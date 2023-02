Gary Neville sagt, dass mit Man City „etwas nicht stimmt“ und die Mannschaft von Pep Guardiola „nicht mehr so ​​stark ist“ wie zuvor | Fußball Nachrichten

Gary Neville behauptet, dass bei Manchester City in dieser Saison nach der Niederlage gegen Tottenham am Supersonntag „etwas nicht stimmt“ – und dass das Team von Pep Guardiola „nicht so stark“ ist wie zuvor.

Spurs gewann dank Harry Kanes Tor in der ersten Halbzeit mit 1: 0, als City die Chance verpasste, die Lücke zu Premier League-Spitzenreiter Arsenal zu schließen, der am Samstag in Everton mit 0: 1 verlor.

Neville zitierte die Leistung von City, als sie letzten Monat im Heimspiel mit 0: 2 gegen Tottenham untergingen, als er Guardiolas Mannschaft beschrieb – und deutete an, dass der Spanier an diesem Wochenende in Nord-London „es falsch gemacht“ habe.

„Ich erinnere mich, als Tottenham bei Etihad mit 2:0 in Führung ging und ich sagte, dass Pep Guardiola vor ein paar Wochen herumgespielt und herumgebastelt hat“, sagte Neville, während er weitermachte Sky Sports Co-Kommentarpflicht.

„Ich habe mich heute genauso gefühlt, als ich gesehen habe, dass das Teamblatt ohne Kevin De Bruyne und Ruben Dias und Aymeric Laporte noch auf der Bank war.

Bild:

Erling Haaland kam bei den Spurs im Strafraum nicht an den Ball – und hatte keine Schüsse





„Man kann Manchester City nie abschreiben. Es ist fast peinlich, dass man manchmal hier oben sitzt und sagt, Guardiola habe es falsch gemacht, besonders wenn er so oft beweist, dass er so recht hat, wie er es vor ein paar Wochen getan hat.

„Aber irgendetwas stimmt nicht bei ManCity. Es fühlt sich im Moment einfach ein bisschen seltsam an.“

Neville fügte hinzu: „Guardiola kennt diese Spieler besser als jeder andere, aber Sie können nicht anders, als an Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte, Nathan Ake, Rodri, Ilkay Gundogan und Kevin De Bruyne zu denken, und dass sieben Spieler mit einem der drei zusammen sind vorne würde funktionieren.

„Pep weiß es am besten, aber es fühlt sich einfach an, wenn man City beobachtet, dass sie hinten nicht gleich sind. Sie sind nicht so stark. Im Mittelfeld sind sie nicht so gut, wie sie sein sollten, wenn Spieler wie De Bruyne spielen. Er war der bester Mann.

Bild:

Pep Guardiola machte an der Seitenlinie der Spurs eine frustrierte Figur





„Pep ist näher dran. Er sieht die Spieler jeden Tag.“

Haalands Abend zum Vergessen

Es war kein guter Abend für Erling Haaland, der das Spiel bei Tottenham nicht nur ohne Torschuss beendete – sondern auch im Strafraum der Spurs den Ball nicht berührte.

Es war das erste Spiel, in dem Haaland keinen Schuss in City-Farben hatte – und erst das zweite City-Spiel, in dem er den Ball im Strafraum nicht berührt hat.

Vergleichen Sie das mit Harry Kane, der den Abend mit 10 Berührungen in der City-Box beendete – darunter ein Tor.

Der Stürmer, der in dieser Saison in 20 Spielen der Premier League 25 Tore erzielte, bekommt laut Neville „nicht den Service, den er verdient“.

Carra: Es ist nicht die alte Stadt

Bild:

Harry Kanes Tor brachte City zu einer dritten Niederlage in Folge





Nach den Niederlagen gegen Southampton im Viertelfinale des Carabao Cup und der Niederlage von Manchester Derby bei United war es die dritte Auswärtsniederlage von City bei einem Dreher – das erste Mal seit 2016, dass der Verein dieses Kunststück geschafft hat.

Sky Sports Der Experte Jamie Carragher glaubt, dass City in dieser Saison „nicht sie selbst“ ist – und dass der lange Siegeszug, den der Verein erreichen kann, möglicherweise nicht kommt.

„Wir warten darauf, dass City in die Stadt einsteigt, die wir so gut kennen, und dies könnte die Saison sein, in der sie aus vielen verschiedenen Gründen nicht sie selbst sind“, sagte er. „Es ist nicht das alte Manchester City.“