Toen Garland werd voorgedragen als procureur-generaal, stemde hij ermee in om Weiss – een aangestelde van voormalig president Donald Trump – aan te laten om het Hunter Biden-onderzoek af te ronden.

Terwijl hij die garanties over onafhankelijkheid bood, deelde Garland geen inhoudelijke updates over het onderzoek naar de zoon van de president. Het onderzoek is naar verluidt gericht op het jarenlang falen van Hunter Biden om een ​​federale inkomstenbelastingrekening te betalen die uiteindelijk ongeveer $ 1 miljoen bedroeg en een valse verklaring die Hunter Biden naar verluidt heeft afgelegd over zijn drugsgebruik bij de aankoop van een wapen in 2018. Hunter Biden heeft gezegd dat hij dat is ervan overtuigd dat het onderzoek hem zal zuiveren van wangedrag.

Senator Ted Cruz (R-Texas) drong er bij Garland op aan om ook de beschuldigingen in overweging te nemen dat de zakelijke transacties van Hunter Biden in het buitenland gepaard gingen met pogingen om handel te drijven met zijn invloed op zijn vader. Garland zei niet of dat deel uitmaakte van wat Weiss aan het herzien is, maar bevestigde opnieuw dat er geen grenzen zijn gesteld aan het werk van de aanklager.

‘Hij is op geen enkele manier beperkt in zijn onderzoek,’ zei Garland.

Terwijl de Hunter Biden-vragen de meest politiek explosieve kwesties waren die tijdens de hoorzitting van woensdag werden uitgezonden, was het vragen van senatoren een potpourri, variërend van gewelddadige misdaad tot drugs en wapens tot de impact van socialemediaplatforms op de Amerikaanse samenleving.

Verschillende senatoren daagden Garland uit over de manier waarop de federale wetshandhaving protesten afhandelde die uitbraken bij sommige rechters van het Hooggerechtshof nadat POLITICO afgelopen mei rapporteerde over een ontwerpadvies van het Hooggerechtshof dat het federale grondwettelijke recht op abortus, dat in 1973 in 1973 in Roe tegen Wade. De protesten werden heviger nadat de rechtbank de volgende maand formeel uitspraak deed Dobbs v. Jackson Women’s Health Organizationmet het advies in vrijwel dezelfde vorm als het eerdere ontwerp.

Senator Mike Lee (R-Utah), voormalig juridisch medewerker van de auteur van Justice Samuel Alito, die schreef Dobbsbenadrukte Garland waarom niemand is gearresteerd op grond van een federaal statuut dat verbiedt om de rechtsbedeling te beïnvloeden door te protesteren of te paraderen in de buurt van de huizen van federale rechters.

“Het is heel duidelijk dat ze op de een of andere manier proberen invloed uit te oefenen op degenen die zitting hebben in het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten”, zei Lee over de demonstranten. “Toch is er bij mijn weten niet één persoon vervolgd voor dergelijke zaken.”

Cruz, die diende als griffier van wijlen opperrechter William Rehnquist, denderde later tegen Garland over het falen van de afdeling om op te treden tegen wat de senator ‘relschoppers’ noemde bij de rechters thuis.

‘Je bent er volkomen tevreden mee dat rechters bang zijn voor het leven van hun kinderen,’ riep de Texaanse Republikein.

Garland benadrukte dat hij snel reageerde op het lek en de protesten door meer dan 70 plaatsvervangende US Marshals aan te wijzen om de rechters en hun families 24 uur per dag te bewaken. “Zo snel als de Dobbs ontwerp lekte, beval ik de marshals om iets te doen wat de marshals nog nooit eerder in de geschiedenis van de Verenigde Staten hadden gedaan, namelijk het beschermen van de rechters en hun families, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

De procureur-generaal gaf uiteindelijk toe dat geen enkele demonstrant is aangeklaagd volgens de federale wet, maar hij zei dat de “prioriteit” van de maarschalken is om de rechters en hun families te beschermen, niet om de demonstranten te controleren. Garland hield echter vol dat er geen richtlijn is gegeven aan de marshals om die wet te negeren.

“Ze hebben de volledige bevoegdheid om mensen te arresteren onder elk federaal statuut, inclusief dat statuut,” zei Garland.

Maar senator Tom Cotton (R-Ark.) verwierp de suggestie van Garland dat marshals die betrokken zijn bij de veiligheidsdetails van de rechters betrokken zouden moeten worden bij arrestaties van demonstranten. Cotton merkte op dat het ministerie van Justitie video’s heeft gebruikt om honderden mensen aan te klagen voor misdaden die verband houden met de opstand in het Capitool van 6 januari 2021 en zei dat soortgelijk bewijsmateriaal kan worden gebruikt tegen de demonstranten die het op rechters thuis hebben gemunt.

“Deze mensen waren geen criminele meesterbreinen. Ze plaatsten foto’s en video’s van zichzelf terwijl ze protesteerden. Je zou ze waarschijnlijk vandaag kunnen gaan arresteren vanaf een koude start, ‘zei Cotton. “Het is een simpele juridische overtreding in zwarte letters.”

Sommige experts hebben gezegd dat de federale wet open zou kunnen staan ​​voor een eerste amendement, hoewel de procureur-generaal opmerkte dat de maarschalk van het Hooggerechtshof vorig jaar een brief schreef aan de lokale wetshandhavers in Maryland en Virginia om hen aan te sporen soortgelijke lokale verordeningen af ​​te dwingen.

Senator Josh Hawley (R-Mo.) daagde Garland ook uit over abortusgerelateerde kwesties, waarbij hij hem aan de kaak stelde vanwege vermeende “anti-katholieke vooringenomenheid” bij het ministerie van Justitie. Hawley wees op een inlichtingenmemo opgesteld door het veldkantoor van de FBI in Richmond, Virginia en gedateerd in januari, waarin werd gewaarschuwd voor potentieel geweld door ‘radicaal-traditionalistische katholieken’, vooral onder degenen die voorstander zijn van de Latijnse mis.

“Het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Ik ben het helemaal met je eens,’ antwoordde Garland. “Ik begrijp dat de FBI het heeft ingetrokken en nu onderzoekt hoe dit ooit heeft kunnen gebeuren… Het weerspiegelt niet de methoden die de FBI zou moeten gebruiken.”

“Zijn jullie bronnen en spionnen aan het cultiveren in Latijns-Amerikaanse parochies en andere katholieke parochies in het hele land? … Hoeveel informanten heeft u in katholieke kerken in heel Amerika?” vroeg Hawley.

‘Ik denk niet dat we informanten hebben,’ zei Garland, wijzend op het al lang bestaande beleid van het ministerie van Justitie.

Democraten gebruikten de hoorzitting ook om Garland over te halen voor steun voor hun belangrijkste kwesties, waarbij Dick Durbin (D-Ill.), voorzitter van de rechterlijke machtscommissie van de Senaat, tekeer ging tegen socialemediabedrijven omdat ze drugshandel en gevaarlijk gedrag door tieners mogelijk maakten.

“Dit loopt uit de hand”, zei Durbin tegen de procureur-generaal. De voorzitter klaagde ook over de invloed van de wet uit 1996, bekend als Sectie 230, die onlineplatforms brede immuniteit geeft tegen vervolging wegens inhoud die derden online plaatsen en tegen vervolging wegens de toereikendheid van hun inspanningen om die inhoud te controleren.

‘Ik denk dat sectie 230 een zelfmoordpact is geworden. We zeggen in feite dat je bent vrijgesteld van aansprakelijkheid, geld verdient en er doden vallen, ‘zei Durbin.

Garland noemde de situatie die Durbin beschreef ‘verschrikkelijk’, maar beperkte zijn specifieke kritiek zorgvuldig tot de rol die sociale media spelen bij drugshandel.

“We moeten iets doen om hen te dwingen informatie te verstrekken om op hun eigen platforms naar drugs te zoeken”, zei de procureur-generaal.

Een moment van zeldzame overeenstemming tussen Garland en de Republikeinen in het panel kwam toen senator John Cornyn uit Texas de praktijk van veel nieuwsuitzendingen betreurde om te vermelden welke president een bepaalde rechter had aangesteld bij het rapporteren over een van de uitspraken van de rechter.

Garland zei dat hij tegen die praktijk vocht toen hij een kwart eeuw geleden toetrad tot het DC Circuit Court of Appeals, maar geen vooruitgang boekte.

“Toen ik voor het eerst bij de rechterlijke macht kwam, sloegen ik en een aantal van mijn collega’s ons hoofd tegen de muur om te proberen de verslaggevers te laten stoppen – dit is meer dan 25 jaar geleden – om te stoppen met het rapporteren van de naam van de president die ons heeft benoemd en – of het feest. Helaas is dit een strijd die niet is gewonnen’, zei Garland. “En ik denk niet, gezien de autoriteit van het Eerste Amendement, het belang ervan – het is er een dat we niet zullen kunnen winnen.”

“Ik kom uit een vriendelijker en zachter tijdperk en een vriendelijker en zachter hof, zelfs wat betreft de manier waarop de leden van het hof zichzelf behandelen”, voegde Garland eraan toe. “Mijn morele autoriteit is tegen verdeeldheid van alle kanten en alle hoeken en voor alle argumenten die op de grond worden aangevoerd.”