Rossington bedroog de dood meer dan eens, meldde Rolling Stone. Hij overleefde een auto-ongeluk in 1976, waarbij hij met zijn Ford Torino tegen een boom reed, wat de inspiratie was voor het waarschuwende lied van de band. Die geur. Een jaar later kwam hij uit het vliegtuigongeluk in 1977 waarbij zanger Ronnie Van Zant, gitarist Steve Gaines en achtergrondzangeres Cassie Gaines om het leven kwamen, met twee gebroken armen, een gebroken been en een lekke maag en lever.

“Het was een verwoestend iets”, vertelde hij in 2006 aan Rolling Stone. “Je kunt er niet gewoon heel nonchalant over praten en er geen gevoelens over hebben.”

In latere jaren onderging Rossington een vijfvoudige bypass-operatie in 2003, kreeg hij een hartaanval in 2015 en onderging hij talloze daaropvolgende hartoperaties, waarbij Lynyrd Skynyrd in juli 2021 voor het laatst achterbleef om te herstellen van een andere procedure. Bij recente shows voerde Rossington delen van het concert uit en zat soms volledige optredens uit.

Rossington werd geboren op 4 december 1951 in Jacksonville, Florida, en werd opgevoed door zijn moeder nadat zijn vader stierf. Toen ze drummer Bob Burns en bassist Larry Junstrom ontmoetten, vormden Rossington en zijn nieuwe vrienden een band, waarmee ze probeerden te jongleren te midden van hun liefde voor honkbal.

Volgens Rolling Stone was het tijdens een noodlottige Little League-wedstrijd dat Ronnie Van Zant een line drive in de schouderbladen van tegenstander Bob Burns sloeg en zijn toekomstige bandleden ontmoette. Rossington, Burns, Van Zant en gitarist Allen Collins verzamelden zich die middag in het huis van Burns in Jacksonville om de Rolling Stone’s te jammen. De tijd staat aan mijn kant.

Lynyrd Skynyrd aannemen als de naam van de groep – zowel een verwijzing naar een gelijknamige sportcoach op de middelbare school van Rossington als naar een personage in de nieuwigheidshit uit 1963 Hallo Muddah, hallo Fadduh — de band bracht in 1973 hun debuutalbum uit.

Een verzameling van country-getinte bluesrock en zuidelijke soul, het album bevatte nu klassiekers zoals Dinsdag is voorbij, simpele man En Geef me drie stappenmaar het was het laatste nummer, de bijna 10 minuten Vrije vogel, dat werd het visitekaartje van de groep, niet in de laatste plaats dankzij Rossington’s suggestieve slide-spel op zijn Gibson SG.





Rossington vertelde Rolling Stone dat hij Skynyrd nooit als een tragische band beschouwde, ondanks al het drama en de dood van de band. “Ik zie het niet als een tragedie – ik zie het als het leven”, zei hij tijdens de introductie van de Rock & Roll Hall of Fame in 2006. “Ik denk dat het goede zwaarder weegt dan het slechte.”