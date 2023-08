DEARBORN, Michigan – Es war ein Tag voller Höhen und Tiefen für die Oregon Ganymedes beim 20. jährlichen Tournament of Historic Base Ball am Samstag.

Der Vintage-Baseball (im 19. Jahrhundert als zwei Wörter geschrieben) wird mit authentischen Wolluniformen, ohne Handschuhe und mit „gentlemanhaftem“ Verhalten gespielt. Die Turnierspiele werden auf zwei Feldern im Greenfield Village, einem Teil des Henry Ford Museums, ausgetragen.

Die Ganymedes hatten um 12:30 Uhr einen langsamen Start gegen die Columbus Buckeyes in ihrem Eröffnungsspiel, kämpften sich aber zurück und gewannen das Spiel mit 12:6 durch Line-Drive-Hits und rechtzeitige Fänge.

„Als wir früh im Rückstand waren, dachte ich, oh nein, nicht schon wieder“, sagte Trainer Mark Herman mit Blick auf die sieglose Leistung im letzten Jahr. „Aber dann haben wir angefangen, den Ball in die Lücken zu schlagen, alles hat sich gedreht. Wir hatten in diesem Spiel eine großartige Mannschaftsverteidigung und Schlagkraft für die 11 Ganymedes-Spieler.“

Als nächstes kam der Flat Rock Bear Clan, ein lautstarkes und ausgelassenes Team aus Flat Rock, Michigan.

Im letzten Zeitfenster des Tages, um 15:30 Uhr, gingen die Ganymedes nach 5 Innings mit 12:1 in Führung und schienen auf dem Weg zu einem 2:0 am Tag zu sein. Aber das begann sich im sechsten Inning zu ändern, als Flat Rock sieben Runs erzielte, um es auf 12-8 zu bringen.

Die Ganymedes fügten im siebten Inning einen Run hinzu, aber Flat Rock erzielte am Ende des Innings mit zwei Outs vier weitere Tore und gab dann das letzte Out auf, um trotz Erreichen des 90-Minuten-Zeitlimits für das Spiel ein weiteres komplettes Inning zu erzwingen.

Das Spiel wurde von Flat Rock mit Emotionen des modernen Baseballs gespickt, darunter Beschwerden über den Ball, Auseinandersetzungen über Base-Running-Calls und Meinungsverschiedenheiten über Spielzüge auf dem Teller.

Aber die Ganymedes hatten vor dem letzten Inning des Spiels immer noch einen Vorsprung von 13-12, blieben aber in ihrem Angriff torlos.

Sie hielten immer noch den One-Run-Vorsprung, aber Flat Rock setzte einen Läufer ohne Outs als Erster an. Die Ganymedes sahen aus, als wären sie immer noch dazu bestimmt, zu gewinnen, als Shortstop Brett „Shifty“ Rogers einen „gut geschlagenen Ball“ auffing, ihn dem zweiten Basisspieler Justin „Butter“ Early zuwarf, um die Kraft auf dem zweiten Baseman zu erzielen, und Early zu Steve „Scoop“ Tilton warf Erster für den zweiten raus.

Aber Flat Rock belastete die Bases mit ein paar Fehlschlägen von Ganymed und fuhr im Siegeslauf zum Sieg mit 14-13.

„Was für ein Herzbrecher für Oregon, zwei Two-Out-Fehler zu begehen, um dem Bear Clan den Sieg zu bescheren“, sagte Herman.

Die Niederlage brachte die Ganymedes in das Halbfinale der 2. Klasse-Meisterschaft am Sonntag um 9:30 Uhr gegen die Rochester Grangers aus Rochester, Michigan.

Das Turnier findet im Greenfield Village statt, einer Attraktion neben dem Henry Ford Museum, in der historische Gebäude aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert und andere Gegenstände ausgestellt sind, die erstmals von Henry Ford gesammelt wurden. Auf den Straßen des Dorfes huschen Autos und Pferdewagen der Modelle A und T vorbei, während Besucher an einem Dampfbahnhof, Bauernhöfen und Kunsthandwerksläden vorbeischlendern.

Einige Baseball-Zuschauer, wie Mikki Heng aus Oregon, trugen Kleidung aus der Zeit des 19. Jahrhunderts, um ihr Team anzufeuern.

Mitglieder des diesjährigen Teams des Ganymedes Base Ball Club 2025 World Tournament waren: Michael „Mikey B“ Benesh; Aaron „Two Bits“ Berg; Eric „Der Befreier“ Berg; Justin „Butter“ Early; Matt „Old Hickory“ Gecan; Tyler „Timber King“ Grant; Mark „Iron Chest“ Herman, Kapitän; Tom „Dandy“ Lesniak; Ryan „Morty“ Mortlock; Brett „Shifty“ Rogers; „Dollar“ Bill Roschi; Kevin „The Kid“ Stafford; Tim „Two Base“ Strohecker; Mike „T-Bag“ Thomas; Jay „All-in“-Wurf; und Steve „Scoop“ Tilton.