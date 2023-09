Gary Neville hat die Glazers wegen ihres schlechten Umgangs mit Manchester United kritisiert und behauptet, die Eigentümer hätten den Verein während der gesamten Übernahmesaga wie ein „Spielzeug“ behandelt.

Die Bieter, die auf den Kauf von United hoffen, bleiben weiterhin an einer Übernahme interessiert und gehen davon aus, dass der Verein weiterhin zum Verkauf steht.

A Post am Sonntag In einem Bericht heißt es, dass die Glazers planen, Man Utd vom Markt zu nehmen und den Verein im Jahr 2025 wieder zum Verkauf anzubieten, wenn sie davon ausgehen, dass ihre Bewertung von 7 bis 10 Milliarden Pfund erreicht wird.

Den an dem Prozess Beteiligten, einschließlich der Handelsbank Raine, die die Übernahmegespräche leitete, wurden keine Änderungen mitgeteilt.

Scheich Jassim und Sir Jim Ratcliffe waren am Ende des Übernahmeverfahrens die einzigen ernsthaften Bieter, blieben jedoch hinter der von den Glazers festgelegten Bewertung zurück. Sky Sportnachrichten versteht, dass sie 6 Milliarden Pfund wollten.

Nach Arsenals dramatischem 3:1-Sieg über United am Sonntag im Emirates Stadium äußerte sich Neville äußerst kritisch gegenüber dem Regime des Vereins.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Laurie Whitwell von The Athletic und Kaveh Solhekol von SSN diskutieren über die Nachricht, dass die Glazers planen, Manchester United vom Markt zu nehmen.



Apple-Podcasts

Aufgrund Ihrer Einwilligungspräferenzen können Sie dies nicht sehen.

Öffnen Sie die Datenschutzoptionen

„Für sie ist es nur ein Spiel, sie halten es für ein Spielzeug!“ sagte Neville. „Natürlich werden sie verkaufen. Sie sind verzweifelt auf der Suche nach Geld.“

„Sie können nicht einmal mehr im FFP mithalten. Man Utd spricht auf dem Transfermarkt wie ein Klub im Mittelfeld. Man Utd setzt 500 Millionen Pfund um, einer der umsatzstärksten Klubs der Welt.“

„Chelsea, Arsenal können große Spieler verpflichten, Man Utd ringt um FFP. Ich weiß, dass sie aufgrund von Covid Verluste erlitten haben, und das könnte als Ausrede dienen.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Gary Neville spricht über Berichte, wonach die Glazers Manchester United vom Markt genommen haben, und glaubt, dass die Eigentümer „verzweifelt“ nach Investitionen suchen werden.



„Heute war ein fantastisches Spiel, aber es wird nichts an der Tatsache ändern, dass sie Besitzer eines der größten Vereine der Welt haben, die mit dem Fußballverein herumspielen, und ich werde nicht aufhören, darüber zu reden, weil es so ist ein gewaltiges Problem.“

Sprechen über die Gary Neville Podcastbewertete der ehemalige United-Verteidiger auch die Titelchancen von Arsenal nach einem dramatischen Ende, während er auch über Rasmus Hojlunds Debüt und Tottenhams beeindruckenden Start in die Saison unter Ange Postecoglou nachdachte …

Für diese Momente wurde Rice unter Vertrag genommen…

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Gary Neville war voll des Lobes für den Matchwinner Declan Rice, als sein Tor in der Nachspielzeit Arsenal zu einem 3:1-Sieg über den Rivalen Manchester United verhalf



Es würde sich so anfühlen, als wären es mehr als drei Punkte für Arsenal. Es ist großartig für die Umkleidekabine und natürlich eine Verzweiflung für die Verlierermannschaft, aber für Arsenal ist es großartig.

Dass Declan Rice das Tor geschossen hat, war meiner Meinung nach großartig. Rice ist der große Neuzugang des Sommers, daher wird es für ihn von entscheidender Bedeutung sein, sich einzuleben.

Er ist einfach mit diesem ganzen Stadion verbunden, wenn er es nicht schon getan hat.

Mit dem Geld, das Arsenal im Sommer und in der Saison des letzten Jahres investiert hat, wollen sie zehn Spiele vor Schluss wieder in der gleichen Position sein und sich selbst beweisen, dass sie es an die Spitze schaffen können .

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Roy Keane glaubt, dass Arsenal derzeit der stärkste Herausforderer von Manchester City ist, während Gary Neville glaubt, dass die Gunners derzeit nicht in Bestform sind



Manchester City ist eine herausragende Mannschaft, daher kann man auch nach vier Spielen nicht vier Punkte hinter ihnen liegen. Sie werden dich bestrafen und Druck auf dich ausüben.

Arsenal muss das Gleiche tun, was es heute (Sonntag) getan hat, denn es wird kein Nachlassen geben.

Sie sind letzte Saison wie ein Haus in Flammen gestartet und haben in der ersten Saisonhälfte unglaublich gespielt, sind dann aber am Ende zurückgefallen.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Gary Neville und Roy Keane sprechen über die nachlassenden Leistungen der letzten Jahre bei Manchester United und darüber, welche Auswirkungen die Instabilität rund um den Vereinsverkauf auf das Team hat



Die Tatsache, dass sie nicht in Bestform waren und 10 von 12 Punkten geholt haben, ist keine schlechte Sache. Das Formular muss wirklich nach Weihnachten im Februar und März erscheinen.

Sie müssen besser spielen als im Moment, aber ich würde mir zum jetzigen Zeitpunkt keine allzu großen Sorgen darüber machen, dass sie nicht ganz flexibel sind, da sie mit Kai Havertz und Rice neue Spieler ins Team holen.

Ich würde mir keine allzu großen Sorgen machen und würde mich durch die Tatsache ermutigen, dass sie 10 von 12 Punkten haben.

Dieses Tor für Declan Rice war ein großer Moment. Dafür wurde er gebracht. Ich habe Arsenal darauf getippt, in dieser Saison den Premier-League-Titel zu gewinnen, was eine weit entfernte Chance ist.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



KOSTENLOS ZUM ANSCHAUEN: Highlights vom Sieg von Arsenal gegen Manchester United



Spiele wie diese erfordern große Spieler. Roy Keane war dafür bekannt, sein Team von Manchester United zu leiten. Er war vielleicht nicht derjenige, der den Siegtreffer erzielte, aber wir würden nie aufhören zu denken, dass der Sieg das einzige Ergebnis war.

Ich denke, Declan Rice spielt jede Minute eines Fußballspiels und denkt, ein Unentschieden sei ein schlechtes Ergebnis. Das ist ein wirklich wichtiger Faktor.

Sie verpflichten diese Spieler für die großen Momente in den großen Spielen.

Ich denke, das war wahrscheinlich das Beste, was Manchester United in dieser Saison verteidigt hat. Sie spielen gegen die besten Angreifer, gegen die sie in dieser Saison gespielt haben, denn meiner Meinung nach ist Arsenal besser als Tottenham.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Declan Rice sagt, er werde sein Tor wiederholen, nachdem er beim Sieg von Arsenal gegen Manchester United spät getroffen hatte



In weiten Bereichen herrschte bei Antony und Marcus Rashford mehr Kompaktheit und mehr Fleiß. Die Außenverteidiger (Diogo Dalot und Aaron Wan-Bissaka) verteidigten wirklich gut.

Die Leistung von United war heute ernst, und als (Alejandro) Garnacho den Ball ins Netz schoss, hatte man das Gefühl, dass es die perfekte Auswärtsleistung war, bei der man viel Druck widerstanden und das Tor geschossen hat.

Sie haben in den ersten 45 Minuten 200 Pässe in der eigenen Hälfte gespielt und in dieser Saison haben sie noch nie so viele Pässe in einem kompletten Spiel gemacht, geschweige denn in der Hälfte eines Spiels.

Ich war überrascht, dass Arsenal ihnen das erlaubt hat. United war die Auswärtsmannschaft und versuchte, das Spiel zu beenden.

Im Großen und Ganzen haben sie genau das getan. Sie erzielten das Tor durch Rashford in der Konterpause und wären zur Halbzeit zufrieden gewesen.

Ich würde sagen, Erik ten Hag wäre bis zur 94. Minute stolz auf die Leistung seiner Spieler gewesen.

Zu Recht wurde ihnen in der Vergangenheit ihre erschreckende Bilanz bei Auswärtsspielen gegen andere Top-9-Teams vorgeworfen – sie hatten in der letzten Saison einen von 24 verfügbaren Punkten geholt, was einfach schrecklich ist.

In den letzten 10 Minuten war es für sie großartig, und sie haben es erneut nicht geschafft. Das wird am Ende dieses Spiels der übergeordnete Gedanke sein.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Gary Neville und Roy Keane sprechen über die nachlassenden Leistungen der letzten Jahre bei Manchester United und darüber, welche Auswirkungen die Instabilität rund um den Vereinsverkauf auf das Team hat



Es wird eine gewaltige Enttäuschung geben, aber wenn ich logisch darüber nachdenke, gab es Elemente dieser Leistung, die viel besser waren als das, was ich in Tottenham gesehen habe, und sicherlich auch als das, was ich gegen Nottingham Forest und Wolves gesehen habe, wo ich manchmal dachte: Sie wurden auseinandergeschnitten.

Heute habe ich etwas gesehen, das einer Verteidigungsmannschaft ähnelt. Tore verändern Spiele und unser Denken, aber Arsenal war zeitweise recht passiv.

Die große Sorge gilt jetzt der Verteidigung, denn sie haben Raphael Varane verloren und heute haben sie Victor Lindelof und Lisandro Martinez als Innenverteidiger verloren. Das ist ein Problem. Das Mittelfeld war heute besser, aber Sofyan Amrabat wird ihrem Spiel etwas hinzufügen. United war bisher unter dem Niveau, das man von ihnen erwarten würde.

Über Rasmus Hojlunds Debüt…

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Roy Keane glaubt, dass es bei Manchester United noch viele Probleme gibt und glaubt, dass noch ein langer Weg vor ihnen liegt, bevor sie mit Manchester City um den Titel konkurrieren können. Der ehemalige Kapitän äußerte sich auch zu Anthony Martial



Auf jeden Fall (er war bereit für eine Auseinandersetzung). Er spielte nur seine ersten 25 Minuten, aber er trat sofort gegen Gabriel an, er versuchte, ihn zu belästigen und ihn zurückzudrängen.

Manchester United hatte das nicht. Sie haben es nicht, wenn Marcus Rashford als Mittelstürmer spielt, und sie haben es auch nicht bei Anthony Martial.

Er gibt ihnen eine andere Option. Es ist ein schwieriges Spiel, aber im Vorfeld des nicht anerkannten Tores gab es einen schönen kleinen Schuss von Casemiro.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Erik ten Hag war mit einer Reihe von Schiedsrichterentscheidungen, die seiner Meinung nach gegen seine Mannschaft von Manchester Utd bei der 1:3-Niederlage gegen Arsenal getroffen wurden, unzufrieden



Was er heute erlebt hat, ist Premier-League-Fußball. Die Erfahrung, dass man in einem Spiel auf höchstem Niveau in Ordnung sein und es in der letzten Minute verlieren kann. Er hat gelernt, wie niederschmetternd es ist, in letzter Minute zu verlieren. Die Spieler in der Umkleidekabine werden sich gegenseitig in den Hintern treten und sich fragen, wie das passiert ist.

Von Hojlund wird viel erwartet, aber in Wirklichkeit ist er ein 20-jähriger Junge, der gerade erst am Anfang des Spiels steht. Aufgrund der Torprobleme und des stotternden Angriffs von United sind die Erwartungen aufgrund des Preises groß.

Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen zu viel ist, also müssen wir ihn atmen und sich weiterentwickeln lassen. Er ist bei einem großen Verein wie Manchester United und wird daher sofort beurteilt.

Baut sich bei Tottenham etwas auf?

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Micah Richards lobt die Spurs nach einem guten Saisonstart unter Ange Postecoglou, aber Roy Keane und Theo Walcott haben andere Ideen!



Als wir vor ein paar Wochen nach Tottenham fuhren, war es Samstagabend und sie spielten gegen Man Utd. Ich sagte damals, dass sie in dieser Saison viel Spaß mit der Art und Weise haben würden, wie Ange Postecoglou spielt.

Es passt wirklich zu der Art und Weise, wie Tottenham-Fans die Vision ihres Vereins sehen und wie sie das Spiel von Tottenham im Laufe der Jahre sehen. Der einzige kleine Nachteil, der aber eigentlich ziemlich groß ist, aber die Leute haben sich auf andere Dinge konzentriert, war, als sie Mitte der Woche aus dem Carabao Cup ausschied.

Das ist eine der beiden Trophäen, die sie wahrscheinlich gewinnen könnten. Wenn Sie die Geschicke des Vereins wenden und Silbermedaillen gewinnen wollen, ist dies einer der beiden Punkte, auf die Sie wirklich achten müssen.

Das ist das Negative, aber in der Liga waren sie wirklich gut. Sie spielen aufregenden Fußball, an den die Spurs-Fans glauben.