München – „Ich bin zur Qualitätskontrolle hier“, scherzt FC Bayern-Star Thomas Müller am Rande eines Erbsenfeldes mitten in Perlach. Der Fußballprofi ist einer der Investoren des Start-ups Greenforce. „Der vegane Leberkas für die Wiesn wächst auf diesem Gebiet“, erklärt sein Gründer Thomas Isermann der versammelten Presse.

Sein Start-up produziert und vertreibt seit 2020 vegane Lebensmittel aus Erbsenprotein und machte beim letzten Oktoberfest mit einer veganen Weißwurst auf sich aufmerksam. Für den Endkunden zu Hause gibt es Hackfleisch, Burger, Cevapcici oder veganen Joghurt. Das alles bekommst du in Pulverform und kannst es zu Hause selbst anrühren.

Thomas Müller: „Wer in den Leberkas beißt, hat ein Lächeln im Gesicht“

Jetzt ist ein veganer Leberkas dazugekommen. Sie müssen es nicht anfassen, sondern nur erhitzen. Natürlich wird es ab September auch in verschiedenen Wiesnzelten serviert.

„Wir essen zu viel Fleisch“, sagt Thomas Müller. Es ist gut, mit veganen Alternativen etwas davon wegzukommen. „Und das geht am schnellsten, wenn es für alle von Vorteil ist: Es ist praktisch, besser für die Umwelt und den CO2-Fußabdruck – und die Tiere müssen auch nicht leiden.“ Wie viel Geld der Fußballprofi in Greenforce investiert hat, will er der AZ nicht verraten. „Aber wer in den Leberkas beißt, hat ein Lächeln im Gesicht“, verspricht er.

AZ-Check: Der Greenforce-Leberkas ist fest, ziemlich salzig und ziemlich scharf

Die AZ hat es ausprobiert und herausgefunden: Fleischersatzprodukte nähern sich in Konsistenz und Geschmack tatsächlich immer mehr den tierischen Originalen an.

Die Erbsen gedeihen im Moment. Geerntet Ende Juli.

Der Greenforce Leberkas ist fest, ziemlich salzig und ziemlich scharf. Und wenn Sie an die vielen fade Leberknödel denken, die Sie in Ihrem Leben schon gegessen haben, dann können Sie sich auch für die tierfreie Alternative entscheiden. Aber auch nach zwei Bieren würden wir den veganen Leberkas sicher nicht mit dem unseres Lieblingsmetzgers verwechseln.

Weil neben der veganen Ernährung auch die Regionalität für Verbraucher immer wichtiger wird, bauen Landwirte in ganz Bayern und Thüringen jetzt Erbsen für Greenforce an. Das Start-up hat sich daher die Baywa-Gruppe als weiteren Investor ins Boot geholt. „Wir wollen nicht polarisieren“, erklärt Baywa-Vorstandsmitglied Marlen Wienert, „wir versuchen, Lösungen für die Landwirte zu finden.“ Die Wertschätzung des Essens steht im Vordergrund.

Greenforce-Produkte vom Frühstück bis zum Abendessen

Das Agrarunternehmen entwickelt derzeit gemeinsam mit dem Start-up eine eigene Greenforce-Erbse. „Es wird einen höheren Proteingehalt haben“, sagt Thomas Isermann.

Sieht aus wie ein Chemiebaukasten, aber alles kommt aus der Erbse: inklusive Protein, Samen, Schoten und dem Texturat, das im Leberkas landet.

Zukünftig wollen sie sich auch an Ersatzprodukte für Rindfleisch und Thunfisch wagen. Generell soll es vom Frühstück bis zum Abendessen Greenforce-Produkte geben, so Isermanns Traum.

Baywa-Vorstandsmitglied Wienert: „Landwirt ist der wichtigste Beruf der Welt“

Thomas Müller ist sich jedenfalls sicher: „Wir stehen erst am Anfang einer großen Reise.“ Er ist nicht der Einzige, der an Erbsennahrung glaubt: Zu den weiteren Investoren zählen der Feinkosthändler Michael Käfer, TV-Moderator Joko Winterscheidt und der ehemalige McDonald’s-Deutschlandchef Holger Beeck.

Der Bauer Johannes Krischke betreut mehrere Felder in der Stadt, darunter auch dieses Erbsenfeld mitten in Perlach.

„Bauer ist der wichtigste Beruf der Welt“, sagt Marlen Wienert. Schließlich sind sie diejenigen, die jeden Tag mit ihren Händen arbeiten. Johannes Krischke bewirtschaftet das 2,5 Hektar große Feld in Perlach. Er hat die Erbsen im April gesät und ist sehr zufrieden. Wenn das Wetter mitspielt, landen möglichst viele Perlacherbsen im Leberkas.