„Game of Thrones“-Star Kit Harington und Rose Leslie erwarten Baby Nr. 2

Jon Snow ist ein Mädchenvater!

Game of Thrones Alaun Kit Haringtonist Ehefrau und ehemaliger Co-Star Rose Leslie hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht – ihre erste Tochter.

Am 3. Juli teilte der Sprecher des Schauspielers mit Seite sechs In einer Erklärung heißt es: „Sie freuen sich, ein kleines Mädchen in der Familie willkommen zu heißen.“

Der Neuzugang des Paares in ihrem Wolfsrudel schließt sich ihrem zweijährigen Sohn an, dessen Name nicht veröffentlicht wurde.

Kit, 36, hatte am enthüllt Die Tonight Show mit Jimmy Fallon Im Februar erzählte er, dass er und Rose, ebenfalls 36, ihr zweites Kind erwarteten, während sie über ihren kleinen Jungen sprachen.

„Er steht kurz vor dem Schock seines Lebens“, sagte der Schauspieler, „nämlich, dass er einen Bruder oder eine Schwester bekommt.“

Kit erzählte auch von der Reaktion seines Sohnes, als er erfuhr, dass seine Mutter schwanger war. „Wir zeigen auf Roses Bauch und sagen: ‚Mamas Baby‘“, sagte der Schauspieler, „und er zeigt auf seinen Bauch und sagt: ‚Mein Baby‘.“