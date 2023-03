Garmin’s Forerunner 265 en Forerunner 965 horloges zijn net geland. En als primeur voor de lijn hebben beide glanzende OLED-touchscreens die altijd aan staan. De Forerunner-serie bestaat uit de middenklasse, lichtgewicht GPS-horloges van Garmin voor hardlopers (en triatleten), waardoor de overstap naar OLED een interessante keuze is. Die menigte geeft de voorkeur aan leesbaarheid buitenshuis en een lange batterijduur – twee dingen waar smartwatches met OLED-schermen niet altijd de beste in zijn.

De Forerunner 265 kost $ 449,99 en meet 46 mm. Net als het model van vorig jaar, komt het ook in een kleinere “S” -maat van 42 mm. De Forerunner 965 is de volgende stap omhoog voor $ 599,99, met een kast van 47 mm en een titanium bezel. Qua functies is er niet veel veranderd sinds vorig jaar. Alle drie de horloges hebben multiband-gps, de Morning Report-functie en race-widget die vorig jaar zijn geïntroduceerd, en Garmin’s reeks trainingsfuncties en -statistieken (bijv. Garmin Coach, PacePro, dagelijks voorgestelde trainingen, hardloopvermogen en dynamiek, enz.). smarts ondersteunen de horloges pushmeldingen, Garmin Pay en offline afspeellijsten van Spotify, Deezer of Amazon Music. Het belangrijkste verschil is dat de 965 real-time stamina-tracking, ingebouwde kaarten, ClimbPro en een nieuwe functie voor trainingsbelasting krijgt. Met dit laatste kunnen gebruikers bijhouden hoeveel ze op korte en middellange termijn hebben ingenomen om blessures te helpen voorkomen.

De 47 mm Forerunner 965 voegt een titanium bezel toe. Afbeelding: Garmin

Anders is de meest opvallende update het always-on OLED-display. Voorheen had de Forerunner-reeks van Garmin geheugen-in-pixel-displays. Hoewel MIP-schermen soms moeilijk te lezen zijn bij weinig binnenverlichting, zijn ze beter afleesbaar in direct zonlicht en verbruiken ze niet zo veel van de batterij. Toen ik de Forerunner 255S van vorig jaar bekeek, kreeg ik uiteindelijk ongeveer 25 dagen na één keer opladen.

Ik speel al een paar dagen met de Forerunner 265S en ik moet zeggen dat het OLED-scherm behoorlijk hip is. De widgets zien er scherp uit, de kleuren zijn levendig, de wijzerplaten hebben meer pit en de kleine geanimeerde overgangen geven dit een slimmer horloge dan zijn voorganger – zelfs als ze veel van dezelfde specificaties onder de motorkap hebben. Fans van knoppen hoeven zich niet al te veel zorgen te maken over het touchscreen-aspect. Alle horloges zijn voorzien van het kenmerkende navigatiesysteem met vijf knoppen van Garmin en u kunt het touchscreen nog steeds vergrendelen tijdens activiteit.

Tot nu toe kan ik geen commentaar geven op de levensduur van de batterij zonder meer diepgaande tests. Dat gezegd hebbende, ik heb nog maar 73 procent bij regelmatig gebruik gedurende twee dagen, maar dat is zonder het altijd-aan-display en ingeschakelde multiband-gps. We zullen moeten zien hoeveel impact het inschakelen van meer energieverslindende functies zal hebben. Garmin zegt dat de Forerunner 265S 15 dagen in smartwatch-modus en 24 uur GPS-activiteit zou moeten krijgen. De reguliere 265 krijgt iets minder, met naar schatting 13 dagen en 20 uur GPS. Ondertussen is de 965 geschikt voor 23 dagen en 31 uur GPS.

Van links naar rechts: Garmin Forerunner 965, Forerunner 265 en Forerunner 265S. Afbeelding: Garmin

Wat de helderheid betreft, zegt het persbericht van Garmin alleen dat de schermen leesbaar moeten zijn “ongeacht de weersomstandigheden”. Hoewel dat marketingtaal is, is het ook niet helemaal verkeerd. OLED-schermen zijn over het algemeen gemakkelijker af te lezen bij weinig licht, op bewolkte dagen en ’s nachts. Ik vroeg Garmin of het kon delen hoeveel nits helderheid elk horloge bereikt, maar ik kreeg niet meteen een antwoord.

Ongeacht hoe u denkt dat Garmin OLED-schermen toevoegt aan Forerunner-horloges, de verhuizing maakt deel uit van een grotere trend in de productstrategie van het bedrijf. De afgelopen jaren heeft Garmin zijn lifestyle-aanbod en slimme mogelijkheden gestaag uitgebreid. Je kunt het het meest zien op de Venu 2 Plus, die compatibiliteit met stemassistenten heeft toegevoegd en nu door de FDA goedgekeurde ECG’s heeft voor detectie van atriale fibrillatie. Ondertussen lanceerde het vorige maand de Vivomove Trend en voegde Qi draadloos opladen toe. Dus vanuit die lens is het logisch om een ​​technologisch geavanceerder scherm aan de Forerunner toe te voegen.