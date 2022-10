Gap verurteilt die antisemitischen Äußerungen von Kanye West inmitten der Beendigung der Partnerschaft

Gap steht zu seiner Entscheidung, das Geschäft mit zu beenden Kanye West.

Der Einzelhändler gab am 25. Oktober eine Erklärung ab, in der er Wests antisemitische Äußerungen in den sozialen Medien anprangerte, während andere Organisationen – darunter Balenciaga und Adidas – Schritte unternahmen, um ihre Partnerschaften mit dem Rapper zu beenden. Obwohl Gap und West ihre Zusammenarbeit am 15. September wegen angeblicher geschäftlicher Streitigkeiten beendeten, treibt das Unternehmen nun die Entfernung von Yeezy Gap-Produkten aus den Geschäften voran und hat die Website YeezyGap.com geschlossen.

„Im September kündigte Gap an, seine Partnerschaft mit Yeezy Gap zu beenden. Die jüngsten Bemerkungen und das Verhalten unseres ehemaligen Partners unterstreichen weiter, warum“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung gegenüber E! Nachrichten. „Antisemitismus, Rassismus und Hass in jeglicher Form sind unentschuldbar und werden im Einklang mit unseren Werten nicht toleriert.“

Die Erklärung fuhr fort: „Im Namen unserer Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre arbeiten wir mit Organisationen zusammen, die Hass und Diskriminierung bekämpfen.“

Zu den antisemitischen Kommentaren von West gehörte ein seitdem gelöschter Tweet vom 8. Oktober, in dem der Rapper schrieb, dass er „Juden auf Todesstrafe 3 begehe“, und hinzufügte, dass „ihr mit mir gespielt und versucht habt, jeden, der sich eurer Agenda widersetzt, mit einem schwarzen Ball zu belegen.“ Seine Kommentare spornten die Verurteilung von Prominenten an, einschließlich der entfremdeten Frau Kim Kardashian der am 24. Oktober twitterte: „Hassrede ist niemals in Ordnung oder entschuldbar. Ich stehe mit der jüdischen Gemeinde zusammen und fordere die schreckliche Gewalt und hasserfüllte Rhetorik ihnen gegenüber auf, ein sofortiges Ende zu finden.“