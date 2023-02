[Galaxy Unpacked 2023] Der epische Überblick über Galaxy-Innovationen – Samsung Global Newsroom

Auf der diesjährigen Galaxy Unpacked stellte Samsung Electronics eine Reihe neuer Produkte vor, die den Benutzern das bisher ultimative und hochwertigste mobile Erlebnis boten. Gleichzeitig tauchten die Besucher kopfüber in ein interaktives, immersives Erlebnis im Festzelt Galaxy Experience Space in San Francisco ein, erkundeten die neuesten Samsung Galaxy-Innovationen und erlebten diese neuen Produkte aus erster Hand.

Ob es darum geht, hinter die Linse des neuesten Kamerasystems von Galaxy zu treten oder das Potenzial des vernetzten Ökosystems von Galaxy zu testen, die Fanreaktion auf alles, was am 1. Februar enthüllt wurde, war geradezu episch. Lesen Sie weiter, um mehr über die Reaktionen der Galaxy-Benutzer auf die neuesten Innovationen von Samsung zu erfahren.

Highlight von Galaxy Unpacked 2023: Hands-on mit der Galaxy S23-Serie

Das Geheimnis hinter der Einladung von Galaxy Unpacked 2023 wurde endlich gelüftet. Die drei Glühbirnen, die prominent auf der Einladung abgebildet sind, repräsentieren die drei Objektive der neuen und verbesserten Kamera der Galaxy S23-Serie. Das Design der Rückfahrkamera mit linearen Linsen findet sich in der neuen Galaxy S23-Serie, einschließlich S23, S23+ und S23 Ultra.

Das S23 (6,1 Zoll) und das S23+ (6,6 Zoll) verfügen über ein hochwertiges flaches Design mit einem einfachen und raffinierten Aussehen. Das S23 Ultra (6,8″) hat ein robustes und raffiniertes Edge-Design als Flaggschiff-Modell, komplett mit integriertem S Pen.

Erhältlich in vier Farben — Phantomschwarz, Creme, Grün und Lavendel — Die Galaxy S23-Serie verfügt über ein schlankes und robustes Design mit Corning® Gorilla® Victus aus Glas® 2, schützt das Gerät vor Kratzern und Stürzen.

Kamera: Ultrahohe Auflösung mit 200 MP, verbesserter Nachtografie und mehr

Premium ist der perfekte Weg, um das Erlebnis der Kameras der neuen Galaxy S23-Serie zusammenzufassen. Die Galaxy S23-Serie ist mit einer 10-MP-Telefotokamera und der 12-MP-Ultra-Wide-Kamera ausgestattet – damit jede Aufnahme perfekt wird. Die Weitwinkelkameras von S23 und S23+ haben 50 MP, während die S23 Ultra eine ultrahohe Auflösung von 200 MP bietet. Mit der Weitwinkelkamera können Sie ein klares Bild mit scharfen Linien und lebendigen Farben aufnehmen, selbst wenn Sie stark hineinzoomen. Außerdem ermöglicht eine verbesserte 12-Megapixel-Frontkamera für alle drei Modelle den Benutzern ein helles und klares Selfie-Erlebnis.

Der Galaxy Experience Space ermutigte die Besucher auch, die verbesserte Nachtografie auf Kameras der Galaxy S23-Serie auszuprobieren. Alle Front- und Rückkameras wurden verbessert und für Aufnahmen bei Dunkelheit optimiert, einschließlich verbesserter Nacht-Selfies und Porträts. So können Benutzer auch bei schwachem Licht immer kamerabereit aussehen.

Erhöhen Sie Ihr mobiles Gaming

Gaming ist nicht nur etwas für PC- oder Konsolenbenutzer – jeder kann hochwertiges Gaming auf der Galaxy S23-Serie genießen. Mobile Gaming ist heute beliebter denn je, daher ist ein reibungsloses, stabiles High-Definition-Gaming-Erlebnis für Smartphones unerlässlich.

Wenn sich ein Spieler mitten im Spiel befindet, kann selbst eine geringfügige Verzögerung zu kritischen Problemen führen. Zum Beispiel erfordern Rennspiele schnell ladende Bildschirme, sodass jede Ablenkung selbst die erfahrensten Spieler aus der Bahn werfen kann. Ein Rennspiel auf dem Galaxy S23 Ultra bietet jedoch nicht nur volle Immersion, sondern auch keine Unterbrechungen. Mit einem Display, das eine superflüssige Bildwiederholfrequenz von 120 Hz unterstützt, gekoppelt mit Qualcomms Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy können Gamer flüssigere Grafiken, schnellere Reaktionsgeschwindigkeiten und ein nahtloses Spielerlebnis erwarten.

Entworfen für den Planeten

Auf den ersten Blick ist nicht leicht zu erkennen, wie und wo die Galaxy S23-Serie umweltbewusste Materialien verwendet. Die Galaxy S23-Serie wurde jedoch aus mehr recycelten Materialien als je zuvor hergestellt, was die inspirierende Vision von Samsung für Nachhaltigkeit fördert.

Die neueste Galaxy S23-Serie besteht aus recyceltem Aluminium, Glas und PET sowie wiederverwendetem Plastik aus dem Ozean. Darüber hinaus ist die Galaxy S23-Serie mit einer Verpackungsbox aus 100 % recyceltem Papier und Materialien auf Papierbasis, die für Vorder- und Rückseitenschutz verwendet werden, von Grund auf umweltbewusst. Insgesamt stieg die Anzahl der Teile in der Produktpalette, die recycelte Materialien verwenden, auf 12.

Unfolding Galaxy Book3-Serie bei Galaxy Unpacked 2023

Im Galaxy Experience Space entdeckten die Besucher einen Neuzugang in der Galaxy Book3-Reihe. Das Galaxy Book3 Ultra, das zum ersten Mal bei Galaxy Unpacked zusammen mit dem Galaxy Book3 Pro 360 und dem Galaxy Book3 Pro vorgestellt wurde, steigert die Produktivität und Kreativität der Benutzer mit nahtloser Multi-Device-Kontinuität und starker Leistung.

Das neue dynamische AMOLED 2X-Display des Galaxy Book3 Ultra und eine hohe 3K-Auflösung mit einem Bildschirmverhältnis von 16:10 bieten mit seinem breiten und immersiven Bildschirm ein reichhaltiges und detailliertes Seherlebnis.

Die Galaxy Book3-Serie bietet ultrahohe Leistung in einem schlanken, leichten und kompakten Design. Die Profis von heute brauchen einen Laptop, der es in sich hat und mehrere Dinge gleichzeitig verarbeitet. Das Galaxy Book3 Ultra verfügt über die neuesten 13th Gen Intel® Core™ i9-Prozessor und der Nvidia® GeForce RTX™ 4070 Laptop-GPU,1 die komplexe Grafikprojekte oder Spiele mit hoher Ladegeschwindigkeit problemlos bewältigen kann.

Verbinden Sie Ihr Leben mit dem Galaxy-Ökosystem

Das vernetzte Erlebnis unter den Galaxy-Geräten erleichtert Galaxy-Benutzern überall das tägliche Leben. Die neueste Galaxy Book3-Serie ist eine leistungsstarke Ergänzung des Galaxy-Ökosystems, das Smartphones, Tablets und mehr umfasst. Durch nahtlose Konnektivität können Benutzer neue und praktische Funktionen wie nie zuvor genießen, einschließlich einfacher Datei- oder Fotoübertragungen zwischen Geräten.

Mit der neuen Samsung Multi Control können Benutzer Galaxy-Geräte, einschließlich Tablets und jetzt Smartphones, mit der Tastatur und dem Trackpad der Galaxy Book3-Serie steuern. Benutzer können sogar Bilder oder Text per Drag-and-Drop zwischen den Geräten verschieben, um die Zusammenarbeit an einem Projekt noch effektiver zu gestalten. Wenn zusätzlicher Arbeitsplatz benötigt wird, können Benutzer mit Second Screen eine Verbindung zu ihrem Galaxy-Tablet als zusätzlichen Monitor herstellen. Auch mit Funktionen wie Quick Share ist das Senden und Empfangen von Dateien, Bildern und Videos zwischen einem Galaxy-Smartphone und einem Galaxy Book einfach und schnell.

Der Galaxy Experience Space wurde zur gleichen Zeit wie das diesjährige Galaxy Unpacked eröffnet und war vollgepackt mit Veranstaltungsbesuchern, die eine überwältigende Resonanz hatten. Um die Zukunft dieser Geräte persönlich zu sehen, besuchen Sie den Galaxy Experience Space vom 1. bis 25. Februar in der 111 Powell Street in San Francisco. Bleiben Sie im Newsroom auf dem Laufenden, um mehr über die Galaxy S23-Serie, die Galaxy Book3-Serie und alle neuesten Innovationen von Samsung zu erfahren.

1 CPU- und GPU-Spezifikationen können je nach Modell, Land oder Region variieren.