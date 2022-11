Gareth Bale wird in den WM-Kader von Wales aufgenommen, als Rob Page das Finale 26 auswählt, während sich die Nation auf das erste Finale seit 64 Jahren vorbereitet

Gareth Bale gehört zu den 26, die Rob Page in den WM-Kader von Wales berufen hat.

Es gab Bedenken hinsichtlich der Fitness des ehemaligen Mannes von Tottenham und Real Madrid, aber der Talisman von Wales wurde wenig überraschend ausgewählt.

Pages Männer beginnen ihren Feldzug am 21. November

Zu Bale im Flugzeug gesellen sich Tottenham-Verteidiger Ben Davies und Nizza-Mittelfeldspieler Aaron Ramsey, die in den letzten Jahren beim Aufstieg von Wales eine wichtige Rolle gespielt haben. Das Trio war Teil ihres Kaders bei der Euro 2016 und Euro 2020.

Das Duo aus Nottingham Forest, Brennan Johnson und Neco Williams, schafft es ebenso wie Chris Mepham und Kieffer Moore aus Bournemouth.

Chelseas Ethan Ampadu, der an den Serie-A-Klub Spezia ausgeliehen ist, Leeds-Flügelspieler Daniel James und sein ausgeliehener Teamkollege bei Fulham Harry Wilson wurden ebenfalls ausgewählt.

Es gibt einen Platz in Page’s 26 für Lutons Innenverteidiger Tom Lockyer, aber Rhys Norrington-Davies von Sheffield United schafft es nicht.

Chris Gunter, der mit 109 Länderspielen Rekordhalter von Wales ist, schafft es ebenfalls in den Kader von Page.

Wales beginnt seine Kampagne am 21. November in Katar gegen die USA. Am 25. November treten sie gegen den Iran und am 29. November gegen England an.

Getty Wales tritt zum ersten Mal seit 1958 bei einer WM-Endrunde an

Kader von Wales bei der WM 2022 Torhüter: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester), Adam Davies (Sheffield United) Verteidiger: Ben Davies (Tottenham), Ben Cabango (Swansea City), Tom Lockyer (Luton Town), Joe Rodon (Leihgabe Tottenham, Rennes), Chris Mepham (Bournemouth), Ethan Ampadu (Leihgabe Chelsea, Spezia), Chris Gunter (AFC Wimbledon) , Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley) Mittelfeldspieler: Sorba Thomas (Huddersfield Town), Joe Allen (Swansea City), Matthew Smith (MK Dons), Dylan Levitt (Dundee United), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Jonny Williams (Swindon Town), Aaron Ramsey (Nett) Vorwärts: Rubin Colwill (Cardiff City), Gareth Bale (Los Angeles FC), Kieffer Moore (Bournemouth), Mark Harris (Cardiff City), Brennan Johnson (Nottingham Forest), Daniel James (Leihgabe von Leeds United, Fulham)

Zu seiner Auswahl sagte Page: „Ich glaube nicht, dass ich viele walisische Fans überrascht habe, ich denke, sie hätten sich überlegen können, wie der Kader aussehen wird.

„Die Schwierigkeit bestand immer darin, Spieler auszulassen, unangenehme Gespräche. Rhys Norrington-Davies war mit seinem Verletzungsgrad außer Kontrolle geraten, was eine Schande für ihn ist, weil er großartigen Fußball gespielt hat.

„Tyler [Roberts] bekam ein Klopfen und diese Entscheidung wurde für mich getroffen. Wir konnten nicht zu viele Spieler in das Turnier mitnehmen.

„Ich bin bereit, dieses Risiko mit Joe Allen einzugehen. Was er geleistet hat, die Erfahrung, die er in diesem Turnierumfeld gesammelt hat, und ich bin bereit, alles auf ihn zu werfen, um ihn für dieses erste Spiel fit zu machen.

„Und dann ist da noch Rabbi Matondo, der in den letzten Monaten zum Kader gehörte, er schafft es nicht auf die 26.

„Es ist schwer, weil sie großartige Jungs sind, mit denen ich gerne arbeite, aber ich muss die Emotionen davon abstreifen und einen Kader auswählen, von dem ich denke, dass er bei der Weltmeisterschaft effektiv sein wird.“