Gallagher Premiership: Danny Care spielt für Harlequins als Newcastle Edge Exeter | Rugby-Union-Nachrichten

Playmaker Care überquerte zweimal die Tünche, als Harlequins ihren Sieg errang.

Danny Care lieferte eine herausragende Leistung ab, als die Harlequins Gloucester mit einem 21:12-Sieg im Stoop zu einer dritten Liganiederlage in Folge schickten.

Die erfahrene Scrum-Hälfte erzielte zwei der drei Versuche seiner Mannschaft, um die Mehrheit der Zuschauer glücklich nach Hause zu schicken, als Gloucester den Niederlagen gegen Sale und Newcastle mit einer weiteren enttäuschenden Leistung in einem fehlerbehafteten Spiel folgte.

Der Sieg der Harlequins bringt sie auf den dritten Platz in der Premiership-Tabelle, und die gewonnenen vier Punkte könnten sich letztendlich als entscheidend für ihre Suche nach einem Platz in den Playoffs am Ende der Saison erweisen, da Gloucester, einer ihrer Hauptkonkurrenten, an Boden verliert, indem er nichts holt aus dem Spiel.

Twitter Aufgrund Ihrer Zustimmungseinstellungen können Sie dies nicht sehen Privatsphäre-Einstellungen

Dino Lamb war auch auf dem Try-Scoring-Blatt für Harlequins, wobei Tommy Allan alle drei verwandelte.

Ben Morgan und Santiago Socino landeten für Gloucester, wobei Santiago Carreras eine Konversion hinzufügte, da alle Tore in der ersten Halbzeit stattfanden.

Quins verzichtete auf Chancen, zwei frühe Elfmeter zu schießen, um die Line-Outs anzugreifen, und wurde belohnt, als Care sich nach acht Minuten seinen Weg erzwang.

Gloucester kämpfte darum, im Spiel Fuß zu fassen, das Zugeständnis häufiger Elfmeter half ihrer Sache nicht, und es war keine Überraschung, als sie durch einen Versuch von Lamb weiter zurückfielen, nachdem seine Partnerin aus der zweiten Reihe, Irne Herbst, die Gelegenheit mit einem geschaffen hatte schnell entladen.

Twitter Aufgrund Ihrer Zustimmungseinstellungen können Sie dies nicht sehen Privatsphäre-Einstellungen

Die Besucher brauchten dringend eine Antwort und sie bekamen eine von ihrer Stärke, eine Driving Line-Out, die mit einem Sturz von Morgan endete.

Der Versuch war der Katalysator für das Cherry-and-Whites-Pack, um das zweite Viertel zu dominieren, und sie sahen bereit für einen zweiten Versuch aus, als Jake Morris einen hervorragenden Cross-Field-Kick von Louis Rees-Zammit erhielt, aber einen hervorragenden Cover-Tackle von Quins Außenverteidiger Nick David vereitelte den Gloucester-Flügel.

Sie wurden jedoch nicht lange dementiert, als Socino wenige Augenblicke später einen weiteren unaufhaltsamen Line-Out-Drive beendete.

Zurück kam Quins mit einer schnellen Antwort. Kapitän Alex Dombrandt spielte eine führende Rolle in einer fließenden Bewegung, die darin gipfelte, dass Care eine Lücke entdeckte, über die er für sein zweites Tor schießen konnte. Allan war mit der Umwandlung erneut am Ziel, um seiner Mannschaft eine 21-12-Pausenführung zu verschaffen.

Twitter Aufgrund Ihrer Zustimmungseinstellungen können Sie dies nicht sehen Privatsphäre-Einstellungen

Gloucester kontrollierte die Eröffnungsphase der zweiten Halbzeit, aber ihnen fehlte die Schneide und sie waren gezwungen, die Scrum-Hälfte Stephen Varney und Center Jack Reeves einzusetzen, um zu versuchen, ihre Offensivkraft zu verbessern.

Ein ausdrucksloses drittes Viertel endete torlos, als David einen weiteren hervorragenden Zweikampf erzielte, indem er Morris zu Boden zog, der den Ball in seinen eigenen 22 abgefangen hatte, aber nicht die Geschwindigkeit hatte, um der Deckungsverteidigung auszuweichen.

Callum Murley drohte, die Anzeigetafel für die zweite Halbzeit mit einem spannenden Ausbruch in Bewegung zu bringen, aber Rees-Zammit zeigte seinen Mut, zurückzurennen und den Tag zu retten, bevor der Flügel von Wales gezwungen war, das Feld mit einer Verletzung zu verlassen, um eine miserable Nacht zu beenden Gloucester.

Brett Connon Strafe die Differenz als Newcastle gegen Exeter

Brett Connon trat einen entscheidenden Elfmeter, um Newcastle am Freitagabend in einem engen Kampf im Kingston Park zu einem 24: 21-Sieg gegen Exeter zu führen.

Twitter Aufgrund Ihrer Zustimmungseinstellungen können Sie dies nicht sehen Privatsphäre-Einstellungen

Die Falcons führten zur Halbzeit nach Versuchen von George McGuigan, Mateo Carreras und Guy Pepper mit 21:14, wobei Ruben van Heerden und Jack Yeandle auf der Torschützenliste der Chiefs standen.

Connons Elfmeter kam aus 40 Metern, um die Führung auf 10 Punkte auszubauen, was sich als entscheidend erwies, nachdem Scott Sio für die Chiefs getroffen hatte.

Es war die Auswärtsmannschaft mit dem Momentum am Tod, aber die Falcons verteidigten mit Herz und schafften es, in drei Spielen einen zweiten Sieg zu erringen.

Die Falcons wurden für ihren glänzenden Start nach sechs Minuten belohnt, als McGuigan bei seinem siebten Versuch der Saison von der Rückseite eines Mauls überging.

Twitter Aufgrund Ihrer Zustimmungseinstellungen können Sie dies nicht sehen Privatsphäre-Einstellungen

Exeter glich die Dinge nach einer Druckphase bei den Falcons 22 aus, als Van Heerden aus nächster Nähe seinen Weg bahnte.

Carreras setzte seine überragende Form für die Falcons fort, als er sie wieder in Führung brachte, nachdem Adam Brocklebank einen Dummy gezeigt hatte, um einen Verteidiger aus dem Spiel zu nehmen, und sein Pass es Carreras ermöglichte, den letzten Mann zu schlagen und zu treffen.

Kurz vor der Pause kam Exeter wieder auf Augenhöhe, als Yeandle sich aus nächster Nähe einen Weg bahnte.

Mit dem letzten Spiel der Halbzeit gingen die Falcons erneut in Führung. Ein treibendes Maul wurde von Van Heerden illegal gestoppt und Pepper ging aus dem Ruck durch die Mitte, um ein Tor zu erzielen. Van Heerden wurde in die Sündenfalle geschickt, um das Elend für Exeter zu verschlimmern.

Die zweite Halbzeit brauchte eine Weile, um in Gang zu kommen, aber Freddie Lockwood hätte Newcastle fast sofort getroffen, als er einen großartigen Zeilenumbruch machte, aber er verlor den Ball, als er nach der Linie griff.

Twitter Aufgrund Ihrer Zustimmungseinstellungen können Sie dies nicht sehen Privatsphäre-Einstellungen

Das Falcons-Rudel gewann 40 Minuten vor dem Ende einen Elfmeter und Connon entschied sich dafür, die Punkte zu holen, um die Führung auszubauen, als das Spiel die Stundenmarke überschritt.

Exeter verpasste eine großartige Gelegenheit, um das Defizit zu verringern, wobei Dan Frost anscheinend dazu bestimmt war, überzugehen, aber eine Hand der Falcons schaffte es, das Klopfen mit der winkenden Try-Linie zu erzwingen.

Ein Versuch von Sio in der 74. Minute – sein erster für die Chiefs – sorgte für ein nervöses Finale, bei dem Simmonds verwandelte, um es nach einer Phase anhaltenden Drucks der Gäste zu einem Drei-Punkte-Spiel zu machen.

Die Heimmannschaft sah den Sieg in der sterbenden Glut des Spiels, als sie den Ball von Exeter rissen, als die Chiefs auf die Versuchslinie drängten.