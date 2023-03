CNN

De Amerikaanse rockband Lynyrd Skynyrd-gitarist Gary Rossington is overleden, zo maakte de band zondagavond bekend op hun officiële Facebook-pagina.

“Het is met ons diepste medeleven en verdriet dat we moeten mededelen dat we vandaag onze broer, vriend, familielid, songwriter en gitarist Gary Rossington hebben verloren”, aldus hun verklaring.

“Gary is nu met zijn Skynyrd-broers en familie in de hemel en speelt het mooi, zoals hij altijd doet. Houd Dale, Mary, Annie en de hele Rossington-familie alstublieft in uw gebeden en respecteer de privacy van de familie in deze moeilijke tijd”, vervolgde de verklaring.

Een van de oprichters van de groep, Rossington, overleefde een vliegtuigcrash in 1977 waarbij bandleden Ronnie Van Zant en Steve Gaines om het leven kwamen, evenals een back-upzanger en roadmanager, slechts drie dagen na de release van hun vijfde album, “Street Survivors”. volgens de website van de band.

Rossington was een van de Lynyrd Skynyrd-bandleden die in 2006 werden opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame.