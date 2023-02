“Van zeurders tot winnaars” – zo beschreef Gary Neville de transformatie van Manchester United onder Erik ten Hag na de overwinning in de Carabao Cup-finale.

United maakte een einde aan hun zes jaar durende trofee-droogte toen ze Newcastle met 2-0 versloegen op Wembley op zondag.

Casemiro scoorde de opener voor de ploeg van Ten Hag op Wembley en ze verdubbelden hun voorsprong voor rust via een eigen doelpunt van Sven Botman.

Neville zei fulltime: “Het gaat over één man die een team van zeurders in winnaars heeft getransformeerd – wat een werk heeft Erik ten Hag gedaan.

“Er zijn spelers die niet meer voor Manchester United hadden moeten spelen, maar ze presteren op een hoog niveau. Ze hebben de moed en de strijd. Er is een reële kans om trofeeën te winnen. Hij neemt goede beslissingen in wedstrijden – zijn wissels waren cruciaal om ervoor te zorgen dat ze deze game zagen uitkomen. Het waren geweldige afgelopen maanden. “

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler Hoogtepunten van de Carabao Cup-finale tussen Manchester United en Newcastle op Wembley



Neville voegde eraan toe: “Aan het einde van vorig seizoen maakten sommige van die spelers deel uit van een team dat door mij en andere Man Utd-fans als een schande werd bestempeld. Het was verschrikkelijk om te zien. Ze waren verdeeld.”

“De ommekeer is transformationeel. Het is ongelooflijk wat Erik ten Hag heeft gedaan.

Afbeelding:

Man Utd-spelers vieren de 2-0 Carabao Cup-finale overwinning op Newcastle





“Van 2003 en 2006 hebben we geen trofee gewonnen en je hebt het gevoel dat je nooit meer een competitie gaat winnen, of dat je daar niet meer zult staan.

“Deze trofee was de katalysator om zelfvertrouwen te krijgen en geloof in de ploeg te brengen.

“Deze ploeg zal gevaarlijk zijn met een medaille om hun nek, omdat je graag denkt dat Erik ten Hag ze in de komende 12 tot 18 maanden weer gaat verbeteren.

“Ze zijn niet dicht bij Arsenal of Man City, dat is duidelijk, maar waar ze zijn en wat ze doen, had ik zes maanden geleden nooit gedacht.

“De fans houden van dit team. Je kunt het gejuich horen dat de fans Ten Hag toejuichten – ze houden van hem. Toen hij de trofee in de wacht sleepte, bestond er geen twijfel over wie volgens de fans de belangrijkste persoon is.”

Keane: Dit is waar spelen voor Man Utd om draait

Roy Keane van Sky Sports:

“Erik ten Hag is binnengehaald om te proberen de club weer op te bouwen, ze wat meer te laten concurreren.

“Wat er de afgelopen jaren is gebeurd, ik ben heel kritisch geweest, ik had een hekel aan waar ze voor stonden. Ze waren geen team, ze waren niet samen, problemen op en naast het veld, maar wat de manager heeft gedaan in een korte tijd is fantastisch.

“Ze hebben goed geworven, ze hebben een geest. Ze waren vandaag niet op hun best, maar ze hebben een voetbalwedstrijd gewonnen en dat waarderen de fans.

“Er staat ons veel hard werk te wachten, de spelers moeten dit gebruiken als springplank om de komende jaren meer trofeeën te behalen, daar gaat het om bij Man Utd.”

Ten Hag: We zijn Man Utd aan het herstellen waar het thuishoort

Ten Hag in gesprek met Sky Sports:

“Ook vanavond hadden ze weer de juiste spirit. Het is een heel goede spirit, ze treden op als een team en vechten, geven alles.

“Het was niet altijd het beste voetbal, maar het was wel effectief.

“Ten eerste moet je de eerste (trofee) winnen. We zullen hier veel inspiratie uit halen, maar ook meer vertrouwen dat we het kunnen.

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler



Manchester United-manager Erik ten Hag deelt een grap met Roy Keane nadat de Nederlander werd gezien terwijl hij de overwinning van zijn team vierde met wat dans!



“We staan ​​nog aan het begin om Man Utd terug te brengen naar waar ze thuishoren, namelijk het winnen van trofeeën en dit is de eerste.

“We hebben vanaf het begin van het seizoen geïnvesteerd in de staf, ze hebben fantastisch werk geleverd met de spelers.

“De staf en spelers zijn samen en ook met de fans. Het is verrassend voor de fans en ze zijn gebleven.

“Er was honger en verlangen naar trofeeën. Man Utd staat voor trofeeën.”

Wat is het volgende?

Manchester United richten hun aandacht nu op de FA Cup, met West Ham woensdag een bezoek aan Old Trafford; aanvang 19.45 uur. De ploeg van Erik ten Hag staat zondag opnieuw voor een grote wedstrijd als ze het opnemen Liverpool op Anfield in de Premier League, live on Sky Sports; aanvang 16.30 uur.

Die van Newcastle volgende wedstrijd is bij kampioenen Manchester City op zaterdag; aanvang 12.30 uur. De kant van Eddie Howe is dan gastheer Wolven op zondag 12 maart live verder Sky Sports; aanvang 16.30 uur.