Gareth Soutgate muss zum Auftakt der Weltmeisterschaft fünf zurückwerfen, mit Harry Maguire in der Verteidigung und Bukayo Saka, Raheem Sterling und Mason Mount in der Startelf

Gareth Southgate plant, beim WM-Auftakt gegen den Iran eine offensive englische Aufstellung aufzustellen.

Die Three Lions starten am Montag um 13:00 Uhr in Katar mit ihrem Streben nach Ruhm – mit Live-Kommentar auf talkSPORT.

Getty Maguire startet in einer englischen Viererkette

Getty Saka wird vor Foden gegen den Iran starten

Details über das wahrscheinliche Team, gegen das Southgate spielen wird, sind ans Licht gekommen.

talkSPORT geht davon aus, dass Arsenal-Star Bukayo Saka im Team vor Phil Foden auf der rechten Seite starten wird.

Er wird wahrscheinlich neben Harry Kane mit Raheem Sterling auf der linken Seite spielen.

Southgate hat in den letzten England-Spielen eine Fünferkette favorisiert, aber er wird dies für das Duell mit dem Iran aufgeben.

England ist laut mehreren Berichten bereit, eine Viererkette zu spielen, wobei Harry Maguire von Manchester United in der Startelf steht.

John Stones, Luke Shaw und Kieran Trippier komplettieren die Viererkette.

Vor ihnen liegt ein Mittelfeld aus Declan Rice, Jude Bellingham und Mason Mount.

Jordan Pickford ist Southgates vertrauenswürdige Nummer eins und wird die Elf vervollständigen.

Wie sollte sich England gegen den Iran aufstellen?

Der frühere englische Stürmer Dean Ashton glaubt, dass es eher Saka UND Foden sein sollte als das eine oder andere.

Er sagte gegenüber talkSPORT Breakfast: „Meiner Meinung nach sollte es Saka mit Foden sein, nicht das eine oder das andere.

„Wie können wir Phil Foden nicht in unserem englischen Team haben?

„Er ist so ein talentierter Spieler. Sie könnten ihn sogar etwas tiefer spielen, wenn Sie ihn nur ins Spiel bringen wollten.

„Unbedingt [ahead of Mount]. Foden ist einer der aufregendsten jungen Spieler, die ich je gesehen habe, ganz zu schweigen davon, dass er auch noch Engländer ist.

„Ich möchte, dass er jedes Spiel startet.“