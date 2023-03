Gary Rossington, het laatst overgebleven originele lid van Lynyrd Skynyrd die ook hielp bij de oprichting van de groep, stierf zondag op 71-jarige leeftijd. Er werd geen doodsoorzaak gegeven.

“Het is met ons diepste medeleven en verdriet dat we moeten melden dat we vandaag onze broer, vriend, familielid, songwriter en gitarist Gary Rossington hebben verloren”, schreef de band op Facebook. “Gary is nu bij zijn Skynyrd-broers en familie in de hemel en speelt het mooi, zoals hij altijd doet. Houd Dale, Mary, Annie en de hele Rossington-familie alsjeblieft in je gebeden en respecteer de privacy van de familie in deze moeilijke tijd.”

Rossington bedroog de dood meer dan eens, meldde Rolling Stone. Hij overleefde in 1976 een auto-ongeluk waarbij hij met zijn Ford Torino tegen een boom reed. Een jaar later kwam hij tevoorschijn uit het vliegtuigongeluk in 1977 waarbij zanger Ronnie Van Zant, gitarist Steve Gaines en achtergrondzangeres Cassie Gaines omkwamen, met twee gebroken armen, een gebroken been en een doorboorde maag en lever.

“Het was een verwoestend iets”, vertelde hij in 2006 aan Rolling Stone. “Je kunt er niet gewoon heel nonchalant over praten zonder er gevoelens over te hebben.”

Deze bestandsfoto van 20 oktober 1977 toont het wrak van een vliegtuig in een bosrijk gebied in het zuiden van Mississippi, waar zes mensen, waaronder drie leden van de groep Lynyrd Skynyrd, werden gedood. (De bijbehorende pers)

In latere jaren onderging Rossington een vijfvoudige bypass-operatie in 2003, kreeg hij een hartaanval in 2015 en onderging hij talloze daaropvolgende hartoperaties, waarbij hij Lynyrd Skynyrd in juli 2021 verliet om te herstellen van een andere procedure. Bij recente shows voerde Rossington delen van het concert uit en zat soms volledige optredens uit.

Rossington werd geboren op 4 december 1951 in Jacksonville, Florida, en opgevoed door zijn moeder nadat zijn vader stierf. Toen hij drummer Bob Burns ontmoette, hielp Rossington bij het vormen van een band, waarmee ze probeerden te jongleren te midden van hun liefde voor honkbal.

Volgens Rolling Stone sloeg Ronnie Van Zant tijdens een noodlottige Little League-wedstrijd een line drive in de schouderbladen van tegenstander Burns en ontmoette hij zijn toekomstige bandleden. Rossington, Burns, Van Zant en gitarist Allen Collins verzamelden zich die middag in het huis van Burns in Jacksonville om de The Rolling Stones te jammen. De tijd staat aan mijn kant.

Commercieel succes, live reputatie

Door Lynyrd Skynyrd aan te nemen als de naam van de groep – gedeeltelijk geïnspireerd door gymleraar Leonard Skinner op de middelbare school van Rossington – bracht de band in 1973 hun debuutalbum uit, (Uitgesproken als ‘Lĕh-‘nérd ‘Skin-‘nérd).

Een verzameling country-getinte bluesrock en zuidelijke soul met de drievoudige gitaaraanval van Rossington, Gaines en Collins. Het album bevatte nu klassiekers zoals dinsdag is voorbij, Simpele man En Geef me drie stappenmaar het was het laatste nummer, de bijna 10 minuten Vrije vogeldat het visitekaartje van de groep werd, niet in de laatste plaats dankzij Rossington’s suggestieve, treurige slide-spel op zijn Gibson SG.

Rossington, rechts, wordt getoond met bandgenoot Rickey Medlocke tijdens een optreden van Lynard Skynyrd op 22 april 2004 in Fort Hood, Texas. (Steve Traynor/The Killeen Daily Herald/The Associated Press)

De opruiende live-versies van dat nummer van de band waren soms bijna twee keer zo lang als de studioversie. Gezangen van “Freebird!” of “Speel Freebird!” zou na verloop van tijd een vaste waarde worden bij rockshows.

De groep zou hoorspel vinden naarmate het decennium vorderde met nummers als Speciale zaterdagavond En Sweet Home Alabamade laatste gedeeltelijk een reactie op die van Neil Young Zuidelijke mens.

De band werd geprezen om hun vurige live-optredens, waaronder een optreden op het Knebworth Festival in Engeland in 1976 op een affiche met The Rolling Stones.

Slechts drie dagen na het uitbrengen van het album Overlevenden van de straatop 20 oktober 1977 vond de dodelijke vliegtuigcrash plaats.

De band had een show gespeeld in South Carolina en was op weg naar Louisiana toen het vliegtuig net ten noordoosten van Gillsburg, Miss.

Naast Van Zant en de broers en zussen van Gaines kwamen ook bandbemanningslid Dean Kilpatrick en piloten Walter McCreary en William Gray om het leven. De motoren van het vliegtuig hadden meer brandstof verbruikt dan verwacht, zei de National Transportation Safety Board in een rapport, hoewel de specifieke redenen daarvoor niet met zekerheid konden worden vastgesteld.

‘Het goede weegt zwaarder dan het slechte’

Na het vliegtuigongeluk vormden Rossington en de overlevende bandleden Allen Collins, bassist Leon Wilkeson en toetsenist Billy Powell de band Rossington-Collins, die in de jaren tachtig twee albums opnam met zanger Dale Kratz.

Collins zou verlamd raken als gevolg van een auto-ongeluk in 1986 en stierf vier jaar later.

Ik heb net vernomen dat mijn dierbare vriend Gary Rossington vandaag is overleden. Mijn hart is gebroken! Gary was niet alleen een vriend, maar ook een medewerker die zo vaak liedjes met me schreef en gitaar met me speelde tijdens studio-opnames en op het podium. Mijn hart gaat uit naar Dale en de meisjes. RIP🙏🏼 pic.twitter.com/BuTEIdDaR2 —@Travistritt

Lynyrd Skynyrd hervormde in 1987, waarbij Van Zant’s jongere broer, Johnny, de leadzang overnam.

Wilkeson stierf in 2001, gevolgd door Powell in 2009.

Drummer Bob Burns en multi-instrumentalist Ed King, in de band via hun eerste drie albums, stierven respectievelijk in 2015 en 2018.

Drummer Artimus Pyle, die Burns verving en de vliegtuigcrash overleefde, is het laatst overgebleven lid van de groep die in 1977 het nummer opnam. Overlevenden van de straat.

Onze harten gaan vanavond uit naar onze broeders in @Skynyrd …. Legendarische gitarist Garry Rossington is overleden … pic.twitter.com/wTJnTdjYmg —@oakridgeboys

Rossington vertelde Rolling Stone dat hij Skynyrd nooit als een tragische band beschouwde, ondanks al het drama en de dood van de band.

“Ik zie het niet als een tragedie – ik zie het als het leven”, zei hij tijdens de introductie van de Rock and Roll Hall of Fame in 2006. “Ik denk dat het goede zwaarder weegt dan het slechte.”