Gareth Southgate heeft talkSPORT verteld dat hij zijn toekomst als bondscoach van Engeland overwoog, aangezien kritiek in de media de spelers zou kunnen gaan beïnvloeden.

Southgate is de op een na meest succesvolle manager aller tijden van Engeland, maar na een halve finale van het WK 2018 en de finale van Euro 2020 werd het steeds moeilijker.

Getty Southgate had wat na te denken over het WK

Een horrorrun van vorm op weg naar Qatar 2022 zag een winless streak van zes wedstrijden met een 4-0 vernedering door Hongarije.

Dat zette Southgate aan het twijfelen over zijn toekomst, hoewel hij een nieuw contract tekende dat zijn verblijf verlengde tot december 2024, na het volgende EK.

De Three Lions werden uitgeschakeld in Qatar 2022 in de kwartfinale in een nipte nederlaag tegen Frankrijk, waarbij Southgate aankondigde dat hij enige tijd zou nemen om over zijn toekomst na te denken, voordat hij later verklaarde dat hij zou doorgaan.

Toen hem werd gevraagd hoe moeilijk die beslissing was, zei hij: “Niet zo moeilijk, mijn grotere zorgen waren voordat Qatar echt naar het toernooi leidde.

“We hadden een moeilijke zomer gehad, we hadden veel kritiek gehad in de aanloop naar de Euro-finale. Mijn zorg was niet de kritiek, want dat hoort bij het werk, maar mijn zorg was dat we op een punt hadden kunnen staan.” punt waar het de prestaties van het team begon te beïnvloeden.

“Ik heb scenario’s gezien waarin mensen zo wanhopig zijn dat de manager wegvalt, ze bijna blij zouden zijn als het team verliest, dus hij gaat, dus dat stoorde me in de aanloop naar Qatar.

Getty De druk nam toe na een gruwelijke nederlaag tegen Hongarije

Arsenal 1-1 (3-5 pennen) Sporting LIVE REACTIE: Schutters UIT Europa League na strafschoppen Bent is woedend op het weglaten van het Engelse team van Ward-Prowse en claimt Man United Birmingham-fan die gevangen zat voor het slaan van Grealish, dood aangetroffen op 32-jarige leeftijd Toney en Walker doen mee, maar de sterren van Arsenal en Liverpool missen, zoals de Engelse ploeg aankondigde O’Hara lacht als hij de studio uitloopt tijdens een Odegaard-debat met ‘absolute idioot’ Cundy Chelsea gaat Southampton binnenvallen, Ratcliffe vliegt binnen en Neves zet Liverpool op scherp





“Moet ik zeggen ‘we gaan hier verder’ en het is tijd voor iemand anders, zodat we een vrije slag hebben voorafgaand aan het toernooi?”

Eén wedstrijd veranderde de 52-jarige echter van gedachten, toen Engeland hun teleurstellende UEFA Nations League-campagne beëindigde door terug te komen van 2-0 en met 3-3 gelijk te spelen tegen Duitsland.

Southgate herinnerde zich: “Ik denk dat toen we de comeback tegen Duitsland op Wembley hadden, we teruggingen naar onszelf eraan herinneren hoe we kunnen spelen en doelpunten kunnen maken.

“Ik denk dat iedereen positief vertrok en toen keken ze uit naar het toernooi.

“Je moet altijd de tijd nemen na een toernooi om na te denken en te zien hoe je ernaar kijkt en na te denken over waar alles staat.

GETTY De comeback van Engeland tegen Duitsland overtuigde Southgate ervan dat zijn spelers nog steeds vertrouwen in hem hadden

“Ik stond tot het EK onder contract, dat heb ik altijd willen waarmaken, dat was mijn bedoeling, maar ik denk dat het goed was om wat tijd te nemen.

“We moeten nu opnieuw beginnen, de uitdaging met het team is dat we de afgelopen jaren een aantal geweldige ervaringen hebben opgedaan, we denken dat we genoeg ervaring hebben om kanshebbers te zijn voor het EK, maar we moeten weer vanuit het basiskamp beginnen. en je moet je kwalificeren, en iedereen moet klaar zijn voor die uitdaging.

“Ik denk dat ik die reset had voor het WK en ik zat op een goede plek. Ik heb genoten van het toernooi, ik vond het niet leuk om de kwartfinale te verliezen. De laatste twee toernooien waren we er vrijwel tot de laatste dag. , dus ik vond het niet leuk om thuis te komen en naar de halve finales te kijken, dat was een ervaring die ik niet had gehad.

“Ik ben klaar voor de uitdaging, ik heb er zin in.”

De volgende voor Engeland zijn de Euro 2024-kwalificatiewedstrijden tegen Italië en Oekraïne op respectievelijk 23 en 26 maart, waarbij Southgate nu zijn nieuwste selectie aankondigt.

Twee potentieel controversiële telefoontjes plegen, waaronder Ivan Toney, die geconfronteerd wordt met een aantal wedkosten van de FA, en Kyle Walker, die onlangs voorpaginanieuws haalde omdat hij vrouwen in een bar leek te flitsen.

AFP Toney is terug in de selectie van Engeland

Over Brentford-spits Toney zei Southgate: “Ik weet niet of iets wel of niet is geaccepteerd, maar voor zover ik weet is er geen proces geweest en hij is beschikbaar en speelt voor zijn club. Hij is de op één na hoogst scorende Engelsman.” in de Premier League en zijn allround spel is goed.

“Vooruitlopend op het WK raakte Callum Wilson een vorm die uitzonderlijk was, dus namen we de beslissing om Callum mee te nemen, waar we erg blij mee waren. Hij heeft de afgelopen weken wat blessures gehad en heeft misschien niet dat niveau gehaald terwijl Ivan doelpunten bleef maken, dus voor mij was het een vrij eenvoudige beslissing.”

Over Walker voegde hij eraan toe: “Hij is zelf een vader, hij erkent zijn verantwoordelijkheid. Het is een herinnering voor alle spelers dat als je een Engelse international bent, er een extra niveau van controle en een extra niveau van verwachting is, dus ik denk dat Pep (Guardiola) dat ook heel duidelijk besprak in zijn persconferentie, dus we gaan verder. ”