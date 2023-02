Gary Neville zegt dat Manchester United-fans zich zorgen maken dat de familie Glazer zal kijken naar een optie om investeringen te doen en een deel van de controle over de club te behouden, in plaats van de club te verkopen.

Biedingen voor eigendom van Manchester United van sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani en de INEOS-groep van Sir Jim Ratcliffe werden vrijdag bevestigd, maar zaterdag werd onthuld dat het Amerikaanse hedgefonds Elliott Management ook een voorstel voor mogelijke financiering heeft ingediend.

Nu de Glazer-familie op zoek is naar een volledige of gedeeltelijke verkoop of samenwerking met derden, zegt Neville dat de prioriteit voor United-supporters is dat de Amerikaanse familie de club volledig verlaat aan het einde van het proces.

“Ik denk dat wat Man Utd-fans het meest bang maakt, het gevoel is dat deze eigenaar van Man Utd dit proces uitvoert om een ​​enorme prijs op te drijven om op de een of andere manier een niveau vast te stellen, wat betekent dat twee van hen binnen kunnen blijven en de rest van de familie die eruit wil.” kan worden uitgekocht door een Amerikaans fonds dat het niet erg zou vinden om een ​​minderheids- of aanzienlijk aandeel te bezitten, maar niet het volledige aandeel’, zei Neville.

“Dat is de grootste zorg. De hele nadruk op dit moment door Man Utd-fans is dat dit het einde moet zijn van het eigendom van Glazer.

“Ze hebben geen geld meer, ze hebben niet geïnvesteerd in het stadion… de fans willen een nieuw stadion, of dat nu een opgeknapt Old Trafford is of een nieuw herbouwd stadion, we hebben nieuwe faciliteiten nodig. Het stadion van Man Utd zit achter veel van de grote (clubs) in Europa.

“Het sportproject waar ze in de afgelopen 10 jaar sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson aan hebben gefaald. Het gaat op dit moment redelijk goed, derde in de competitie, maar het is niet waar Man Utd wil zijn.”

“Ik denk nog steeds dat er een focus is dat dit niet één grote schertsvertoning is die de Glazers organiseren om te proberen een waarde vast te stellen die zou zijn voor hun broers en zussen om te vertrekken en het paar dat wil blijven om te blijven. Er is een prioriteit op dit moment voor hen om te gaan.”

Neville aangeboden vanuit Qatar en eigendomsregeling

Spreken op de Gary Neville-podcastonthulde de voormalige aanvoerder van Manchester United dat hij zondag een groep supporters van de club had ondervraagd en ontdekte dat de meerderheid de voorkeur gaf aan het bod van de Qatari’s boven het bod van Ratcliffe – dat schulden zou kunnen inhouden – of van een Amerikaanse investeringsmaatschappij.

Er was een aanzienlijke veroordeling van Qatar’s mensenrechten, arbeidersrechten en standpunt over de LGBTQ+-gemeenschap voorafgaand aan het WK, en het bod van Sheikh Jassim heeft geleid tot discussie over de vraag of het gepast is dat hij eigenaar wordt van Manchester United.

Sheikh Jassim en Sir Jim Ratcliffe hebben rivaliserende biedingen gelanceerd voor Manchester United





Neville zegt echter dat “het paard al op hol is geslagen” over de kwestie van staatseigendom van Premier League-voetbalclubs, met de investering van Abu Dhabi in Manchester City en geld van het Saudi Arabia Public Investment Fund dat werd gebruikt om Newcastle United te kopen.

Tijdens een diepgaande discussie over voetbalbezit in dit land en de behoefte aan meer regulering en zelfs een ‘eigenaarslicentie’ om vast te stellen wat de criteria voor een voetbalclubeigenaar zijn, legde Neville uit waarom hij vond dat het Qatari-bod gunstig was voor United-supporters. .

“Er is enige bezorgdheid”, zei hij. “(Maar) ze willen een schuldenvrije club. Ze zijn de afgelopen jaren mentaal geschaad door schulden, fans van Man Utd.

“Er is een gevoel dat ze een eigenaar willen die kan concurreren met de landgoederen in het Midden-Oosten die we in deze competitie hebben, namelijk Saoedi-Arabië bij Newcastle en Abu Dhabi bij Manchester City.

“Vanuit mijn oogpunt komt er later deze week een witboek uit van de regering. Ik weet dat dit misschien heel saaie dingen lijkt rond wetgeving door het parlement van het rapport van Tracey Crouch en de onafhankelijke toezichthouder, maar ik geloof oprecht op dit moment in de tijd , de EFL zijn machteloos, de FA zijn machteloos. De Premier League zit vast in een groot deel van hun bestuur omdat ze 20 verschillende eigenaren hebben met 20 verschillende mentaliteiten en gevestigde belangen en eigenbelangen. of het nu voor Man Utd, Man City of de hele competitie is, we moeten weten wat er van eigenaren in dit land wordt verwacht.

“We hebben nieuwe duurzaamheidsregels nodig, we hebben duidelijke richtlijnen nodig voor wat de criteria zijn voor een eigenaar om dit land binnen te komen, want niemand kent de criteria.

“We hebben absoluut een nieuwe distributie nodig voor de EFL en voor de rest van het Engelse voetbal, we hebben 100 procent real-time financiële monitoring nodig, we moeten kijken naar het financieringsmodel van de eigenaar en zien wat daarmee kan worden gedaan, zodat we duurzaamheid hebben.” en we hebben geen lonen die worden verhoogd door natiestaten die biljoenen ponden hebben – maar nog steeds een competitief veld in de Premier League behouden.

“Houd de controle op clubs als Man Utd, Man City en Newcastle, die mogelijk betrokken zijn bij de natiestaten, maar sta andere clubs toe hun uitgavenniveau te halen als ze een rijke eigenaar hebben die wil komen.” in, dwz: Jack Walker in Blackburn al die jaren geleden.

“Er komt veel bij kijken als je over al deze kwesties begint te praten, maar mijn prioriteit op dit moment is om een ​​toezichthouder in het Engelse voetbal te krijgen, dus er wordt een zekere mate van controle ingevoerd voor wie de eigenaren ook zijn.

“We kunnen praten over staatseigendom bij Man Utd, maar we hebben al twee door de staat gefinancierde clubs in Newcastle en Man City. Ze hebben al toestemming gekregen om binnen te komen, dus ik vind het moeilijk om te zeggen dat Man Utd niet op de markt zou moeten komen.” aan de andere kant een Qatari-eigendom hebben.

“Het paard is in dat opzicht op hol geslagen, toen Abu Dhabi 15 jaar geleden Man City binnenkwam en Saoedi-Arabië twee jaar geleden Newcastle binnenkwam.”