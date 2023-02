Gareth Bale gibt zu, unter den Nervosität beim ersten Abschlag zu leiden, beeindruckt aber bei AT&T Pebble Beach Pro-Am | Golf-Neuigkeiten

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Gareth Bale trifft beim Pebble Beach Pro-Am einen erstaunlichen Schuss vom Karrenweg.

Gareth Bale gab zu, dass er vor seinem Auftritt beim AT&T Pebble Beach Pro-Am am Donnerstag voller Nerven war, und beschrieb die Erfahrung als „außerhalb seiner Komfortzone“.

Bale, der einer der 156 Amateure ist, die neben 156 Profis teilnehmen, zeigte eine gute Leistung, ein großartiges Par, das er vom Greenside-Cart-Pfad auf dem zweiten Mal sicherte, ein besonderes Highlight, als er einen Chip auf einen Meter erhöhte.

Es war der erste Auftritt des ehemaligen Real-Madrid-Stars bei der PGA Tour und er sagte: „Ja, sicher (ich war nervös).

Gareth Bale findet den Bunker am Eröffnungsloch des Pebble Beach Pro-Am, erholt sich aber und erzielt ein Par.

„Ich denke, jeder Amateur wird Ihnen sagen, dass er seine Komfortzone verlassen hat, obwohl wir es gewohnt sind, vor 80.000 oder mehr Live-Fernsehern zu spielen. Es ist ein völlig anderer Sport.

„Es ist einfach anders und eine coole Erfahrung, und ich bin froh, dass ich einen meiner besten Schläge auf dem ersten Fairway getroffen habe, was schön war.“

Bale wurde für die ersten drei Runden in Kalifornien mit dem ehemaligen Gewinner der Korn Ferry Tour Championship, Joseph Bramlett, gepaart und genießt es, einen näheren Einblick in die Perspektiven eines professionellen Golfers zu bekommen.

„Wir haben uns vor ungefähr einem Jahr getroffen und wir haben gerade über das Jahr gesprochen“, sagte er.

„Ich habe letzte Woche zu ihm gesagt, bereiten wir uns auf diese Woche vor. Er hatte letzte Woche eine großartige Woche und was für ein Spieler.

„Er ist ein Weltklassespieler. Wenn man diesen Spielern beim Spielen zuschaut, kann man Dinge lernen und erfahren, wie sie ihre Geschäfte machen und wie sie ihren Prozess machen.

„Es ist einfach schön, Dinge zu beobachten und aufzugreifen, ihr Verhalten, ihren Fokus.

„Es ist anders als wir es gewohnt waren, aber es ähnelt meinem Beruf. Wir haben ähnliche Eigenschaften, daher ist es fantastisch, heute mit ihm zu spielen.“

Tatsächlich war diese professionelle Erfahrung am zweiten Loch praktisch, als Bramlett, anstatt den Ball aufzuheben, Bale zum „größten Auf und Ab“ putten ließ und er abkam.

Der frisch pensionierte Gareth Bale lässt seine Eröffnungsrunde beim AT&T Pebble Beach Pro-Am Revue passieren und spricht über seine brillante Erholung am zweiten Loch.

„Ich mache mir mehr Sorgen darüber, wie ich mich selbst gefunden habe [on the path] in erster Linie, aber ich denke, viele Amateure finden sich in dieser Position wieder“, sagte Bale.

„Es war ein großartiger Schuss und ich habe einfach versucht, in die Bank zu spielen und auf das Beste zu hoffen, wie es die meisten Amateure tun.

„Es war schön zu sehen, wie es schön und nah aufrollte, und er war so ziemlich auf Par, also sagte ich: ‚Ich werde es aufheben‘ und er zwang mich, es zu putten, weil er sagte: ‚Das wird das Größte -und runter‘.

„Ich habe gut abgeschlossen und es war ein großartiger Schuss, ich kann nicht wirklich viel mehr sagen.“

Sehen Sie sich das AT&T Pebble Beach Pro-Am die ganze Woche über live auf Sky Sports an.