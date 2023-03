Garmin introduceerde de nieuwe Forerunner 965- en Forerunner 265-smartwatches met één grote verbetering: de schermen zijn nu AMOLED en wijken af ​​van de transflective memory-in-pixel (MIP)-oplossing. Volgens de officiële cijfers zou het vlaggenschip uit de 900-serie 23 dagen kunnen meegaan op een enkele lading, terwijl de 200-serie tot 15 dagen zou moeten bieden.

De Garmin Forerunner 965 is gericht op topsporters. Het nieuwe type display is slechts een van de veranderingen; Andere kenmerken zijn een nieuwe titanium bezel, een iets dunnere body en een 1,4-inch (35,4 mm) scherm. Standalone GPS, gedetailleerde hartslag en specifieke functies zoals hardloopvermogenszones en trainingsgereedheid.

Het AMOLED-display maakt nu kleurrijke kaarten mogelijk, wat een verbetering is, zij het minuscuul in trainingsscenario’s in het echte leven.

Garmin Forerunner 265 wordt ook geleverd met een AMOLED-display, maar is gericht op meer informele hardlopers. Het wordt geleverd in twee maten: 42 mm en 46 mm, waarbij de grotere een langere batterijduur van twee weken belooft. Dit apparaat biedt nog steeds SpO2- en VO2Max-berekeningen en -metingen, maar sommige softwarefuncties die beschikbaar zijn in de 965 blijven van tafel.

De Garmin Forerunner 965 kost $ 600 in drie kleurencombinaties, terwijl de Forerunner 265 $ 450 kost. Beide kunnen vandaag worden gekocht, maar de verzending begint binnen 5-8 weken.