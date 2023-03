De Jordaanse prinses Iman is getrouwd met Jameel Alexander Thermiotis.

Iman is de dochter van koning Abdullah en zijn vrouw koningin Rania, terwijl haar bruidegom een ​​in New York gevestigde financier is uit een vooraanstaande Griekse familie.

Koningin Rania schreef op sociale media aan haar dochter: “Je glimlach is altijd een geschenk van liefde geweest dat ik heb gekoesterd sinds de dag dat je werd geboren. Ik wens jou en Jameel een leven vol liefde en gelach!”

De Jordaanse koning Abdullah en zijn vrouw, de oudste dochter van koningin Rania, prinses Iman, zijn zondag in het huwelijk getreden met een in New York gevestigde financier uit een vooraanstaande Griekse familie tijdens een privéceremonie die werd bijgewoond door enkele leden van het koningshuis uit de Golf en familievrienden.

De prinses, 26, en de bruidegom Jameel Alexander Thermiotis, 28, lazen beiden een vers uit de koran voor na het ondertekenen van het huwelijksdocument in het bijzijn van de vorst in delen van de ceremonie die live op de staatstelevisie werd uitgezonden.

Eerder werd prinses Iman, gekleed in een witte jurk met een lange sleep en mouwen met kanten manchetten en een diamanten tiara, door de paleistuinen begeleid door kroonprins Hussein bin Abdullah, haar oudste broer.

De verloving van Iman met Thermiotis, geboren in Caracus, Venezuela, in een Grieks gezin, was afgelopen zomer aangekondigd, maar de datum van het huwelijk werd pas vorige week vastgesteld.

De oudste zoon van koning Abdullah, kroonprins Hussein, gaat op 1 juni trouwen met Rajwa Al Saif, de jongste dochter van de Saoedische zakenman Khaled Al Saif.

De heersende Hasjemitische monarchie geniet solide steun in een koninkrijk dat relatief ongeschonden is ontsnapt aan de onrust die het Midden-Oosten heeft geteisterd.