Gareth Bale trifft für Wales gegen die Vereinigten Staaten: Kapitän trotzt abnehmender Macht, um weiterhin große Momente zu liefern | Fußball Nachrichten

Als Wales zuletzt bei einer Weltmeisterschaft spielte, endete das erste Spiel mit einem 1:1-Unentschieden, wobei der große John Charles den Ausgleich erzielte. Vierundsechzig Jahre später war es angemessen, dass dieser andere walisische Held Gareth Bale es bei seiner Rückkehr ins Finale nach oben brachte.

Es musste Bale sein. 45 Minuten lang ging das Spiel an ihm vorbei. Vereinigten Staaten, alle Geschwindigkeit und Anstrengung, getragen vom Optimismus der Jugend, schienen sicher die Show zu stehlen. Kieffer Moores Einführung änderte den Ton. Aber es brauchte Bale, um die Punktzahl zu ändern.

Walker Zimmerman stürzte sich im Strafraum auf den Ball, aber der walisische Kapitän hatte ihn kommen sehen. Es war rücksichtslos von Zimmerman, aber gerissen von Bale. Während die rote Wand erwartungsvoll hinter dem Tor wartete, donnerte er den Elfmeter mit der Überzeugung eines Mannes, der das Drehbuch kannte, ins Tor.

Kein Wales-Fan hätte es sich anders gewünscht. Mit 33 Jahren war er hier, der Rekordtorschütze des Landes, in gewisser Hinsicht der erfolgreichste Fußballer, der jemals von den britischen Inseln hervorgegangen ist, und schließlich die Weltmeisterschaft beehrte und den Anlass mit einem wichtigen Tor markierte.

Die Fußballfans der Nation mussten seit 1958 auf diesen Moment warten, aber auch Bales eigene Geduld wurde auf die Probe gestellt. Am Vorabend der letzten Weltmeisterschaft war Bale für Real Madrid Mann des Spiels gegen Liverpool, nachdem er im Champions-League-Finale zwei Tore erzielt hatte.

Wales hat es nicht nach Russland geschafft.

Kurz vor dem letzten Turnier im Jahr 2014 erzielte er im diesjährigen Champions-League-Finale gegen Atletico Madrid das Tor, das sich als Sieger nach Verlängerung herausstellte.

Auch Wales schaffte es nicht nach Brasilien.

Obwohl es für walisische Fans als Sakrileg angesehen werden könnte, es zu lesen und jemanden schreiben zu lassen, ist diese Version von Bale ein Schatten des Talents, das Spiele auf seinem absoluten Höhepunkt übernahm und sie danach mehrere Jahre lang mit Qualität und Klasse schmückte.

Er ist jetzt eine Kuriosität. Die Logik sagt dir, dass er seine besten Zeiten längst hinter sich hat. Das sollte klar sein. Diese atemberaubenden Läufe aus der Tiefe gibt es nicht mehr. Es gab Zeiten gegen die Vereinigten Staaten, in denen die Bewegung um ihn herum ihn wie einen Mann aus seiner Zeit erscheinen ließ.

Wie konnte er es nicht sein? Bale hat seit seinem Wechsel nach Los Angeles im Sommer nur zwei Vereinsspiele gestartet und in der Saison davor nur vier Starts für Real Madrid absolviert. Die Stichelei, er sei ein Teilzeitspieler, ist nicht ganz richtig, aber auch nicht ohne Substanz.

Aber was seine Karriere so außergewöhnlich macht, was seine walisische Legende weiter wachsen lässt, ist, dass ihn sein körperlicher Niedergang immer noch nicht daran hindert, diese Momente für sein Land zu beschwören. Einige seiner größten in einem Wales-Trikot sind 2022 gekommen.

Es waren seine zwei Tore, die das WM-Playoff-Halbfinale gegen Österreich gewannen, und sein abgefälschter Freistoß, der das Unentschieden gegen die Ukraine entschied. Er war Torschützenkönig und lieferte die meisten Vorlagen in der Qualifikation, obwohl er kaum mehr als die Hälfte davon auf dem Platz stand.

Es gab einen weiteren Beweis für diese unerhörte Fähigkeit, das große Ereignis seinem Willen zu unterwerfen, als er Anfang dieses Monats von der Bank eingewechselt wurde, um in der 128. Minute im Finale des MLS Cup für Los Angeles den Ausgleich zu erzielen. Jetzt, bei seinem nächsten Auftritt, produziert er dies.

Vielleicht sind manche Spieler einfach etwas Besonderes. Die Momente scheinen sie zu finden. Oder vielleicht bewahren die Großen ihre Fassung, wenn andere ihre verlieren. Der glücklose Zimmermann zum Beispiel traf unter Druck eine vorschnelle Entscheidung. Bale hat die richtigen gemacht, wenn es darauf ankam.

Es hätte noch verrückter sein können. Wenn Kellyn Acosta ihm erlaubt hätte, in der Nachspielzeit von nahe der Mittellinie zu schießen, während Matt Turner weit von seiner Linie entfernt war, anstatt seinen Teamkollegen aus Los Angeles niederzuhacken, hätte Bale möglicherweise einen wirklich unverschämten Siegtreffer erzielt.

Das war sicherlich ein Hollywood-Ende zu viel. Aber dank seiner jüngsten Heldentaten ist das Bemerkenswerte an Bales Geschichte mit Wales, dass das Ende noch nicht gekommen ist.