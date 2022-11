Gaming macht große Schritte in Richtung Zukunft

Die Glücksspielbranche unterliegt einer ständigen Entwicklung. Mit neuen Konsolen und besserer Hardware müssen sich Spieleentwickler an die neuen Möglichkeiten anpassen und immer bessere Spiele entwickeln. Dabei spielen nicht nur eine interessante Story oder perfekte Grafik eine wichtige Rolle. Vielmehr geht es um eine ganzheitliche Entwicklung und ein ganzheitliches Erlebnis mit dem gewissen Extra, das die nationalen Märkte unterschiedlich umsetzen.

Der Gaming-Markt boomt! Das einstige Nischenhobby hat sich zu einer profitablen Industrie entwickelt, die 2022 andere Unterhaltungssegmente in den Schatten stellen wird: Mit einem prognostizierten Umsatzwachstum von 200 Milliarden US-Dollar kann sich die globale Industrie durchaus als Gewinner bezeichnen. Die Nachfrage nach neuen, bahnbrechenden Spielen, die durch die Next-Gen-Konsolen Playstation 5 oder Xbox Series X steigt, befeuert die Verkaufszahlen und fordert von den Entwicklerstudios viel Kreativität und Geschick.

Der umfangreiche Markt braucht jedoch mehr als nur mehr Titel, die stundenlangen Spielspaß garantieren. Die Faszination des Glücksspiels wird weiterhin durch innovative Marketingstrategien und zeitlich begrenzte Spielereien angeheizt. Moderne Klassiker wie „Assassin’s Creed Valhalla“ oder „Red Dead Redemption“ zelebrieren regelmäßig saisonale Events in den Spielen, die zeitlich begrenzt erhältlich sind und mit Extras locken. Dies wird neue Spieler ansprechen und dem bestehenden Produkt einen Mehrwert verleihen.

Zusatzangebote sind mittlerweile Pflicht und werden von den Nutzern benötigt. Während im Konsolenbereich DLCs kostenlos zur Verfügung gestellt werden, sieht es in der Welt des Online-Gamings ähnlich aus. Die Casinoindustrie wirbt auch mit Sonderangeboten um neue Kunden. Des Weiteren spielen Innovationen eine wichtige Rolle, Gamer wollen wissen, dass die neuesten Technologien implementiert sind, um sich auf ein einzigartiges Spielerlebnis verlassen zu können. Die Schweiz ist in der DACH-Region dafür bekannt, neue technische Entwicklungen voranzutreiben. Auch eine Online Casino Schweiz Bonus wird oft in Online-Casinos des Landes angeboten. Das üppige Angebot an Spielautomaten und Tischspielen der Schweizer Anbieter kann mit Boni für Ersteinzahlungen oder Freispielen getestet werden. Die Kombination aus dieser Marketingstrategie und technischen Entwicklungen prägt den Bereich Entertainment und Gaming.

Die Schweiz schafft neue Ganzkörpererlebnisse

Um weitere Anreize zu schaffen und den Kunden immer wieder neue Wow-Momente zu bereiten, müssen die Grenzen des Erlebbaren massiv erweitert werden. Die Strategien unterscheiden sich von Land zu Land. Wenn Sie nach Deutschland und in die Schweiz schauen, sehen Sie zwei unterschiedliche Wege.

Virtual Reality ist das Stichwort für die Schweiz, die sich der erlebbaren digitalen Welt verschrieben hat. Eine neue VR-Gaming-Halle in Dierikon hat sich dieser Aufgabe angenommen und die grösste Arena ihrer Art im Land geschaffen. Der Höhepunkt: Statt klassischer Virtual Reality ist auf Ganzkörper-VR eingestellt! Die hochwertige 4K-Brille ermöglichen eine detailgetreue Wiedergabe von Körperbewegungen und lassen den Nutzer das digitale Erlebnis nahezu hautnah erleben. Ausgenommen sind Verzögerungen und „ruckelnde“ Bilder.

Der gesamte Bereich, in dem das digitale Erlebnis erlebbar ist, misst 300 Quadratmeter. Seit Sommer 2022 können Besucher des Spiels „The Outbreak“ in die Rolle von Soldaten schlüpfen, die aufgrund eines gescheiterten Experiments Zombies jagen. Wer es lieber weicher mag, muss sich noch gedulden. 2023 sollen weitere Titel in das Sortiment aufgenommen werden.