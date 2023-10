Es verspricht weniger Kraftaufwand und soll dem Rasen gut tun, wenn man die Blätter auf dem Rasen mit einem Rasenmäher mäht und sie mehr oder weniger fein zerkleinert lässt. Aber so einfach ist es nicht.

Rasenschnitt herumliegen lassen? Oder woanders sammeln und entsorgen? Im Internet findet man viele Meinungen dazu. Einige, darunter Gerätehersteller, ermutigen dazu, die abgefallenen Blätter im Herbst einfach mit einem Rasenmäher wegzumähen und das Schnittgut dann auf der Oberfläche liegen zu lassen.

Weniger Zeit, weniger körperliche Belastung – das hört sich zunächst einmal gut an. Was sind die Vor- und Nachteile? Antworten von zwei Experten.

Welche Vorteile bietet das sogenannte Mulchmähen?

Vorweg: Generell sollte man kein Laub auf dem Rasen liegen lassen, zumindest dann nicht, wenn hier und da mehr als ein paar Blätter liegen. Denn: „Zu hohe Anforderungen begünstigen Rasenkrankheiten wie Schneeschimmel“, warnt Martin Degenbeck von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG). Dort unterrichtet er Rasenbau an der Meister- und Technikerschule im Fachbereich Garten- und Landschaftsbau.

Es ist immer besser, das Laub mit einem sogenannten Mulchmäher zu zerkleinern, damit es zwischen die Halme fällt und dem Rasen kein Licht wegnimmt, sagt Falko Kullmann, Autor des Buches „Gartenlust statt Gartenfrust“. „Das organische Material erhöht den Humusgehalt des Bodens, fördert das Bodenleben, erhöht die Wasserspeicherfähigkeit und wirkt wie ein organischer Dünger.“

Das sei gut für den Boden, denn „durch die höheren Temperaturen im Sommer und die längere Vegetationsperiode, die mit dem Klimawandel einhergehen, wird mehr organisches Material im Boden abgebaut“, erklärt Kullmann.

Daher ist es besonders wichtig, dem Boden Humus zuzuführen bzw. möglichst wenig organisches Material zu entfernen – dazu zählen auch Schnittgut und Laub. Und: Sie müssen den Schnitt nicht harken oder kompostieren, das verspricht also weniger Aufwand.

Wie funktioniert Mulchen?

„Ein Mulchmäher zerkleinert das Schnittgut so fein, dass es an der Oberfläche bleibt“, sagt Kullmann. Der Effekt lässt sich auch ohne speziellen Mulchmäher erzielen, mit einem normalen Rasenmäher: „Es reicht, wenn man den Fangkorb einfach weglässt.“

Damit das gelingt, darf die Laubdecke nicht zu dick sein: „Es sollten nur wenige Blätter auf dem Rasen liegen“, sagt Degenbeck. An den Rasenrändern befinden sich meist dickere Polster und bei manchen Baumarten verfaulen die Blätter stark.

Worauf müssen Sie achten?

Generell kommt es darauf an, was sich genau auf dem Rasen befindet: „Die Blätter von Bäumen, die mit Pilzkrankheiten wie der Teerfleckenkrankheit bei Ahornen, der Schrotflintenkrankheit oder der Monilia bei Kirschen oder Miniermotten bei der Rosskastanie befallen sind, sollten vollständig entfernt und entsorgt werden.“ mit Grünabfällen.“ sagt Kullmann, gelernter Gartenbauer. „Das verhindert zumindest eine weitere Ausbreitung von Krankheitserregern oder Schädlingen.“

Sobald alles erledigt ist, ist es meist nicht mehr so ​​einfach. Je nach Mähergebnis müssten die Blätter in mehreren Durchgängen so klein gehäckselt werden, dass sie am Ende zwischen den Grashalmen liegen. „Unnötiger Mehraufwand“, sagt Degenbeck.

Mulch mähen oder nicht?

Diese Frage muss jeder Gartenbesitzer je nach Gegebenheiten und Bedürfnissen beantworten. „Eine Laubschicht von 10 bis 15 Zentimetern kann man problemlos auf einem normalen Spielrasen mulchen und auf der Fläche belassen“, sagt Kullmann.

„Bei einem kurzgeschnittenen Zierrasen ist es besser, die Blätter zunächst zu kompostieren und sie erst dann als Humus einzuarbeiten, wenn sie bereits leicht verfault sind.“ Bedeutet: Die Blätter im Ganzen oder gehackt einsammeln, kompostieren, erneut ausbringen und mit einem Rechen verteilen.

„Obwohl die abgefallenen Blätter reich an Kohlenstoff sind, sind sie nährstoffarm, weil die Nährstoffe aus den Blättern ausgewandert sind, bevor die Blätter fallen. „Es ist ein sehr trockenes Material“, betont Degenbeck.

Fazit: Die Wahl zwischen dem Mulchen von Herbstlaub auf Ihrem Rasen und dem Entfernen der Blätter hängt von mehreren Faktoren ab. Eine Möglichkeit wäre auch die Kombination beider Methoden: das Mähen kleinerer Laubmengen und das Entfernen kranker und dickerer Blätter. Letzteres kann dann kompostiert und wieder dem Rasen – oder anderen Pflanzen – zugeführt werden.

Rasenbau-Experte Degenbeck empfiehlt, „beim Rasenmähen im Herbst das Laub mit einem Sichelmäher aufzusaugen und zu kompostieren oder als Mulchschicht zwischen den Bäumen zu verteilen, wobei deutlich höhere Mulchschichten möglich sind als beim Rasen.“ Dort bietet das Blattwerk Bodenschutz, Frostschutz sowie Wohn- und Überwinterungsraum für Tiere wie Igel.

Und wenig Laub verschwindet oft von alleine: „Ein paar Blätter hier und da sind kein Problem, weil sie von Regenwürmern schnell in ihre Baue gezogen und dort gefressen oder zersetzt werden“, erklärt Kullmann.