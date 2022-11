Ganzes Land ist „in Gefahr“ – POLITICO

Italiens oberster Katastrophenschutzbeamter warnte am Montag, dass das ganze Land „in Gefahr“ sei, nachdem eine tödliche Schlammlawine am Samstag über die Insel Ischia gerissen war, acht Menschen getötet und einen politischen Kampf ausgelöst hatte.

Nach Angaben des italienischen Zivilschutzministeriums sind mindestens 94 Prozent der italienischen Gemeinden von Überschwemmungen, Erdrutschen und Küstenerosion bedroht. „Ganz Italien ist in Gefahr“, sagte Fabrizio Curcio, der die Abteilung leitet, in einem am Montag veröffentlichten Interview mit La Stampa.

Es wurde berichtet, dass die Katastrophe die schlimmste war, die Ischia seit 20 Jahren getroffen hat, mit 126 Millimeter Regen, die in sechs Stunden fielen. Vier Personen werden noch vermisst.

Am Sonntag erklärte das Kabinett von Premierministerin Giorgia Meloni den Ausnahmezustand auf der Insel und bewilligte 2 Millionen Euro, um die Folgen des Erdrutsches zu bewältigen.

Kritiker sagen, der Schritt der Regierung komme zu spät und argumentieren, dass die Reaktion der Politiker auf die Katastrophe heuchlerisch sei, und weisen darauf hin, dass eine von der Regierung der 5-Sterne-Liga im Jahr 2018 unterzeichnete Amnestie trotz Italiens hydrogeologischer Instabilität einen Aufschub für illegale Bauten im Land gewährte.

Der Bürgermeister von Turin, Stefano Lo Russo, sagte: „Es tut weh, die Aussagen von Politikern zu sehen, die für die Amnestie verantwortlich sind, die 2018 von der 5-Sterne-League-Regierung ins Leben gerufen wurde und auch von Meloni’s Brothers of Italy unterstützt wird.“

„Es ist noch trauriger, dass sich die politischen Kräfte in diesem Land nur dann mit der hydrogeologischen Instabilität befassen, wenn sich Tragödien dieser Art ereignen“, fügte er hinzu.

Der Vorsitzende der rechtsextremen Liga, Matteo Salvini, der derzeit Italiens Infrastrukturminister und stellvertretender Premierminister war, als die Amnestie unterzeichnet wurde, wich der Kritik aus und wich der Kritik aus gedrängt via Twitter, es sei an der Zeit, „das Land von Nord nach Süd zu sichern“.

Die Schlammlawine war nicht Italiens einzige Naturkatastrophe in diesem Herbst. Elf Menschen wurden im September durch Sturzfluten in der zentralen Region der Marken nach sintflutartigen Regenfällen getötet, ein Ereignis, das laut Wissenschaftlern durch den Klimawandel verschlimmert wurde.