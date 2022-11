Ganz rechts: Bella Ciao – POLITICO

Pedro Marques ist Mitglied des Europäischen Parlaments und Vizepräsident der Progressiven Allianz der Sozialisten und Demokraten für soziale und auswärtige Angelegenheiten, politische Planung und Kommunikation.

Nachdem Giorgia Meloni erst vor wenigen Wochen Italiens Premierministerin geworden war, traf sie zu ihrer Einführungstour durch die europäischen Institutionen in Brüssel ein.

Aber zur gleichen Zeit, als die Staats- und Regierungschefs den roten Teppich ausrollten, um sie mit offenen Armen willkommen zu heißen, und sogar eine frühe Einladung aussprach, auf einer bevorstehenden Plenarsitzung des Europäischen Parlaments zu sprechen, ließ Meloni Hunderte von Flüchtlingen und Migranten in Gefahr auf See zurück. Weigerung, schutzbedürftigen Personen die sichere Ausschiffung in Italien zu gestatten.

Der italienische Staatschef stammt aus einer Partei mit faschistischen Wurzeln und wurde Premierminister in einer Koalition aus Freunden des russischen Präsidenten Wladimir Putin und einer anderen rechtsextremen Partei. Dennoch haben europäische Präsidenten und Kommissare alle Anstrengungen unternommen, um Meloni das Gefühl zu geben, willkommen zu sein. „Sie hat sich verändert“, sagen sie.

Während also Faschisten immer noch inakzeptabel sind, sind Postfaschisten jetzt anscheinend willkommen, dem Club beizutreten, solange sie auf ihren Ton achten und ihren Hass auf Migranten oder diejenigen richten, die „anders“ sind – nur nicht auf die Europäische Union.

Von Ungarn über Polen bis nach Italien wächst die Koalition der Rechtspopulisten weiter. Anscheinend scheint es vielen europäischen Staats- und Regierungschefs zu schwer vorstellbar, dass Europa gegen eine solche Koalition arbeitet. Und während wir die Normalisierung der extremen Rechten erleben, droht das europäische Projekt, sich von seiner Identität zu verabschieden.

Als Europa sind – oder waren – wir ein Projekt, das alle integrieren wollte, ein in Vielfalt geeintes Projekt für Frieden und Fortschritt.

Wir sind ein wohlhabender, aber alternder Kontinent, der verdorren und schwinden wird, wenn wir den europäischen Traum nicht mit denen teilen, die ihn suchen. Aufgrund des demografischen Wandels wird es immer weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter im Verhältnis zu unserer nicht erwerbstätigen Bevölkerung geben – und dieser Trend wird noch Jahrzehnte anhalten. Wir brauchen dringend diejenigen, die zu unserer Gesellschaft beitragen wollen.

Natürlich haben wir das Recht, eine Familie zu gründen, wie wir wollen, mit so vielen Kindern, wie wir es für richtig halten. Wir haben das Recht auf Gesundheitsversorgung, die uns ein längeres Leben ermöglicht. Wir stehen aber auch in der Verantwortung, dieses Wohlergehen zu teilen und das europäische Sozialmodell mit einer auf gleichen Rechten und Pflichten basierenden Integrationspolitik zu unterstützen. Sonst ist unser Wohlbefinden nicht von Dauer.

Aber sind die proeuropäische Linke und Mitte-Links in der Lage, das zu sagen?

Da die Gewerkschaftsvertretung geschrumpft ist, ist unsere Fähigkeit, direkt mit vielen Millionen Arbeitnehmern zu sprechen, erodiert. Können wir diese Millionen zurückgewinnen, die aufgrund aufeinanderfolgender Krisen und anhaltender Ungleichheiten zu Populisten übergelaufen sind?

Es liegt an den Progressiven, die Koalition von Arbeitnehmern in Haushalten mit niedrigem und mittlerem Einkommen wieder aufzubauen, eine Politik für soziale Gerechtigkeit vorzuschlagen, Umweltverschmutzung und Klimawandel zu stoppen, die Globalisierung zu regulieren, diejenigen zu integrieren, die uns helfen, erfolgreich zu sein und aufzustehen gegen Angst und Hass. Wir müssen diese Argumente den Bürgern direkt vortragen und alle uns zur Verfügung stehenden Kommunikationsinstrumente und -kanäle nutzen, um die Kluft zwischen den Menschen und der Politik zu schließen. So begegnen wir auch Fake News und Hate Speech.

Interessanterweise scheint es, dass die Mitte-Rechts-Partei keine Lehren aus der Geschichte gezogen hat.

Während das Bedürfnis der Konservativen, an der Macht zu bleiben, wichtiger war, als sich gegen gefährliche Randparteien zu behaupten – daher ihre aufeinanderfolgenden Koalitionen und Anpassungen mit der extremen Rechten –, hätten sie zumindest aus den Fehlern der Linken lernen können, als sie an der Macht waren Jahrhunderts kopierte sie die liberale Deregulierungspolitik der Rechten, um dann für Jahre von der Macht zu verschwinden.

Wie wird Europa in Ermangelung einer institutionellen Lösung für die gegenwärtigen Spannungen zwischen Demokraten und denjenigen, die immer wieder gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen und täglich Erpressung anwenden, endlich mit dem Aufstieg der extremen Rechten umgehen? Wird es, immer noch geplagt von innerstaatlichem Egoismus, die Angriffe auf die Demokratie von innen überleben?

Die Liste derjenigen, die an der Beschädigung der europäischen Identität mitschuldig sind, wird von Tag zu Tag länger. Jedes Mal, wenn wir nachgeben, erleiden unsere Werte einen weiteren Schlag. Und es sieht so aus, als würden wir in den nächsten Jahren feststecken, wie wir gegen Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der Justiz oder die Rechte von Minderheiten und Migranten vorgehen können.