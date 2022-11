Gap (GPS) Gewinn Q3 2022

Weihnachtseinkäufer nehmen an frühen Black Friday-Einkaufsangeboten im Gap-Laden am Times Square in New York teil.

So hat sich der Einzelhändler in den drei Monaten bis zum 29. Oktober entwickelt:

Gap gab am Donnerstag bekannt, dass im Zusammenhang mit Yeezy Gap Wertminderungen in Höhe von 53 Millionen US-Dollar angefallen sind.

Das Unternehmen sucht nach einem neuen CEO, nachdem Sonia Syngal diesen Sommer gegangen ist und eine hochkarätige Trennung von der Marke Yeezy von Ye’s gespielt hat. Ye, ehemals Kanye West, kündigte seinen Vertrag mit Gap im September unter Berufung auf das, was er Vertragsbrüche und einen Mangel an kreativer Kontrolle nannte. Gap entfernte Ende Oktober alle Yeezy-Produkte aus seinen Geschäften, nachdem West öffentlich antisemitische Äußerungen gemacht hatte.

Der Einzelhändler verändert auch seine Filialpräsenz, basierend auf den Bannern, die wachsen oder schrumpfen. Bisher hat das Unternehmen in diesem Jahr insgesamt 29 Läden von Gap und Banana Republic in Nordamerika geschlossen, sagte O’Connell bei einem Gespräch mit Investoren. Das Unternehmen rechnet nun damit, in diesem Jahr etwa 30 zusätzliche Filialen zu schließen – womit das Unternehmen bis Ende des Geschäftsjahres 2023 fast 90 % seines Ziels von 350 Filialen in Nordamerika erreichen wird.

Der Einzelhändler hat auch mit einem Überangebot an Kleidung zu kämpfen, die außerhalb der Saison, aus der Mode oder in der falschen Größe ist, zusätzlich zu einer hohen Inflation und einer niedrigeren Verbraucherstimmung.

Aufgeblähte Lagerbestände sind für viele Einzelhändler, einschließlich Gap, zu einem Problem geworden. Vor einem Jahr hatte Gap Mühe, mit der Nachfrage Schritt zu halten, da Fabriken wegen Covid vorübergehend geschlossen wurden und Waren in überlasteten Häfen feststeckten. Der Einzelhändler ging sogar so weit, extra zu bezahlen, um Kleidung per Luftfracht einzufliegen. Aber Verzögerungen und Rückstände führten dazu, dass einige saisonale Waren immer noch zu spät eintrafen.

Die Lagerbestände haben sich in den letzten Quartalen angehäuft, da die Verbraucher elegantere Kleidung anstelle von Freizeitkleidung suchen. Die Lagerbestände von Gap stiegen im ersten Quartal um 34 % und im zweiten Quartal um 37 %. Gap hat sich dem Packen und Lagern überschüssiger Bestände zugewandt, um Läden zu entlasten, die mit den falschen Sachen verstopft sind. Aber es war auch gezwungen, tiefe Preisnachlässe anzubieten, was die Gewinne schmälerte.

Am Ende des dritten Quartals, sagte Gap am Donnerstag, seien die Lagerbestände um 12 % gestiegen.

Old Navy stand vor einem spezifischeren Bestandsproblem: Die Abteilung entschied sich, mehr Damenbekleidung in Übergröße anzubieten, aber der Umzug endete damit, dass Geschäfte mit zu vielen erweiterten Größen und nicht genug populären Größen zurückblieben. Gap sagte am Donnerstag, dass Old Navy im dritten Quartal Fortschritte bei der Verbesserung der Größenbalance gemacht habe, was den Umsatz ankurbelte.

Share of Gap ist in diesem Jahr bisher um 27 % gefallen. Die Aktien schlossen am Donnerstag bei 12,72 $, ein Plus von mehr als 5 % während der Sitzung.

Diese Geschichte bricht zusammen. Bitte schauen Sie wieder nach Updates.