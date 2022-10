„Game of Thrones“ endete mit einem Knall. Aber „House of the Dragon“ hat Feuer gefangen

New York

CNN-Geschäft

HBO hat ein Königreich von Hits geschaffen, von denen keiner so beliebt ist wie „Game of Thrones“. Aber „Game of Thrones“ endete 2019 mit einem dumpfen Schlag, als Kritiker und Fans unzufrieden mit dem holprigen Abschluss des Fantasy-Epos waren (Bran Stark auf dem Eisernen Thron? Komm schon!).

Was also sollte HBO tun? Erstellen Sie natürlich mehr „Game of Thrones“.

Betreten Sie „House of the Dragon“, ein Prequel, das fast 200 Jahre vor den Ereignissen seines Vorgängers spielt und sich auf die Familie Targaryen konzentriert. Das August-Debüt der Serie wurde mit Spannung erwartet, und obwohl die Show nicht wie ein großes Risiko aussah, hätte ein schlechter Start die gesamte Marke „Game of Thrones“ schneller auslöschen können als ein Stark bei einer königlichen Hochzeit.

Zum Glück für treue GOT-Fans und HBO (das wie CNN im Besitz von Warner Bros. Discovery ist) wurde die Serie bei HBO Records uraufgeführt und hat laut dem Netzwerk auf allen US-Plattformen durchschnittlich 29 Millionen Zuschauer pro Folge. Um diese Zahl in einen Kontext zu stellen: Die siebte Staffel von „Game of Thrones“ hatte durchschnittlich 32,7 Millionen Zuschauer pro Folge, und Staffel 8, die letzte Staffel, hatte durchschnittlich 46 Millionen Zuschauer.

Die Serie hat sich seitdem nicht verlangsamt.

„Dragon“ hat laut Variety seit der dritten Folge Woche für Woche zugelegt. Darin enthalten ist eine Steigerung von 3 % für die entscheidende sechste Folge, in der die Serie um ein Jahrzehnt in der Zeit nach vorne springt und viele Charaktere neu besetzt, darunter die Hauptrolle, Prinzessin Rhaenyra Targaryen.

Laut dem Unterhaltungsforschungsunternehmen Parrot Analytics war die weltweite Nachfrage der Show nach ihrer Premiere 64-mal höher als die Nachfrage nach der durchschnittlichen Show weltweit. („Nachfrage“ ist die Kennzahl von Parrot, die Faktoren wie Downloads und soziale Interaktionen eines Programms misst.) Nachdem die siebte Folge ausgestrahlt wurde, erreichte die Nachfrage am nächsten Tag mit ungefähr 138 Mal ihren Höhepunkt. Diese Kennzahlen bedeuten, dass die weltweite Nachfrage zwischen der Premiere und ihrem Höhepunkt um 114 % gestiegen ist.

Dieser Erfolg kommt inmitten einer harten Konkurrenz. „Dragon“ wird um 21.00 Uhr ET gegen „Sunday Night Football“ von NBC ausgestrahlt, das seit langem eine der bestbewerteten TV-Sendungen ist. Es ist keine leichte Aufgabe, während NFL-Spielen ein Publikum zu finden, aber wie sein Vorgänger tut es „Dragon“ jede Woche. (Es tut nicht weh, dass „Game of Thrones“ so ziemlich wie Sportschauen ist, wenn auch mit mehr Drachen.)

Darüber hinaus haben Fantasy-Fans derzeit eine Litanei von Titeln zur Auswahl: Marvel-Shows, DC-Shows, Star Trek-Shows sowie „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“, Amazon Primes sehr große Wette auf Herr der Ringe Franchise. Oh, und vergessen wir nicht die Disney+-Serie, die in einer weit, weit entfernten Galaxie spielt, Star Wars „Andor“.

Da sich „Dragon“ in wenigen Wochen seinem Finale nähert, eröffnet sein bisheriger Erfolg noch mehr Möglichkeiten für die Marke „Game of Thrones“, die auch nach ihrem Ende einen säuerlichen Beigeschmack hinterlassen hat.

Das sind gute Nachrichten für HBO und Warner Bros. Discovery, die das Franchise auf mehreren Plattformen vom traditionellen Fernsehen bis zum Streaming-Dienst HBO Max nutzen werden – dem wohl wichtigsten Aspekt des umfangreichen Portfolios des Unternehmens.

Und deshalb wurde die Serie bereits um eine zweite Staffel verlängert. Es gibt immer noch viel Feuer in der Welt von Westeros.